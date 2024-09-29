Хельсинкская комиссия США призывает признать РФ "постоянной угрозой глобальной безопасности", - The Hill

Хельсинкская комиссия США настаивает на том, чтобы Вашингтон отказался от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвал Москву "постоянной угрозой глобальной безопасности".

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на отчет Хельсинкской комиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в докладе утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое мышление в отношении России, как это было в последние несколько лет с Китаем, и соответствующим образом распределить ресурсы.

Приоритетным направлением стратегии отчета является обеспечение победы Украины в оборонительной войне против России. В частности, комиссия призывает к масштабной военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставлению возможности Вооруженным силам Украины нанести удар вглубь России с использованием предоставленного США оружия.

Издание отмечает, что рекомендации отчета выходят за пределы политики администрации Джо Байдена и противоречат позиции бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, которые выступают за сокращение расходов на европейскую безопасность.

Председатель Хельсинкского комитета республиканец Джо Уилсон отверг возможность того, что Трамп заключит сделку с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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"Я не сомневаюсь, что Дональд Трамп убедится в неискренности военного преступника Путина", - сказал Уилсон в интервью The Hill, комментируя доклад.

В материале говорится, что несмотря на растущую оппозицию к предоставлению военной и экономической поддержки Украине в Республиканской партии, лидеры, которые занимаются внешней политикой, в основном выступают за поддержку Украины, обеспечение обязательств перед НАТО и укрепление демократии в постсоветских государствах.

Одним из выводов доклада является то, что "США должны готовиться к долгосрочному противостоянию, понимая, что Россия имеет многовековую историю насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом".

Отчет отмечает нарушения Россией международного права, включая захват Крыма и оккупацию Донбасса в 2014 году; полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и вторжение в Грузию в 2008 году; нападение Кремля на политических диссидентов внутри страны и за рубежом; вмешательство в американские и другие демократические выборы.

"Я думаю, что основная идея заключается в том, что мы отказываемся от 30-летней ошибочной политики", - сказал один из представителей Конгресса, знакомый с докладом.

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Хельсинкский доклад рекомендует не игнорировать ядерные угрозы со стороны России, но советует решать эту проблему "здравым смыслом".

Авторы доклада хотят изменить мышление Вашингтона, отказавшись от рассмотрения России как сверхдержавы и ближайшего соперника США только потому, что у нее есть ядерное оружие.

Также упомянутый доклад выступает за полное взаимодействие США с союзниками по всему миру, особенно со странами, которые "находятся на передовой российской агрессии, манипуляций и принуждения".

Документ включает призывы к увеличению военной поддержки, экономических инвестиций и др.

"США должны иметь долгосрочную стратегию поддержки демократического управления и верховенства права в странах, уязвимых к угрозам со стороны России", - говорится в отчете.

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