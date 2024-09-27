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Новини
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Зеленський пояснив важливість зустрічей з Гарріс і Трампом: "Не знаємо, хто буде президентом"

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з кандидатом-республіканцем у лідери США Дональдом Трампом, що вважав за потрібне побачитися з обома – ним і демократкою Камалою Гарріс через те, що "не відомо, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Зеленського, лідером США може стати хто завгодно, а Україна своєю чергою сподівається отримати підтримку наступного президента. Тому, пояснив він, важливо будувати відносини з обома кандидатами вже зараз.

"Я думаю, у нас – спільна точка зору, що війну в Україні потрібно зупинити, і Путін не може перемогти. Україна має перемогти", - зауважив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку. ФОТО

"Дуже важливо ділитися нашими планами про те, як можна посилити Україну. І, звісно, ми маємо вирішувати це зараз. Тому що ми не знаємо, як вирішить американський народ, хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада Путіна ми не зупинимо", – сказав глава держави.

Він висловив сподівання на те, що сила США залишиться непохитною, і зазначив, що покладається на неї. З цієї причини він вирішив зустрітися з обома кандидатами.

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Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Трамп Дональд (5815) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+5
Степан Руданський. Він знав? 🤔
Баба в церкві

Степан Руданський

Прийшла в церкву стара баба,

Свічок накупила;

Де була яка ікона,

Всюди поліпила.

Іще пара остається,

Де їх приліпити?..

«Ага! - каже.- Пошукаю

Святого Микити!»

Найшла баба і Микиту -

Святий чорта ціпить!..

Баба їдну йому ставить,

Другу чорту ліпить…

Видять люди й розважають,

Щоби не ліпила;

«Що ти, бабо,- кажуть,- робиш?

Та ж то вража сила?..»

Але баба обернулась:

«Не судіте, люди!

Ніхто того не відає,

Де по смерті буде…

Чи у небі, чи у пеклі

Скажуть вікувати;

Треба всюди, добрі люди,

Приятелів мати».

18 апреля [1858].
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27.09.2024 19:25
+5
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27.09.2024 19:38
+4
У них такие выборы что больше похожи на рулетку.
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27.09.2024 19:25
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А чуика?
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27.09.2024 19:20 Відповісти
У них такие выборы что больше похожи на рулетку.
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27.09.2024 19:25 Відповісти
Фіфті - фіфті - 50 на 50
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27.09.2024 19:27 Відповісти
Ні.
В них штати, це як окремі ДЕРЖАВИ, тому й такі особистості та заплутаність у виборах.
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27.09.2024 19:36 Відповісти
Зеленський:
"Нуууу..... ТИПІЛИ - якісь вибори кожні чотири роки влаштовують. Як так жити можливо?!!"
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27.09.2024 19:21 Відповісти
яка виважена і мудра думка!
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27.09.2024 19:21 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/17452 Роман Шрайк застенографував обох. Це ще тей прикол, почитайте!
Полная расшифровка 4-минутного брифинга перед встречей. Без купюр.

[Зеленский]: В первую очередь очень важно поделиться нашим планом, всеми нашими шагами, как мы можем усилить Украину. И, конечно, мы должны решить это сейчас. Потому что после ноября мы не знаем кто - только американцы решат - кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем на поле боя, наши героические солдаты попробуют. Но мы понимаем, что после ноября мы должны решить, и мы надеемся, что сила США будет очень сильной, и мы рассчитываем на неё. Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами.

[Трамп]: У нас сейчас большая гонка, 37 дней осталось, мы лидируем в поллах (фактчек: Трамп https://www.realclearpolling.com/polls/president/general/2024/trump-vs-harris не лидирует в поллах, - прим.), так что посмотрим, как это всё сработает. Надеюсь, это сработает. Но если сработает, нам нужно будет многое проработать с обеими партиями, чтобы это урегулировать. Это должно закончиться в какой-то момент, это должно закончиться. Он (указывает на Зеленского, - прим.) прошёл через ад. Его страна прошла через ад, немногие страны проходили через это когда-либо где-либо, никто никогда не видел ничего подобного, это ужасная ситуация. И я скажу это, у меня были отличные отношения (с Зеленским), он был очень (honorably? достойным? неразборчиво) - не знаю, знаете ли вы, но когда они, эти ястребы, демократические ястребы, выдвинули импичмент (в 2019-м, - прим.), который мы выиграли, одна из причин, почему мы выиграли так легко - потому что когда президент (Зеленский) был на телефоне, он мог бы притвориться дурачком, но он сказал: "президент Трамп абсолютно не сделал ничего плохого". Он сказал это чётко и ясно. И ястребы импичмента сгинули прямо на месте. Он мог бы сказать: "Ну... я не знаю, я не знаю". Я никогда вам этого не говорил, честно говоря, но он был как сталь. Он сказал: президент Трамп не сделал ничего плохого. У нас был очень хороший звонок. Он поздравил меня с его победой (Зеленского на выборах-2019, - прим.), он только что победил тогда, и я помню, что он мог бы притвориться дурачком. Но он не притворился дурачком. Так что я ценю это. Так что у нас очень хорошие отношения. И также у меня хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, если мы победим, то мы решим это очень быстро.

[Зеленский]: Я надеюсь, наши отношения друг с другом будут лучше (чем Трампа с Путиным, - прим.)

[Трамп]: Ахах, да. Но, вы знаете, для танго нужны двое. У нас будет хорошая встреча сегодня. И, я думаю, тот факт, что мы встретились сегодня, это очень хороший знак и, надеюсь, у нас будет хорошая победа, потому что если победит другая сторона (Харрис, - прим.), я не думаю, что у вас будут какие-либо победы вообще, если быть честным. Мы сядем и обсудим это. И если мы победим, я думаю, задолго до 20 января, до того, как я вступлю в должность, мы сможем придумать что-то, что будет хорошо для обеих сторон. И, кстати, президент (Зеленский) знает это тоже. Он хочет что-то сделать, он просто хочет это сделать, так что мы с нетерпением ждём встречи, я с нетерпением жду. Но то, что я сказал - правда. Он был куском стали. Он дал очень честный прямой ответ. И это положило конец, в сущности, ястребам импичмента. И я ценю это. Спасибо всем.
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27.09.2024 19:22 Відповісти
Типу
зе!: Давай дружити потужно.
трампакс: Я тяжко раненный при операции, - хмуро подвыл Шариков, - меня, вишь, как отделали, - и он показал на голову. Поперек уха тянулся очень свежий операционный шрам.
зе!: Сподіваюсь, це не я а прутін?
трампакс: Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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27.09.2024 20:18 Відповісти
На жаль, ця розмова саме так і виглядала. Суцільна ідіократія. Таке враження, що спілкуються два пацієнти психіатричного відділення
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27.09.2024 20:43 Відповісти
ця зовнiшня залежнiсть надзвичайно дратуэ! необхiдно по-тихому працювати над поверненням ядерноi зброi.так як це зробили iзраiль,та iндiя.
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27.09.2024 19:24 Відповісти
Степан Руданський. Він знав? 🤔
Баба в церкві

Степан Руданський

Прийшла в церкву стара баба,

Свічок накупила;

Де була яка ікона,

Всюди поліпила.

Іще пара остається,

Де їх приліпити?..

«Ага! - каже.- Пошукаю

Святого Микити!»

Найшла баба і Микиту -

Святий чорта ціпить!..

Баба їдну йому ставить,

Другу чорту ліпить…

Видять люди й розважають,

Щоби не ліпила;

«Що ти, бабо,- кажуть,- робиш?

Та ж то вража сила?..»

Але баба обернулась:

«Не судіте, люди!

Ніхто того не відає,

Де по смерті буде…

Чи у небі, чи у пеклі

Скажуть вікувати;

Треба всюди, добрі люди,

Приятелів мати».

18 апреля [1858].
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27.09.2024 19:25 Відповісти
BBC
"Якщо президент Зеленський і надалі відкидатиме реальність і наполягатиме, що українська армія може відвоювати землі, які Росія вкрала від 2014 року, він відвадить партнерів України та надалі розколюватиме українське суспільство", - вважають автори Economist.

І, незалежно від того, чи виграє Трамп у листопаді на виборах, єдина надія зберегти підтримку Америки та Європи та об'єднати Україну, це новий підхід, коли лідери чесно визначаться, що означає перемога.

Economist нагадує, що вже давно дотримується погляду: Путін напав на Україну не через території, а для того, щоб вона не стала процвітаючою демократією, орієнтованою на Захід. І Зеленський має переконати українців у тому, що саме це - процвітання і демократія - мають бути найголовнішим у перемозі.

"Як би сильно не хотілося Зеленському вигнати Росію з усієї території України, включно із Кримом, в нього немає ані людей, ані зброї, щоб це зробити", - вважає Economist. При цьому, звісно, додають автори часопису, ані Україна, ані Захід не має визнавати територіальні претензії Росії на окупованих територіях.

В обмін на визнання цією похмурої правди західні лідери мають забезпечити усім належним досягнення нової цілі війни - забезпечити військові та безпекові гарантії.

"Незалежно від того, чи буде підписана формальна мирна угода, це є єдиною можливістю припинити вогонь і забезпечити безпеку, на якій може ґрунтуватися процвітання і демократія в Україні", - пише Economist. І зазначає: це потребуватиме збільшення поставок зброї, про які просить і президент Зеленський. Зокрема, і зброї далекобійної, щоб завдавати ударів вглиб російської території, щоб знищити воєнні цілі та ППО, завдяки яким Росія завдає ударів по українській інфраструктурі.
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27.09.2024 19:25 Відповісти
Похмура правда в тому, що цивілізований світ став "в позицію страуса" реагуючи на факт загарбання однієї країни іншою в 21 столітті. Гітлер в могилі перевертається з криками "А що,так можна було?!" І ці всі заказні статейки безпринципних писак в здалося би солідних виданнях це підтверджують.
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27.09.2024 19:33 Відповісти
Я уявив собі Алоїзовича,виступаючого в ООН...
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27.09.2024 20:01 Відповісти
Отже цей світ не такий вже і цивілізований
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27.09.2024 20:46 Відповісти
Хоч щось толкове написали кловану
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27.09.2024 19:29 Відповісти
Як раз і 🤡 з ОПою знають, хто буде президентом США ...бо почав говорити про вибори ...Харріс зеленському не дасть здати Україну !
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27.09.2024 19:29 Відповісти
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27.09.2024 19:38 Відповісти
Я не знаю, кого саме на початку 2025го буде проголошено Президентом США, але вже зараз я можу сказати, хто так і лишиться пустоголовим блазнем.
Дійсно "вирок"!
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27.09.2024 19:43 Відповісти
Не знаємо хто буде президентом, тому на всякий випадок єрмак дав вказівку розісратися з обома кандидатами.
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27.09.2024 19:49 Відповісти
Зате ми знаємо, що трамп зхарчує Україну пуйлу в випадку перемоги на виборах.
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27.09.2024 20:10 Відповісти
Ось і не вказуй нікому кого вибирати американцям.
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27.09.2024 20:34 Відповісти
"Якась дика країна. Скоро вже вибори, а вони до тепер не знають, за кого глядачі проголосують" - подумав один актор.
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27.09.2024 20:39 Відповісти
Клоун в своєму репертуарі ,мабуть сьогодні не прийняв на нос.
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27.09.2024 21:24 Відповісти
Леді і джентльмени! Зустрічайте! Президент Сполучених Штатів Володимир Зеленський!
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27.09.2024 21:27 Відповісти
Ви уявляїте яке мстиве це зеленське падло ?! після зустрічі з Харріс воно пер* ануло ...шо він не знає хто ще переможе ...тому шо Харіс сказала готуватися до виборів ...цей 🤡 андоній, розуміє шо до нього вже ,підкрадається звіздець
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27.09.2024 23:09 Відповісти
 
 