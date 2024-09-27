Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом: "Не знаем, кто будет президентом"

Президент Владимир Зеленский заявил на встрече с кандидатом-республиканцем в лидеры США Дональдом Трампом, что счел нужным увидеться с обоими - им и демократкой Камалой Харрис из-за того, что "не известно, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Зеленского, лидером США может стать кто угодно, а Украина, в свою очередь, надеется получить поддержку следующего президента. Поэтому, сказал он, важно строить отношения с обоими кандидатами уже сейчас.

"Я думаю, у нас - общая точка зрения, что войну в Украине нужно остановить, и Путин не может победить. Украина должна победить", - отметил Зеленский.

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"Очень важно делиться нашими планами о том, как можно усилить Украину. И, конечно, мы должны решать это сейчас. Потому что мы не знаем, как решит американский народ, кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим", - сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что сила США останется непоколебимой, и отметил, что полагается на неё. По этой причине он решил встретиться с обоими кандидатами.

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Утром, 27 сентября, по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.