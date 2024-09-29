10 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини
29 вересня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 223 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Свеська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (28 вибухів), артилерії (10 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронами (5 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинули з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено пуски КАБ (12 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), обстріли з мінометів (2 вибухи). У результаті атаки КАБ поранення отримали 5 цивільних осіб.
- Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів), FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи.
- Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (11 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), пуск КАБ (3 вибухи).
- Ямпільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), в результаті отримала поранення одна цивільна особа.
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (5 вибухів), у результаті чого отримали поранення 2 цивільні особи.
- Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
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