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Сибіга поїхав до Угорщини: говоритиме про просування вступу до ЄС та НАТО

Сибіга поїхав до Угорщини: зустрінеться із Сійярто

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні, 30 вересня, здійснить візит до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У Будапешті очільник МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.

"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що візит Сибіги до Будапешту є продовженням турне, мета якого - налагодження політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.

Читайте: Україну варто запросити на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, це наблизить мир, - Сибіга

Нагадаємо, 30 серпня глава МЗС Угорщини Сійярто відвідував Росію.

27 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

Читайте: Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2295) Сибіга Андрій (425) Сійярто Петер (356)


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краника з нафтою та газом потрібно прикрутити мадярам, а потім їхати домовлятися
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30.09.2024 10:01 Відповісти
Пан Сибіга міцний хлоп - льохко може сійярту відмудохати
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30.09.2024 10:07 Відповісти
https://zbruc.eu/node/119555 Віталій Портников : "Я точно знаю, як подолати цей угорський страх перед Москвою: саме виживання України у опорі і стане закінченням цього вічного страху наших сусідів й даниною тим, хто загинув на вулицях Будапешта у трагічному 1956 році. В остаточному варіанті ми зробимо для їхньої памʼяті і відплати за їхню смерть набагато більше, ніж уряд Віктора Орбана." (с)
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30.09.2024 10:24 Відповісти
 
 