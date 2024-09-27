Зеленський пояснив важливість зустрічей з Гарріс і Трампом: "Не знаємо, хто буде президентом"

Президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з кандидатом-республіканцем у лідери США Дональдом Трампом, що вважав за потрібне побачитися з обома – ним і демократкою Камалою Гарріс через те, що "не відомо, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Зеленського, лідером США може стати хто завгодно, а Україна своєю чергою сподівається отримати підтримку наступного президента. Тому, пояснив він, важливо будувати відносини з обома кандидатами вже зараз.

"Я думаю, у нас – спільна точка зору, що війну в Україні потрібно зупинити, і Путін не може перемогти. Україна має перемогти", - зауважив Зеленський.

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"Дуже важливо ділитися нашими планами про те, як можна посилити Україну. І, звісно, ми маємо вирішувати це зараз. Тому що ми не знаємо, як вирішить американський народ, хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада Путіна ми не зупинимо", – сказав глава держави.

Він висловив сподівання на те, що сила США залишиться непохитною, і зазначив, що покладається на неї. З цієї причини він вирішив зустрітися з обома кандидатами.

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Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.