Сибіга поїхав до Угорщини: говоритиме про просування вступу до ЄС та НАТО
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні, 30 вересня, здійснить візит до Угорщини.
Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
У Будапешті очільник МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.
"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що візит Сибіги до Будапешту є продовженням турне, мета якого - налагодження політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.
Нагадаємо, 30 серпня глава МЗС Угорщини Сійярто відвідував Росію.
27 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".
Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль