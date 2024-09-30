Трамп назвав Гарріс "розумово відсталою": республіканці розкритикували його, - NYT
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зіткнувся з критикою від однопартійців після того, як він назвав свою опонентку, віцепрезидентку Камалу Гарріс "розумово відсталою" на передвиборчому мітингу.
Про це повідомляє New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"Джо Байден став розумово відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".
Хто із республіканців розкритикував експрезидента США?
Колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.
"Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидентки, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що риторика Трампа, яка розколює суспільство, - це те, без чого ми можемо обійтися", - наголосив він.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що "кращим шляхом є переслідувати історію про те, що її політика руйнує країну". За словами Грема, він не вважає Гарріс божевільною, але вважає такою її політику.
Конгресмен Том Еммер, який допомагав сенатору Джеймсу Ді Венсу - кандидату Трампа на посаду віцепрезидента, - також намагався дистанціюватися від особистих нападок експрезидента.
Реакція демократів
Демократи також назвали образливими заяви Трампа на адресу Камали Гарріс.
Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер вважає, що таким чином республіканець"говорить про себе". Ексгенпрокурор Ерік Холдер вважає, що це свідчить про"зниження когнітивних здібностей" Трампа.
Водночас Американська правозахисна асоціація людей з інвалідністю розкритикувала заяви Трампа та назвала їх "неточними та шкідливими".
"Трамп дотримується ейблістського, хибного переконання, що якщо людина має інвалідність, то вона від цього менше людина і менше заслуговує на гідність", - заявила голова асоціації Марія Таун.
Сама Гарріс відмовилася коментувати нападки опонента-республіканця.
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Це буде перемога.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ Олег Пономарь :
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ На этом видео - вчерашнее ралли Трампа , цитата: "Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она родилась такой. И если подумать, то только психически неполноценный человек мог позволить этому случиться с нашей страной."
Трамп - сделал ставку на ненависть к опонентам. Чем больше появляется опросов, согласно которым Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ), тем более отчаянным он становится. Он опускается всё ниже и делает ставку на ненависть и еще раз ненависть. Большие сомнения, что эта ставка будет работать.
Так що - два лаптя пара.
Пенсильвания 51% 46% +5%
Поэтому решили организовать для Зеленского поездку именно в Пенсильванию,
которая получила 2млрд на изготовление оружия
вместо Арканзаса который получил 2.9млрд
Попытались оправдаться, сказав что в июле Зеленский был в штате Юта, где губернатор республиканец
Но забыли добавить, что там проходило ежегодное собрание губернаторов штатов, т.е. были демократы и республиканцы
https://www.ponomaroleg.com/realii-pomoshhi-ukraine/ Пост о помощи
Но объем помощи определяет Конгресс. Байден распорядился использовать https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ последние 8 млрд. дол из апрельского пакета в 61 млрд. Растянул их до 20 Января. Больше у него в распоряжении НЕТ. И родить без Конгресса он их не может.
С одной стороны верно написано.
Но с другой, Конгресс выделил 7.8млрд на PDA в этом пакете, с дедлайном 1 октября 2024.
Президент испоьзовал только 2.3млрд до 1 октября из этого пакета
Президент не просил Конгресс "родить" новый пакет
Ведь тогда у Конгресса возник бы закономерный вопрос, зачем новый пакет, если не использован старый.
Но про это не упоминается
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ Пост о 8млрд
"В июне 2023 года Пентагон провел переоценку предоставленной помощи по программе PDA, снизив общую сумму на 6,2 млрд долларов (2,6 млрд в 2022 финансовом году и 3,6 млрд в 2023). В июле 2024 года была проведена дополнительная переоценка на 2 млрд долларов, затрагивающая финансовые годы 2022-2023."
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf Согласно отчета , переоценка составила
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.
Т.е. 6.2 + 2 + 0.119 = 8.319млрд, вместо 8.2млрд
Равномерно распределим аудит 2.119млрд по 2022-2023 годам, получим следующие суммы
2022 - 3.392млрд
2023 - 4.927млрд
В сумме 8.319млрд
Переоценка проведена по финансовым годам, т.е. с 1 октября по 1 октября, но чтобы всех запутать и не было возможно проверить, пономарь приводит суммы по календарным годам
Также приводятся только подписанные суммы президентом, но не приводятся суммы выделенные Конгрессом
Суммы PDA можно проверить на https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ этом сайте
Проверяем в фискальных годах, с 1 октября по 1 октября
2022 год -
выделено Конгрессом 11млрд.
PDA подписано президентом 9.225млрд,
Сгорело 1.775млрд - не красиво получилось
Реальная помощь после уценки: 9.225 - 3.392 = 5.833млрд, 53% от Конгресса
2023 год -
выделено Конгрессом 14.5млрд.
PDA подписано президентом 15.45млрд (наверное задействована часть за 2022)
Реальная помощь после уценки: 15.45 - 4.927 = 10.523млрд, 73% от Конгресса
Как так получается, что PDA исполнен на 53% и 73%?
"5,5 млрд долларов - перенесенный остаток с 2024 финансового года."
заметка за 4 дня до конца 2024 финансового года, т.е. это не может быть перенесенный остаток с 2024 финансового года.
"4,8 млрд долларов - остаток, полученный в результате переоценки."
Проверяем, результат переоценки 8.319млрд
С 1 октября 2023 по 26 апреля 2024 подписано PDA на сумму 2.5млрд, включая 1млрд от 26 апреля, за счет переоценки
8.3 - 2.5 = 5.8млрд
И самое главное, никто не обещает использовать остаток PDA 2022-2023 годов в сумме 5.8млрд до 20 января 2025