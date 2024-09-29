10 человек пострадали в результате российских обстрелов Сумщины
29 сентября россияне совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 223 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Свесская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (9 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).
- Белопольская громада: враг бил из РСЗО (28 взрывов), артиллерии (10 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV дронами (5 взрывов).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), FPV дронами (9 взрывов), сбросили с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).
- Эсманьская громада: осуществлены пуски КАБ (12 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва), обстрелы из минометов (2 взрыва). В результате атаки КАБ ранения получили 5 гражданских лиц.
- Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (3 взрыва), FPV дроном (1 взрыв), сбросил с БПЛА взрывные устройства (4 взрыва).
- Дружбовская громада: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов), FPV дронами (6 взрывов). В результате обстрелов получили ранения 2 гражданских лица.
- Новослободская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел с использованием FPV дронов (11 взрывов), минометные обстрелы (6 взрывов), пуск КАБ (3 взрыва).
- Ямпольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), в результате получил ранения один гражданский человек.
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован пуск КАБ (5 взрывов), в результате чего получили ранения 2 гражданских лица.
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Юнаковская громада:нанесена атака КАБ (1 взрыв).
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