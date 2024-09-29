УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10321 відвідувач онлайн
Новини
407 0

10 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини

Наслідки російських обстрілів Сумщини 29 вересня (фото ілюсторативне)

29 вересня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 223 вибухи. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Свеська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (28 вибухів), артилерії (10 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронами (5 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинули з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено пуски КАБ (12 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), обстріли з мінометів (2 вибухи). У результаті атаки КАБ поранення отримали 5 цивільних осіб.

Читайте: Рашисти атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині: троє поранених. ФОТОрепортаж

  • Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів), FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи.
  • Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (11 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), пуск КАБ (3 вибухи).

Також читайте: Протягом дня росіяни 41 раз обстріляли Сумщину: застосовували міномети, КАБи, БпЛА і FPV-дрони

  • Ямпільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), в результаті отримала поранення одна цивільна особа.
  • Миропільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
  • Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (5 вибухів), у результаті чого отримали поранення 2 цивільні особи.
  • Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині на кордоні з Курською областю росіяни зменшили кількість обстрілів, - Держприкордонслужба

Автор: 

обстріл (28717) Сумська область (3728)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 