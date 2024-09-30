Трамп назвав Гарріс "розумово відсталою": республіканці розкритикували його, - NYT

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зіткнувся з критикою від однопартійців після того, як він назвав свою опонентку, віцепрезидентку Камалу Гарріс "розумово відсталою" на передвиборчому мітингу.

Про це повідомляє New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Джо Байден став розумово відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".

Хто із республіканців розкритикував експрезидента США?

Колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.

"Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидентки, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що риторика Трампа, яка розколює суспільство, - це те, без чого ми можемо обійтися", - наголосив він.

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що "кращим шляхом є переслідувати історію про те, що її політика руйнує країну". За словами Грема, він не вважає Гарріс божевільною, але вважає такою її політику.

Конгресмен Том Еммер, який допомагав сенатору Джеймсу Ді Венсу - кандидату Трампа на посаду віцепрезидента, - також намагався дистанціюватися від особистих нападок експрезидента.

Реакція демократів

Демократи також назвали образливими заяви Трампа на адресу Камали Гарріс.

Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер вважає, що таким чином республіканець"говорить про себе". Ексгенпрокурор Ерік Холдер вважає, що це свідчить про"зниження когнітивних здібностей" Трампа.

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Водночас Американська правозахисна асоціація людей з інвалідністю розкритикувала заяви Трампа та назвала їх "неточними та шкідливими".

"Трамп дотримується ейблістського, хибного переконання, що якщо людина має інвалідність, то вона від цього менше людина і менше заслуговує на гідність", - заявила голова асоціації Марія Таун.

Сама Гарріс відмовилася коментувати нападки опонента-республіканця.

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