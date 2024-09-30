Трамп назвал Харрис "умственно отсталой": республиканцы раскритиковали его, - NYT

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп столкнулся с критикой от однопартийцев после того, как он назвал свою оппонентку, вице-президента Камалу Харрис "умственно отсталой" на предвыборном митинге.

Об этом сообщает New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Джо Байден стал умственно отсталым. Камала родилась такой", - заявил Трамп и добавил, что с кандидатом в президенты США Харрис "что-то не так".

Кто из республиканцев раскритиковал экс-президента США?

Бывший губернатор штата Мэриленд от Республиканской партии Ларри Хоган, который ныне баллотируется в Сенат, выступил с "более резкой критикой" заявления Трампа.

"Я считаю, что это оскорбительно не только для вице-президента, но и для людей, которые действительно имеют умственные недостатки. Я годами говорил, что риторика Трампа, которая раскалывает общество, - это то, без чего мы можем обойтись", - подчеркнул он.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "лучшим путем является преследовать историю о том, что ее политика разрушает страну". По словам Грэма, он не считает Харрис сумасшедшей, но считает таковой ее политику.

Конгрессмен Том Эммер, который помогал сенатору Джеймсу Ди Венсу - кандидату Трампа на пост вице-президента, - также пытался дистанцироваться от личных нападок экс-президента.

Реакция демократов

Демократы также назвали оскорбительными заявления Трампа в адрес Камалы Харрис.

Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер считает, что таким образом республиканец "говорит о себе". Экс-генпрокурор Эрик Холдер считает, что это свидетельствует о "снижении когнитивных способностей" Трампа.

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В то же время Американская правозащитная ассоциация людей с инвалидностью раскритиковала заявления Трампа и назвала их "неточными и вредными".

"Трамп придерживается эйблистского, ложного убеждения, что если человек имеет инвалидность, то он от этого меньше человек и меньше заслуживает достоинства", - заявила глава ассоциации Мария Таун.

Сама Харрис отказалась комментировать нападки оппонента-республиканца.

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