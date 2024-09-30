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Новини Війна
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Трамп прагне забезпечити для України більше важелів у мирних перемовинах, - сенатор-республіканець Марко Рубіо

Марко Рубіо

Сенатор від Республіканської партії, заступник голови Комітету розвідки Сенату Марко Рубіо прокоментував погляди Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я не на боці Росії, але на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення цього - це врегулювання через перемовини. Я хочу, ми хочемо і, я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у цих перемовинах", - сказав Рубіо в неділю в інтерв'ю програмі NBC Meet the Press.

Рубіо визнав, що і адміністрація президента США Джо Байдена вказує, що зрештою "конфлікт має завершитись перемовинами".

"Ми сподіваємось, що коли прийде час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська", - додав Рубіо.

Рубіо ухилився від відповіді на питання про те, чи поділяє він думку кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса про те, що Україна, ймовірно, буде змушена віддати частину території. Рубіо сказав, що результати перемовин визначатимуть сторони і висловив сподівання, що буде забезпечено суверенітет України.

Рубіо закликав до більшої визначеності щодо цілей американської допомоги Україні.

"Гадаю, ми як американці в реальності інвестуємо мільярди доларів у ці зусилля і важливо інвестуючи в це говорити американському платнику податків, на що саме йдуть ці кошти. Зрештою, це не нескінченна війна. Чи не так?", - додав політик.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "буде рада будь-яким ініціативам" щодо завершення війни в Україні від республіканця Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах у США. Керівництво РФ хоче, щоб Трамп домігся скасування двох українських законів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кандидат у віцепрезиденти США Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом

Автор: 

Україна (5923) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+7
вибачай. Не знав, що емігрантам з Куби можно *******.
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30.09.2024 07:07
+5
думаю що цей Марко трохи ****ить.
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30.09.2024 06:50
+5
Під час передвиборчої компанії Трампа неодноразово звинувачували у зв'язках із Росією. Різні ЗМІ звертали увагу на очільника Трампової компанії Пола Манафорта, який до того був радником четвертого президента України В. Януковича, а 2007 року керував інвестиційним фондом російського алюмінієвого магната Олега Дерипаски, який має тісні зв'язки з Путіним. Також згадано було прізвище Картера Пейджа - радника Трампа з питань зовнішньої політики, який з 2004 року консультує російську державну газову компанію Газпром і припускав зняття Трампом антиросійських санкцій.

Сам Трамп запевняв, що «немає жодного зв'язку з Росією у царині бізнесу і що ніколи не зустрічався з президентом Росії В. Путіним», хоча насправді зустрічався із ним під час візиту в Москву 2014 року і після зустрічі заявив, що «розмова мала величезний успіх».
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30.09.2024 07:17
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«України не існує. Це вже не Україна", - сказав Трамп на мітингу в Північній Кароліні. "Будинки зруйновані, міста зникли. Їх вже немає, і ми продовжуємо давати мільйони доларів людині, яка відмовляється вести переговори, Зеленському.

Щоразу, коли він приїжджав у нашу країну, він виїжджав із 60 мільярдами доларів».
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30.09.2024 06:48 Відповісти
"У нас хороші стосунки... ", - сказав Трамп про свої взаємини з Зеленським на початку зустрічі.

"І в мене також хороші стосунки з президентом Путіним", - продовжив він.

На що Зеленський з посмішкою відповів: "Сподіваюсь, у нас з вами стосунки кращі".

"Для танго треба двоє", - віджартувався Трамп.
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30.09.2024 06:51 Відповісти
Трамп кілька разів наголосив, що мирна угода має бути справедливою. Але на питання про те, як саме виглядатиме "справедлива" угода, конкретної відповіді не дав.
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30.09.2024 06:52 Відповісти
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30.09.2024 06:53 Відповісти
думаю що цей Марко трохи ****ить.
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30.09.2024 06:50 Відповісти
вибачай. Не знав, що емігрантам з Куби можно *******.
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30.09.2024 07:07 Відповісти
ну так, тут не всім можно, бо тут є модератор, а у вас нема. Так буває.
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30.09.2024 07:46 Відповісти
ну так. Все ж таки як-ніяк країна рівних можливостей. Тому років через сорок від американського сенатора зможете почути ще більш ********** пассажи від сина емігранта з рф.
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30.09.2024 07:57 Відповісти
є і такі
ненавидять імперських шовіністів до нестями
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30.09.2024 08:03 Відповісти
ну да, тоді вже сини кара-мурзів та яшинів будуть коментувати на каналі NBC про кількість важелів для Тайваню.
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30.09.2024 08:17 Відповісти
адже все це халоймос
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30.09.2024 08:01 Відповісти
Кацап
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30.09.2024 08:44 Відповісти
Просто говорить ,що думає .
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30.09.2024 07:22 Відповісти
Так, він думає, що хоче вірити у те, що трамп хоче те, щоб Україна мала більше важелів в обмін на її територію.
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30.09.2024 07:42 Відповісти
Забагато трампа не помічаєте ?
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30.09.2024 07:15 Відповісти
Під час передвиборчої компанії Трампа неодноразово звинувачували у зв'язках із Росією. Різні ЗМІ звертали увагу на очільника Трампової компанії Пола Манафорта, який до того був радником четвертого президента України В. Януковича, а 2007 року керував інвестиційним фондом російського алюмінієвого магната Олега Дерипаски, який має тісні зв'язки з Путіним. Також згадано було прізвище Картера Пейджа - радника Трампа з питань зовнішньої політики, який з 2004 року консультує російську державну газову компанію Газпром і припускав зняття Трампом антиросійських санкцій.

Сам Трамп запевняв, що «немає жодного зв'язку з Росією у царині бізнесу і що ніколи не зустрічався з президентом Росії В. Путіним», хоча насправді зустрічався із ним під час візиту в Москву 2014 року і після зустрічі заявив, що «розмова мала величезний успіх».
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30.09.2024 07:17 Відповісти
Віктор ви хоч би раз висловили свою особисту думку замість цих агітаційних простирадлів друкованого чужого тексту
Чи у вас як у радянському анекдоті власна думка є але ви її не розділяєте і не підтримуєте
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30.09.2024 07:22 Відповісти
Факти говорять краще любих "агітаційних простирадлів".
Я знайомлю людей(які це не знають) з фактами.
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30.09.2024 07:39 Відповісти
15 лютого 2017 року американське видання «The New York Times», посилаючись на свої джерела повідомило, що члени Трампової виборчої команди мали постійні зв'язки з російськими спецслужбами протягом року перед виборами. Американська розвідка отримала зміст цих розмов, коли стало відомо про злом пошти «Демократичної партії». У публікації зазначали, що зв'язком із російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн. Останній подав у відставку з посади радника Трампа з питань національної безпеки, коли стало відомо, що той оговорював антиросійські санкції з російським послом за місяць до перемоги Трампа. 20 березня керівник ФБР Джеймс Комі офіційно підтвердив, що розслідують імовірні зв'язки між виборчим штабом Трампа і російським урядом.
9 травня Комі несподівано був звільнений президентом Трампом.
16 червня стало відомо, що спецпрокурор із розслідування втручання Росії у американські вибори Роберт Мюллер розслідує фінансові операції зятя та радника Трампа Джареда Кушера та його ймовірні контакти з послом РФ у США С. Кисляком та главою «Зовнішекономбанк» С. Горковим.
10 липня «The New York Times» повідомило, що у червні 2016 року між Дональдом Трампом-молодшим - сином президента США та російською адвокаткою Наталею Весельницькою відбулася зустріч. Адвокатка обіцяла передати компромат на Гілларі Клінтон. Зустріч відбулась 9 червня, коли партії визначалися із кандидатами у президенти. На зустрічі були присутні Д. Кушнер та П. Манафорт.
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30.09.2024 07:22 Відповісти
12 січня 2019 року стало відомо, що у 2017 р. ФБР почало таємно розслідувати зв'язки Трампа з Росією. Розслідування почалось після звільнення директора бюро Джеймса Комі, яке викликало занепокоєння розвідувального органу. «The New York Times» писало, що агенти намагалися визначити, чи «працював Трамп свідомо на Росію чи мимоволі потрапив під вплив Москви». За даними видання, підозри щодо Трампа з'явились ще під час президентської кампанії 2016 р. Однак на той момент ФБР вирішило відкласти розслідування, оскільки було неясно, як розпочати перевірку такої чутливості і масштабу.
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30.09.2024 07:24 Відповісти
18 квітня 2020 року Спеціальний комітет Сенату США з розвідки оприлюднив частину 5 «Загрози контррозвідки та вразливі місця» доповіді «Російська кампанія активних заходів та втручання в вибори США 2016 року». З доповіді випливає, що ще до того як він став президентом, Дональд Трамп написав серію листів президенту Росії Путіну, зокрема «Вітаю вас із визнанням "Людиною року" журналу Time - ви точно заслуговуєте на це. Як ви, мабуть, чули, я ваш великий шанувальник!» у листі датованому 19 грудня 2007 року. В іншому листі, датованому 26 червня 2013 року, Трамп намагається переконати Володимира Путіна відвідати конкурс Міс Всесвіт 2013 у Москві, захід, який керує і належить Трампу. Частина 5 доповіді, яка містить 952 сторінки, наводить деталі переговорів між співробітниками Трампа та російськими агентами та містить висновок, що контакти між кампанією Трампа та Росією в 2016 році «представляли серйозну загрозу контррозвідці».
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30.09.2024 07:28 Відповісти
Он сам то рузуміє шо верзе?
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30.09.2024 07:31 Відповісти
При Трампі путлер буде борзіти набагато менше ніж при Камалі, от це точно.
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30.09.2024 07:33 Відповісти
та не хвилюйтеся за агентів московії..... дєвочка прийде,порядок наведе
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30.09.2024 08:06 Відповісти
При твоїй дєвочці США взагалі всі ща кораблем будуть посилати, ліваки вже якесь посміховище з країни зробили
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30.09.2024 09:05 Відповісти
Але жодної гнівної реакції ані на "Цензорі", ані в будь-яких інших ЗМІ в Україні немає.


А дуже хочеться? Кацапам теж.
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30.09.2024 08:52 Відповісти
Трамп прагне забезпечити для України більше важелів у мирних перемовинах, Джерело: самі найкращі важелі для підтримки України ,це ті ,які б знищили війскову інфраструктуру війскові склади аеродроми в глибині 3,14дерації ,.надання Україні цього важелю ,добавить любому з кандидатів у президенти США голосів українців США
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30.09.2024 08:54 Відповісти
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30.09.2024 08:55 Відповісти
 
 