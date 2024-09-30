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Сибига поехал в Венгрию: будет говорить о продвижении вступления в ЕС и НАТО

Сибіга поїхав до Угорщини: зустрінеться із Сійярто

Министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня, 30 сентября, совершит визит в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Будапеште глава МИД проведет двусторонние переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Сибиги в Будапешт является продолжением турне, цель которого - налаживание политики добрососедства и продвижение к стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО.

Также читайте: Украину стоит пригласить на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, это приблизит мир, - Сибига

Напомним, 30 августа глава МИД Венгрии Сийярто посещал Россию.

27 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

Читайте: Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1963) Сибига Андрей (420) Сийярто Петер (324)


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краника з нафтою та газом потрібно прикрутити мадярам, а потім їхати домовлятися
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30.09.2024 10:01 Ответить
Пан Сибіга міцний хлоп - льохко може сійярту відмудохати
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30.09.2024 10:07 Ответить
https://zbruc.eu/node/119555 Віталій Портников : "Я точно знаю, як подолати цей угорський страх перед Москвою: саме виживання України у опорі і стане закінченням цього вічного страху наших сусідів й даниною тим, хто загинув на вулицях Будапешта у трагічному 1956 році. В остаточному варіанті ми зробимо для їхньої памʼяті і відплати за їхню смерть набагато більше, ніж уряд Віктора Орбана." (с)
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30.09.2024 10:24 Ответить
 
 