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Трамп назвав Гарріс "розумово відсталою": республіканці розкритикували його, - NYT

Республіканці розкритикували Трампа за його приниження в бік Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зіткнувся з критикою від однопартійців після того, як він назвав свою опонентку, віцепрезидентку Камалу Гарріс "розумово відсталою" на передвиборчому мітингу.

Про це повідомляє New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Джо Байден став розумово відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".

Хто із республіканців розкритикував експрезидента США?

Колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.

"Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидентки, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що риторика Трампа, яка розколює суспільство, - це те, без чого ми можемо обійтися", - наголосив він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після зустрічі із Зеленським: В разі перемоги Гарріс почнеться Третя світова війна

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що "кращим шляхом є переслідувати історію про те, що її політика руйнує країну". За словами Грема, він не вважає Гарріс божевільною, але вважає такою її політику.

Конгресмен Том Еммер, який допомагав сенатору Джеймсу Ді Венсу - кандидату Трампа на посаду віцепрезидента, - також намагався дистанціюватися від особистих нападок експрезидента.

Реакція демократів

Демократи також назвали образливими заяви Трампа на адресу Камали Гарріс.

Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер вважає, що таким чином республіканець"говорить про себе". Ексгенпрокурор Ерік Холдер вважає, що це свідчить про"зниження когнітивних здібностей" Трампа.

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Водночас Американська правозахисна асоціація людей з інвалідністю розкритикувала заяви Трампа та назвала їх "неточними та шкідливими".

"Трамп дотримується ейблістського, хибного переконання, що якщо людина має інвалідність, то вона від цього менше людина і менше заслуговує на гідність", - заявила голова асоціації Марія Таун.

Сама Гарріс відмовилася коментувати нападки опонента-республіканця.

Також читайте: Трамп вважає, що замахи на нього відбувались "через риторику Байдена та Гарріс"

Автор: 

США (23085) Трамп Дональд (5834) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+17
Ми бачили і чули Трампа. Цього достатньо.
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30.09.2024 09:40
+16
головне, щоб його штаб не заважав йому себе закопувати.
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30.09.2024 09:22
+12
О риже чмо вже перейшов до розпачу…
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30.09.2024 09:17
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Це загальнолюдська вада. 75% населення Землі - довПойоби. Підтвердженням цьому вибори 2019 року в Україні
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30.09.2024 12:21 Відповісти
О риже чмо вже перейшов до розпачу…
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30.09.2024 09:17 Відповісти
Этот Трамп и в молодости был ********, а со старческим маразмом совсем испортился.
Несите другого !!!
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30.09.2024 09:17 Відповісти
Да неплохо шары гоняет)...
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30.09.2024 09:28 Відповісти
А трамп полюбэ-********.
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30.09.2024 09:30 Відповісти
Вы, любезный, недалеко ушли в своем умственном развитии от кандидата Трампа! Зачем тулите в свои тупые комменты Джада Трампа известного снукериста?
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30.09.2024 11:49 Відповісти
Затем, что для таких дебилов, как вы, ездить по ушам лохам важнее, чем гонять шары.
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30.09.2024 12:48 Відповісти
Який же цирк, Америка куди ти котися 🤦🏻‍♂️
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30.09.2024 09:17 Відповісти
А шо ще може сказати цей старий пердун та деменціозний маразматик?
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30.09.2024 09:18 Відповісти
Мабуть рудого виключили з тої асоціації за дебілізм
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30.09.2024 09:18 Відповісти
І що? Будемо читати 'ти дурак ні це ти придурок-кому від цього користь?
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30.09.2024 09:21 Відповісти
головне, щоб його штаб не заважав йому себе закопувати.
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30.09.2024 09:22 Відповісти
У трампона стиль як у кацапів: лаврухи, мєдвєдкіна
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30.09.2024 09:23 Відповісти
З ким поведешся...
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30.09.2024 10:15 Відповісти
ШОУ Вибори в США--продовжується
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30.09.2024 09:24 Відповісти
Трамп ******)
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30.09.2024 09:24 Відповісти
нічого дивного-бо люди у яких не вистачає розуму саме так завжди й поводяться...
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30.09.2024 09:24 Відповісти
Хто як не розумово відсталий бажає бачити навкруги себе таких же як він, і говорити що він розумніше всіх.
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30.09.2024 09:26 Відповісти
Трамп робить все, щоб перемогла харріс, бо демократи ще не виконали свою місію до кінця
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30.09.2024 09:27 Відповісти
Це проста проекція від рижого дебіла якій сам розмовляє на уровні 8-ми річного розбалуваного імбеціла
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30.09.2024 09:30 Відповісти
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30.09.2024 09:30 Відповісти
Остапа несло.
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30.09.2024 09:30 Відповісти
Ми бачили і чули Трампа. Цього достатньо.
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30.09.2024 09:40 Відповісти
Треба було Нікі Хейлі висувати в кандидати, а не рудого клоуна.
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30.09.2024 11:36 Відповісти
Стара істеричка Трамп працює проти себе. Дурачок!
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30.09.2024 09:33 Відповісти
Ето и есть знаменитая американская демократия, права человека и образцовая для всего мира законность? Ета рыжая обезьяна уже давно должна сидеть в тюрьму пожизненно но она спокойно продолжает всех обзывать и наговаривать заведомо неправдивые вещи. Где же американские законы?
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30.09.2024 09:33 Відповісти
Лишилось звинуватити Камалу Харріс у відсутності прутня.
Це буде перемога.
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30.09.2024 09:38 Відповісти
І тут Камала його обломає
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30.09.2024 10:26 Відповісти
Козел, безмежний козел...
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30.09.2024 09:39 Відповісти
звичайно, шо камала досить посередня розумово. там така тенденція мабуть ше з президента буша молодшого. але хто про це говорить? трамп, який за майже 80 років не навчився навіть чітко висловлювати свої думки? коли після кожного його спіча потрібен перекладач, шо втовкмачить шо ж він там мав на увазі? оця розумова нікчема "they're eating the dogs, the cats"?!
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30.09.2024 09:40 Відповісти
Це чудово , що Трамп стане президентом США!
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30.09.2024 09:40 Відповісти
Час прийняти вранішні пігулки.
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30.09.2024 09:42 Відповісти
Звичайно буде чудово. Маск на грощі ***** купить йому маленьку країну чи острів і рудий буде там президентом. Трампакс призначить його своїм віце-президентом та казначеєм. Потім вони полетять на Марс і світ нарешті заспокоїться без цих адійотів.
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30.09.2024 09:51 Відповісти
На Марсі з'являться банкроти і педофільські оргії.
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30.09.2024 10:02 Відповісти
А Камала буде сміятися як невміняєма, а світ навколо буде руйнуватися.
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30.09.2024 10:08 Відповісти
Головна вада Камали, що вона сміється?
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30.09.2024 11:39 Відповісти
Як же не хоче старий поц закінчити своє життя у в'язниці. А доведеться. Бо Білий дім йому вже точно не світить.
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30.09.2024 09:46 Відповісти
Напрочуд політкоректний і шляхетний чувак. Тільки такий зможе повернути Америці велич.
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30.09.2024 09:47 Відповісти
товсто
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30.09.2024 09:52 Відповісти
А як назвати чоловіка якому тато купив диплом бакалавра в якомусь мікро-коледжі, якого переслідують за довгий ряд злочинів і який в 71 рік оголосив себе жидом і зробив обрізання?
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30.09.2024 09:49 Відповісти
просто довбойобом
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30.09.2024 10:18 Відповісти
Камала зробить з нього "Трампакс".
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30.09.2024 10:23 Відповісти
тампокс !!)))
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30.09.2024 12:50 Відповісти
Камала може подати на трампа в суд за розголошення лікарської таїмниці .
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30.09.2024 10:34 Відповісти
Так разом з Венсом і Трамп обзиває Байдена і Харріс неповносправними! Ось:
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ Олег Пономарь :
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ На этом видео - вчерашнее ралли Трампа , цитата: "Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она родилась такой. И если подумать, то только психически неполноценный человек мог позволить этому случиться с нашей страной."
Трамп - сделал ставку на ненависть к опонентам. Чем больше появляется опросов, согласно которым Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ), тем более отчаянным он становится. Он опускается всё ниже и делает ставку на ненависть и еще раз ненависть. Большие сомнения, что эта ставка будет работать.

Так що - два лаптя пара.
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30.09.2024 10:36 Відповісти
Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ),
Пенсильвания 51% 46% +5%

Поэтому решили организовать для Зеленского поездку именно в Пенсильванию,
которая получила 2млрд на изготовление оружия
вместо Арканзаса который получил 2.9млрд

Попытались оправдаться, сказав что в июле Зеленский был в штате Юта, где губернатор республиканец
Но забыли добавить, что там проходило ежегодное собрание губернаторов штатов, т.е. были демократы и республиканцы
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30.09.2024 12:22 Відповісти
Схоже що Даннінг з Крюгером проводили свої дослідження на Трампу.
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30.09.2024 10:43 Відповісти
Та вони там один одного криють шо піздєц - Камала сказала шо такого викопного динозавра вона не зустрічала і хтось же з них стане президентом
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30.09.2024 10:56 Відповісти
про який авторітет США може йтися, коли таке є кандидатом в президенти, та ще й від республіканців
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30.09.2024 10:58 Відповісти
Яке ж воно недолуге!!!!
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30.09.2024 11:10 Відповісти
після декількох "замахів" на життя і не таке можна сказати. 🤣
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30.09.2024 11:11 Відповісти
Как у Крылова-- " Кривое зеркало".
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30.09.2024 12:06 Відповісти
оскорбления в ЧИСТО руском стиле !!! поражаюсь как руские могли так ГЛУБОКО внедриться во многих странах мира и организации ,включая ООН !!!
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30.09.2024 12:48 Відповісти
Давайте проверим пономаря, на которого иногда ссылаются

https://www.ponomaroleg.com/realii-pomoshhi-ukraine/ Пост о помощи
Но объем помощи определяет Конгресс. Байден распорядился использовать https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ последние 8 млрд. дол из апрельского пакета в 61 млрд. Растянул их до 20 Января. Больше у него в распоряжении НЕТ. И родить без Конгресса он их не может.

С одной стороны верно написано.
Но с другой, Конгресс выделил 7.8млрд на PDA в этом пакете, с дедлайном 1 октября 2024.
Президент испоьзовал только 2.3млрд до 1 октября из этого пакета
Президент не просил Конгресс "родить" новый пакет
Ведь тогда у Конгресса возник бы закономерный вопрос, зачем новый пакет, если не использован старый.
Но про это не упоминается

https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ Пост о 8млрд
"В июне 2023 года Пентагон провел переоценку предоставленной помощи по программе PDA, снизив общую сумму на 6,2 млрд долларов (2,6 млрд в 2022 финансовом году и 3,6 млрд в 2023). В июле 2024 года была проведена дополнительная переоценка на 2 млрд долларов, затрагивающая финансовые годы 2022-2023."

https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf Согласно отчета , переоценка составила
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.
Т.е. 6.2 + 2 + 0.119 = 8.319млрд, вместо 8.2млрд

Равномерно распределим аудит 2.119млрд по 2022-2023 годам, получим следующие суммы
2022 - 3.392млрд
2023 - 4.927млрд
В сумме 8.319млрд

Переоценка проведена по финансовым годам, т.е. с 1 октября по 1 октября, но чтобы всех запутать и не было возможно проверить, пономарь приводит суммы по календарным годам
Также приводятся только подписанные суммы президентом, но не приводятся суммы выделенные Конгрессом
Суммы PDA можно проверить на https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ этом сайте
Проверяем в фискальных годах, с 1 октября по 1 октября

2022 год -
выделено Конгрессом 11млрд.
PDA подписано президентом 9.225млрд,
Сгорело 1.775млрд - не красиво получилось
Реальная помощь после уценки: 9.225 - 3.392 = 5.833млрд, 53% от Конгресса

2023 год -
выделено Конгрессом 14.5млрд.
PDA подписано президентом 15.45млрд (наверное задействована часть за 2022)
Реальная помощь после уценки: 15.45 - 4.927 = 10.523млрд, 73% от Конгресса

Как так получается, что PDA исполнен на 53% и 73%?

"5,5 млрд долларов - перенесенный остаток с 2024 финансового года."
заметка за 4 дня до конца 2024 финансового года, т.е. это не может быть перенесенный остаток с 2024 финансового года.

"4,8 млрд долларов - остаток, полученный в результате переоценки."
Проверяем, результат переоценки 8.319млрд
С 1 октября 2023 по 26 апреля 2024 подписано PDA на сумму 2.5млрд, включая 1млрд от 26 апреля, за счет переоценки
8.3 - 2.5 = 5.8млрд

И самое главное, никто не обещает использовать остаток PDA 2022-2023 годов в сумме 5.8млрд до 20 января 2025
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30.09.2024 16:59 Відповісти
 
 