Трамп назвал Харрис "умственно отсталой": республиканцы раскритиковали его, - NYT
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп столкнулся с критикой от однопартийцев после того, как он назвал свою оппонентку, вице-президента Камалу Харрис "умственно отсталой" на предвыборном митинге.
Об этом сообщает New York Times, передает Цензор.НЕТ.
"Джо Байден стал умственно отсталым. Камала родилась такой", - заявил Трамп и добавил, что с кандидатом в президенты США Харрис "что-то не так".
Кто из республиканцев раскритиковал экс-президента США?
Бывший губернатор штата Мэриленд от Республиканской партии Ларри Хоган, который ныне баллотируется в Сенат, выступил с "более резкой критикой" заявления Трампа.
"Я считаю, что это оскорбительно не только для вице-президента, но и для людей, которые действительно имеют умственные недостатки. Я годами говорил, что риторика Трампа, которая раскалывает общество, - это то, без чего мы можем обойтись", - подчеркнул он.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "лучшим путем является преследовать историю о том, что ее политика разрушает страну". По словам Грэма, он не считает Харрис сумасшедшей, но считает таковой ее политику.
Конгрессмен Том Эммер, который помогал сенатору Джеймсу Ди Венсу - кандидату Трампа на пост вице-президента, - также пытался дистанцироваться от личных нападок экс-президента.
Реакция демократов
Демократы также назвали оскорбительными заявления Трампа в адрес Камалы Харрис.
Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер считает, что таким образом республиканец "говорит о себе". Экс-генпрокурор Эрик Холдер считает, что это свидетельствует о "снижении когнитивных способностей" Трампа.
В то же время Американская правозащитная ассоциация людей с инвалидностью раскритиковала заявления Трампа и назвала их "неточными и вредными".
"Трамп придерживается эйблистского, ложного убеждения, что если человек имеет инвалидность, то он от этого меньше человек и меньше заслуживает достоинства", - заявила глава ассоциации Мария Таун.
Сама Харрис отказалась комментировать нападки оппонента-республиканца.
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Це буде перемога.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ Олег Пономарь :
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ На этом видео - вчерашнее ралли Трампа , цитата: "Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она родилась такой. И если подумать, то только психически неполноценный человек мог позволить этому случиться с нашей страной."
Трамп - сделал ставку на ненависть к опонентам. Чем больше появляется опросов, согласно которым Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ), тем более отчаянным он становится. Он опускается всё ниже и делает ставку на ненависть и еще раз ненависть. Большие сомнения, что эта ставка будет работать.
Так що - два лаптя пара.
Пенсильвания 51% 46% +5%
Поэтому решили организовать для Зеленского поездку именно в Пенсильванию,
которая получила 2млрд на изготовление оружия
вместо Арканзаса который получил 2.9млрд
Попытались оправдаться, сказав что в июле Зеленский был в штате Юта, где губернатор республиканец
Но забыли добавить, что там проходило ежегодное собрание губернаторов штатов, т.е. были демократы и республиканцы
https://www.ponomaroleg.com/realii-pomoshhi-ukraine/ Пост о помощи
Но объем помощи определяет Конгресс. Байден распорядился использовать https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ последние 8 млрд. дол из апрельского пакета в 61 млрд. Растянул их до 20 Января. Больше у него в распоряжении НЕТ. И родить без Конгресса он их не может.
С одной стороны верно написано.
Но с другой, Конгресс выделил 7.8млрд на PDA в этом пакете, с дедлайном 1 октября 2024.
Президент испоьзовал только 2.3млрд до 1 октября из этого пакета
Президент не просил Конгресс "родить" новый пакет
Ведь тогда у Конгресса возник бы закономерный вопрос, зачем новый пакет, если не использован старый.
Но про это не упоминается
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ Пост о 8млрд
"В июне 2023 года Пентагон провел переоценку предоставленной помощи по программе PDA, снизив общую сумму на 6,2 млрд долларов (2,6 млрд в 2022 финансовом году и 3,6 млрд в 2023). В июле 2024 года была проведена дополнительная переоценка на 2 млрд долларов, затрагивающая финансовые годы 2022-2023."
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf Согласно отчета , переоценка составила
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.
Т.е. 6.2 + 2 + 0.119 = 8.319млрд, вместо 8.2млрд
Равномерно распределим аудит 2.119млрд по 2022-2023 годам, получим следующие суммы
2022 - 3.392млрд
2023 - 4.927млрд
В сумме 8.319млрд
Переоценка проведена по финансовым годам, т.е. с 1 октября по 1 октября, но чтобы всех запутать и не было возможно проверить, пономарь приводит суммы по календарным годам
Также приводятся только подписанные суммы президентом, но не приводятся суммы выделенные Конгрессом
Суммы PDA можно проверить на https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ этом сайте
Проверяем в фискальных годах, с 1 октября по 1 октября
2022 год -
выделено Конгрессом 11млрд.
PDA подписано президентом 9.225млрд,
Сгорело 1.775млрд - не красиво получилось
Реальная помощь после уценки: 9.225 - 3.392 = 5.833млрд, 53% от Конгресса
2023 год -
выделено Конгрессом 14.5млрд.
PDA подписано президентом 15.45млрд (наверное задействована часть за 2022)
Реальная помощь после уценки: 15.45 - 4.927 = 10.523млрд, 73% от Конгресса
Как так получается, что PDA исполнен на 53% и 73%?
"5,5 млрд долларов - перенесенный остаток с 2024 финансового года."
заметка за 4 дня до конца 2024 финансового года, т.е. это не может быть перенесенный остаток с 2024 финансового года.
"4,8 млрд долларов - остаток, полученный в результате переоценки."
Проверяем, результат переоценки 8.319млрд
С 1 октября 2023 по 26 апреля 2024 подписано PDA на сумму 2.5млрд, включая 1млрд от 26 апреля, за счет переоценки
8.3 - 2.5 = 5.8млрд
И самое главное, никто не обещает использовать остаток PDA 2022-2023 годов в сумме 5.8млрд до 20 января 2025