Сибига поехал в Венгрию: будет говорить о продвижении вступления в ЕС и НАТО
Министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня, 30 сентября, совершит визит в Венгрию.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В Будапеште глава МИД проведет двусторонние переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что визит Сибиги в Будапешт является продолжением турне, цель которого - налаживание политики добрососедства и продвижение к стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО.
Напомним, 30 августа глава МИД Венгрии Сийярто посещал Россию.
27 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.
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