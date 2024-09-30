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Новости Война
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Трамп стремится обеспечить для Украины больше рычагов в мирных переговорах, - сенатор-республиканец Марко Рубио

Марко Рубіо

Сенатор от Республиканской партии, заместитель председателя Комитета разведки Сената Марко Рубио прокомментировал взгляды Трампа по урегулированию войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я не на стороне России, но к сожалению, реальность такова, что путь для Украины к окончанию этого - это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим и, я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов в этих переговорах", - сказал Рубио в воскресенье в интервью программе NBC Meet the Press.

Рубио признал, что и администрация президента США Джо Байдена указывает, что в конце концов "конфликт должен завершиться переговорами".

"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь больше влияния, чем российская", - добавил Рубио.

Рубио уклонился от ответа на вопрос о том, разделяет ли он мнение кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса о том, что Украина, вероятно, будет вынуждена отдать часть территории. Рубио сказал, что результаты переговоров будут определять стороны и выразил надежду, что будет обеспечен суверенитет Украины.

Рубио призвал к большей определенности относительно целей американской помощи Украине.

"Думаю, мы как американцы в реальности инвестируем миллиарды долларов в эти усилия и важно инвестируя в это говорить американскому налогоплательщику, на что именно идут эти средства. В конце концов, это не бесконечная война. Не так ли?", - добавил политик.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "будет рада любым инициативам" по завершению войны в Украине от республиканца Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах в США. Руководство РФ хочет, чтобы Трамп добился отмены двух украинских законов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в вице-президенты США Вэнс раскритиковал Зеленского после его встречи с Трампом

Автор: 

Украина (44973) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+7
вибачай. Не знав, що емігрантам з Куби можно *******.
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30.09.2024 07:07
+5
думаю що цей Марко трохи ****ить.
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30.09.2024 06:50
+5
Під час передвиборчої компанії Трампа неодноразово звинувачували у зв'язках із Росією. Різні ЗМІ звертали увагу на очільника Трампової компанії Пола Манафорта, який до того був радником четвертого президента України В. Януковича, а 2007 року керував інвестиційним фондом російського алюмінієвого магната Олега Дерипаски, який має тісні зв'язки з Путіним. Також згадано було прізвище Картера Пейджа - радника Трампа з питань зовнішньої політики, який з 2004 року консультує російську державну газову компанію Газпром і припускав зняття Трампом антиросійських санкцій.

Сам Трамп запевняв, що «немає жодного зв'язку з Росією у царині бізнесу і що ніколи не зустрічався з президентом Росії В. Путіним», хоча насправді зустрічався із ним під час візиту в Москву 2014 року і після зустрічі заявив, що «розмова мала величезний успіх».
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30.09.2024 07:17
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«України не існує. Це вже не Україна", - сказав Трамп на мітингу в Північній Кароліні. "Будинки зруйновані, міста зникли. Їх вже немає, і ми продовжуємо давати мільйони доларів людині, яка відмовляється вести переговори, Зеленському.

Щоразу, коли він приїжджав у нашу країну, він виїжджав із 60 мільярдами доларів».
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30.09.2024 06:48 Ответить
"У нас хороші стосунки... ", - сказав Трамп про свої взаємини з Зеленським на початку зустрічі.

"І в мене також хороші стосунки з президентом Путіним", - продовжив він.

На що Зеленський з посмішкою відповів: "Сподіваюсь, у нас з вами стосунки кращі".

"Для танго треба двоє", - віджартувався Трамп.
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30.09.2024 06:51 Ответить
Трамп кілька разів наголосив, що мирна угода має бути справедливою. Але на питання про те, як саме виглядатиме "справедлива" угода, конкретної відповіді не дав.
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30.09.2024 06:52 Ответить
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30.09.2024 06:53 Ответить
думаю що цей Марко трохи ****ить.
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30.09.2024 06:50 Ответить
вибачай. Не знав, що емігрантам з Куби можно *******.
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30.09.2024 07:07 Ответить
ну так, тут не всім можно, бо тут є модератор, а у вас нема. Так буває.
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30.09.2024 07:46 Ответить
ну так. Все ж таки як-ніяк країна рівних можливостей. Тому років через сорок від американського сенатора зможете почути ще більш ********** пассажи від сина емігранта з рф.
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30.09.2024 07:57 Ответить
є і такі
ненавидять імперських шовіністів до нестями
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30.09.2024 08:03 Ответить
ну да, тоді вже сини кара-мурзів та яшинів будуть коментувати на каналі NBC про кількість важелів для Тайваню.
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30.09.2024 08:17 Ответить
адже все це халоймос
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30.09.2024 08:01 Ответить
Кацап
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30.09.2024 08:44 Ответить
Просто говорить ,що думає .
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30.09.2024 07:22 Ответить
Так, він думає, що хоче вірити у те, що трамп хоче те, щоб Україна мала більше важелів в обмін на її територію.
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30.09.2024 07:42 Ответить
Забагато трампа не помічаєте ?
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30.09.2024 07:15 Ответить
Під час передвиборчої компанії Трампа неодноразово звинувачували у зв'язках із Росією. Різні ЗМІ звертали увагу на очільника Трампової компанії Пола Манафорта, який до того був радником четвертого президента України В. Януковича, а 2007 року керував інвестиційним фондом російського алюмінієвого магната Олега Дерипаски, який має тісні зв'язки з Путіним. Також згадано було прізвище Картера Пейджа - радника Трампа з питань зовнішньої політики, який з 2004 року консультує російську державну газову компанію Газпром і припускав зняття Трампом антиросійських санкцій.

Сам Трамп запевняв, що «немає жодного зв'язку з Росією у царині бізнесу і що ніколи не зустрічався з президентом Росії В. Путіним», хоча насправді зустрічався із ним під час візиту в Москву 2014 року і після зустрічі заявив, що «розмова мала величезний успіх».
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30.09.2024 07:17 Ответить
Віктор ви хоч би раз висловили свою особисту думку замість цих агітаційних простирадлів друкованого чужого тексту
Чи у вас як у радянському анекдоті власна думка є але ви її не розділяєте і не підтримуєте
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30.09.2024 07:22 Ответить
Факти говорять краще любих "агітаційних простирадлів".
Я знайомлю людей(які це не знають) з фактами.
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30.09.2024 07:39 Ответить
15 лютого 2017 року американське видання «The New York Times», посилаючись на свої джерела повідомило, що члени Трампової виборчої команди мали постійні зв'язки з російськими спецслужбами протягом року перед виборами. Американська розвідка отримала зміст цих розмов, коли стало відомо про злом пошти «Демократичної партії». У публікації зазначали, що зв'язком із російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн. Останній подав у відставку з посади радника Трампа з питань національної безпеки, коли стало відомо, що той оговорював антиросійські санкції з російським послом за місяць до перемоги Трампа. 20 березня керівник ФБР Джеймс Комі офіційно підтвердив, що розслідують імовірні зв'язки між виборчим штабом Трампа і російським урядом.
9 травня Комі несподівано був звільнений президентом Трампом.
16 червня стало відомо, що спецпрокурор із розслідування втручання Росії у американські вибори Роберт Мюллер розслідує фінансові операції зятя та радника Трампа Джареда Кушера та його ймовірні контакти з послом РФ у США С. Кисляком та главою «Зовнішекономбанк» С. Горковим.
10 липня «The New York Times» повідомило, що у червні 2016 року між Дональдом Трампом-молодшим - сином президента США та російською адвокаткою Наталею Весельницькою відбулася зустріч. Адвокатка обіцяла передати компромат на Гілларі Клінтон. Зустріч відбулась 9 червня, коли партії визначалися із кандидатами у президенти. На зустрічі були присутні Д. Кушнер та П. Манафорт.
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30.09.2024 07:22 Ответить
12 січня 2019 року стало відомо, що у 2017 р. ФБР почало таємно розслідувати зв'язки Трампа з Росією. Розслідування почалось після звільнення директора бюро Джеймса Комі, яке викликало занепокоєння розвідувального органу. «The New York Times» писало, що агенти намагалися визначити, чи «працював Трамп свідомо на Росію чи мимоволі потрапив під вплив Москви». За даними видання, підозри щодо Трампа з'явились ще під час президентської кампанії 2016 р. Однак на той момент ФБР вирішило відкласти розслідування, оскільки було неясно, як розпочати перевірку такої чутливості і масштабу.
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30.09.2024 07:24 Ответить
18 квітня 2020 року Спеціальний комітет Сенату США з розвідки оприлюднив частину 5 «Загрози контррозвідки та вразливі місця» доповіді «Російська кампанія активних заходів та втручання в вибори США 2016 року». З доповіді випливає, що ще до того як він став президентом, Дональд Трамп написав серію листів президенту Росії Путіну, зокрема «Вітаю вас із визнанням "Людиною року" журналу Time - ви точно заслуговуєте на це. Як ви, мабуть, чули, я ваш великий шанувальник!» у листі датованому 19 грудня 2007 року. В іншому листі, датованому 26 червня 2013 року, Трамп намагається переконати Володимира Путіна відвідати конкурс Міс Всесвіт 2013 у Москві, захід, який керує і належить Трампу. Частина 5 доповіді, яка містить 952 сторінки, наводить деталі переговорів між співробітниками Трампа та російськими агентами та містить висновок, що контакти між кампанією Трампа та Росією в 2016 році «представляли серйозну загрозу контррозвідці».
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30.09.2024 07:28 Ответить
Он сам то рузуміє шо верзе?
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30.09.2024 07:31 Ответить
При Трампі путлер буде борзіти набагато менше ніж при Камалі, от це точно.
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30.09.2024 07:33 Ответить
та не хвилюйтеся за агентів московії..... дєвочка прийде,порядок наведе
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30.09.2024 08:06 Ответить
При твоїй дєвочці США взагалі всі ща кораблем будуть посилати, ліваки вже якесь посміховище з країни зробили
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30.09.2024 09:05 Ответить
Але жодної гнівної реакції ані на "Цензорі", ані в будь-яких інших ЗМІ в Україні немає.


А дуже хочеться? Кацапам теж.
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30.09.2024 08:52 Ответить
Трамп прагне забезпечити для України більше важелів у мирних перемовинах, Джерело: самі найкращі важелі для підтримки України ,це ті ,які б знищили війскову інфраструктуру війскові склади аеродроми в глибині 3,14дерації ,.надання Україні цього важелю ,добавить любому з кандидатів у президенти США голосів українців США
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30.09.2024 08:54 Ответить
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30.09.2024 08:55 Ответить
 
 