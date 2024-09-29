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Хельсинкская комиссия США призывает признать РФ "постоянной угрозой глобальной безопасности", - The Hill

Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою

Хельсинкская комиссия США настаивает на том, чтобы Вашингтон отказался от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвал Москву "постоянной угрозой глобальной безопасности".

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на отчет Хельсинкской комиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в докладе утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое мышление в отношении России, как это было в последние несколько лет с Китаем, и соответствующим образом распределить ресурсы.

Приоритетным направлением стратегии отчета является обеспечение победы Украины в оборонительной войне против России. В частности, комиссия призывает к масштабной военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставлению возможности Вооруженным силам Украины нанести удар вглубь России с использованием предоставленного США оружия.

Издание отмечает, что рекомендации отчета выходят за пределы политики администрации Джо Байдена и противоречат позиции бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, которые выступают за сокращение расходов на европейскую безопасность.

Председатель Хельсинкского комитета республиканец Джо Уилсон отверг возможность того, что Трамп заключит сделку с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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"Я не сомневаюсь, что Дональд Трамп убедится в неискренности военного преступника Путина", - сказал Уилсон в интервью The Hill, комментируя доклад.

В материале говорится, что несмотря на растущую оппозицию к предоставлению военной и экономической поддержки Украине в Республиканской партии, лидеры, которые занимаются внешней политикой, в основном выступают за поддержку Украины, обеспечение обязательств перед НАТО и укрепление демократии в постсоветских государствах.

Одним из выводов доклада является то, что "США должны готовиться к долгосрочному противостоянию, понимая, что Россия имеет многовековую историю насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом".

Отчет отмечает нарушения Россией международного права, включая захват Крыма и оккупацию Донбасса в 2014 году; полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и вторжение в Грузию в 2008 году; нападение Кремля на политических диссидентов внутри страны и за рубежом; вмешательство в американские и другие демократические выборы.

"Я думаю, что основная идея заключается в том, что мы отказываемся от 30-летней ошибочной политики", - сказал один из представителей Конгресса, знакомый с докладом.

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Хельсинкский доклад рекомендует не игнорировать ядерные угрозы со стороны России, но советует решать эту проблему "здравым смыслом".

Авторы доклада хотят изменить мышление Вашингтона, отказавшись от рассмотрения России как сверхдержавы и ближайшего соперника США только потому, что у нее есть ядерное оружие.

Также упомянутый доклад выступает за полное взаимодействие США с союзниками по всему миру, особенно со странами, которые "находятся на передовой российской агрессии, манипуляций и принуждения".

Документ включает призывы к увеличению военной поддержки, экономических инвестиций и др.

"США должны иметь долгосрочную стратегию поддержки демократического управления и верховенства права в странах, уязвимых к угрозам со стороны России", - говорится в отчете.

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Автор: 

россия (95683) США (26853) стратегия (191)


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Топ комментарии
+12
Та ви шоо, це ж ''червоні лінії'', та ''ескалація''.
США тільки в України могли відібрати ЯЗ. А тепер всі хто має ЯЗ буде посилати американців подалі.
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29.09.2024 19:49
+12
По факту путін влаштував Україні террор, а у випадку самозахисту, погрожує всьому світу ядеркою, а це вже ТЕРОРИЗМ!
Та Захід разом з США не хоче цього визнавати, бо тоді торгувати з ним буде незручно!
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29.09.2024 19:51
+11
дох.. реверансів, росія - тотальне зло, яке підлягає знищенню
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29.09.2024 19:48
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Правила форума Совет форумчан
дох.. реверансів, росія - тотальне зло, яке підлягає знищенню
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29.09.2024 19:48 Ответить
Ну нарешті включаються міжнародні американські організації САМЕ АМЕРИКАНСКІ !!! Бо візит Бідосика посіяв таки сумнів серед обивателів - чи потрібно США чавити хйляндію... Тенденція демократів на підвищення рейтингу чи вичерпала себе чи навіть просто знизилася...

В мене є обнадійливе особисте спостереження - колись у 2020 на фермерських просторах місцевих доріг таблички червоного кольору прямо "чіплялися за колеса " вздовж дороги біля кожного поштової скриньки й не тільки. Зараз на миль 40- одна єдина "червона" табличка підтримки.
Також в цей час ДО дати голосування , колони траків та й поодинокі з прапорами ЗА ТРАМПА просто засилля було . Зараз поки що це не спостерігається. ЧОМУ - не знаю. може пізніше почнеться ...
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29.09.2024 20:53 Ответить
Та ви шоо, це ж ''червоні лінії'', та ''ескалація''.
США тільки в України могли відібрати ЯЗ. А тепер всі хто має ЯЗ буде посилати американців подалі.
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29.09.2024 19:49 Ответить
і першим послав хороший парень пухлий Ин .
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29.09.2024 20:07 Ответить
а мозок в тебе США не відібрали? поцікався де українська ЯЗ!
і ще сюрприз для тебе: США вели мову тільки про стратегічну ЯЗ - тактичну вони пропонували Україні залишити собі! то xто ж і кому її віддав?
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30.09.2024 11:08 Ответить
По факту путін влаштував Україні террор, а у випадку самозахисту, погрожує всьому світу ядеркою, а це вже ТЕРОРИЗМ!
Та Захід разом з США не хоче цього визнавати, бо тоді торгувати з ним буде незручно!
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29.09.2024 19:51 Ответить
Немає дурних у Вашингтоні. Дурні це ті, хто думає що Вашингтон так зробить.
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29.09.2024 19:55 Ответить
не пройшло й двадцяти рокiв,яе гельсiнська комiсiя схаменулась,та щось закликаэ! скiльки часу треба ще на розглядання,а потiм МОЖЕ на якiсь реальнi дii?
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29.09.2024 19:57 Ответить
Колись від лікарів чув приблизно таке: визначити хворобу важче, ніж її лікувати.
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29.09.2024 20:14 Ответить
Саме так ,діагноз ,та бажано своєчасний -це головне .
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29.09.2024 20:26 Ответить
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29.09.2024 20:17 Ответить
Безхребетні пістуни
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30.09.2024 02:04 Ответить
рашка стратила вже майже всіх чоловіків корінних народів півночі. То таким чином вона ще й чистить населення. Нащо їй ті буряти, якути тувінці, а немає чоловіків дітородного віку, то немає й продовження народу. А то утримуй ще їх, а між іншим ці території чи не найбільші постачальники природних ресурсів на рашці, а живіть як злидні без газу, доріг, туалетів та інфраструктури. Раша ЗЛО!
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30.09.2024 12:18 Ответить
 
 