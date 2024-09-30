Трамп стремится обеспечить для Украины больше рычагов в мирных переговорах, - сенатор-республиканец Марко Рубио
Сенатор от Республиканской партии, заместитель председателя Комитета разведки Сената Марко Рубио прокомментировал взгляды Трампа по урегулированию войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Я не на стороне России, но к сожалению, реальность такова, что путь для Украины к окончанию этого - это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим и, я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов в этих переговорах", - сказал Рубио в воскресенье в интервью программе NBC Meet the Press.
Рубио признал, что и администрация президента США Джо Байдена указывает, что в конце концов "конфликт должен завершиться переговорами".
"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь больше влияния, чем российская", - добавил Рубио.
Рубио уклонился от ответа на вопрос о том, разделяет ли он мнение кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса о том, что Украина, вероятно, будет вынуждена отдать часть территории. Рубио сказал, что результаты переговоров будут определять стороны и выразил надежду, что будет обеспечен суверенитет Украины.
Рубио призвал к большей определенности относительно целей американской помощи Украине.
"Думаю, мы как американцы в реальности инвестируем миллиарды долларов в эти усилия и важно инвестируя в это говорить американскому налогоплательщику, на что именно идут эти средства. В конце концов, это не бесконечная война. Не так ли?", - добавил политик.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "будет рада любым инициативам" по завершению войны в Украине от республиканца Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах в США. Руководство РФ хочет, чтобы Трамп добился отмены двух украинских законов.
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