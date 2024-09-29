Хельсинкская комиссия США призывает признать РФ "постоянной угрозой глобальной безопасности", - The Hill
Хельсинкская комиссия США настаивает на том, чтобы Вашингтон отказался от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвал Москву "постоянной угрозой глобальной безопасности".
Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на отчет Хельсинкской комиссии, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в докладе утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое мышление в отношении России, как это было в последние несколько лет с Китаем, и соответствующим образом распределить ресурсы.
Приоритетным направлением стратегии отчета является обеспечение победы Украины в оборонительной войне против России. В частности, комиссия призывает к масштабной военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставлению возможности Вооруженным силам Украины нанести удар вглубь России с использованием предоставленного США оружия.
Издание отмечает, что рекомендации отчета выходят за пределы политики администрации Джо Байдена и противоречат позиции бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, которые выступают за сокращение расходов на европейскую безопасность.
Председатель Хельсинкского комитета республиканец Джо Уилсон отверг возможность того, что Трамп заключит сделку с диктатором РФ Владимиром Путиным.
"Я не сомневаюсь, что Дональд Трамп убедится в неискренности военного преступника Путина", - сказал Уилсон в интервью The Hill, комментируя доклад.
В материале говорится, что несмотря на растущую оппозицию к предоставлению военной и экономической поддержки Украине в Республиканской партии, лидеры, которые занимаются внешней политикой, в основном выступают за поддержку Украины, обеспечение обязательств перед НАТО и укрепление демократии в постсоветских государствах.
Одним из выводов доклада является то, что "США должны готовиться к долгосрочному противостоянию, понимая, что Россия имеет многовековую историю насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом".
Отчет отмечает нарушения Россией международного права, включая захват Крыма и оккупацию Донбасса в 2014 году; полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и вторжение в Грузию в 2008 году; нападение Кремля на политических диссидентов внутри страны и за рубежом; вмешательство в американские и другие демократические выборы.
"Я думаю, что основная идея заключается в том, что мы отказываемся от 30-летней ошибочной политики", - сказал один из представителей Конгресса, знакомый с докладом.
Хельсинкский доклад рекомендует не игнорировать ядерные угрозы со стороны России, но советует решать эту проблему "здравым смыслом".
Авторы доклада хотят изменить мышление Вашингтона, отказавшись от рассмотрения России как сверхдержавы и ближайшего соперника США только потому, что у нее есть ядерное оружие.
Также упомянутый доклад выступает за полное взаимодействие США с союзниками по всему миру, особенно со странами, которые "находятся на передовой российской агрессии, манипуляций и принуждения".
Документ включает призывы к увеличению военной поддержки, экономических инвестиций и др.
"США должны иметь долгосрочную стратегию поддержки демократического управления и верховенства права в странах, уязвимых к угрозам со стороны России", - говорится в отчете.
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В мене є обнадійливе особисте спостереження - колись у 2020 на фермерських просторах місцевих доріг таблички червоного кольору прямо "чіплялися за колеса " вздовж дороги біля кожного поштової скриньки й не тільки. Зараз на миль 40- одна єдина "червона" табличка підтримки.
Також в цей час ДО дати голосування , колони траків та й поодинокі з прапорами ЗА ТРАМПА просто засилля було . Зараз поки що це не спостерігається. ЧОМУ - не знаю. може пізніше почнеться ...
США тільки в України могли відібрати ЯЗ. А тепер всі хто має ЯЗ буде посилати американців подалі.
і ще сюрприз для тебе: США вели мову тільки про стратегічну ЯЗ - тактичну вони пропонували Україні залишити собі! то xто ж і кому її віддав?
Та Захід разом з США не хоче цього визнавати, бо тоді торгувати з ним буде незручно!