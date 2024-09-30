Трамп прагне забезпечити для України більше важелів у мирних перемовинах, - сенатор-республіканець Марко Рубіо
Сенатор від Республіканської партії, заступник голови Комітету розвідки Сенату Марко Рубіо прокоментував погляди Трампа щодо врегулювання війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Я не на боці Росії, але на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення цього - це врегулювання через перемовини. Я хочу, ми хочемо і, я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у цих перемовинах", - сказав Рубіо в неділю в інтерв'ю програмі NBC Meet the Press.
Рубіо визнав, що і адміністрація президента США Джо Байдена вказує, що зрештою "конфлікт має завершитись перемовинами".
"Ми сподіваємось, що коли прийде час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська", - додав Рубіо.
Рубіо ухилився від відповіді на питання про те, чи поділяє він думку кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса про те, що Україна, ймовірно, буде змушена віддати частину території. Рубіо сказав, що результати перемовин визначатимуть сторони і висловив сподівання, що буде забезпечено суверенітет України.
Рубіо закликав до більшої визначеності щодо цілей американської допомоги Україні.
"Гадаю, ми як американці в реальності інвестуємо мільярди доларів у ці зусилля і важливо інвестуючи в це говорити американському платнику податків, на що саме йдуть ці кошти. Зрештою, це не нескінченна війна. Чи не так?", - додав політик.
Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "буде рада будь-яким ініціативам" щодо завершення війни в Україні від республіканця Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах у США. Керівництво РФ хоче, щоб Трамп домігся скасування двох українських законів.
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Сам Трамп запевняв, що «немає жодного зв'язку з Росією у царині бізнесу і що ніколи не зустрічався з президентом Росії В. Путіним», хоча насправді зустрічався із ним під час візиту в Москву 2014 року і після зустрічі заявив, що «розмова мала величезний успіх».
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