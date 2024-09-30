Сибіга поїхав до Угорщини: говоритиме про просування вступу до ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні, 30 вересня, здійснить візит до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У Будапешті очільник МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.

"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що візит Сибіги до Будапешту є продовженням турне, мета якого - налагодження політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.

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Нагадаємо, 30 серпня глава МЗС Угорщини Сійярто відвідував Росію.

27 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

Читайте: Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія, - Сійярто