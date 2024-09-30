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Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Запуск КАБів на Сумщині

Наразі війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Сумщини за добу: ворог завдав 280 ударів по 50 населених пунктах, 9 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі сили ППО збили над Сумщиною 8 російських "Шахедів". Також зазначалося, що російські загарбники вдарили FPV-дронами по залізничній станції в Сумській області, поранені троє людей, зокрема машиніст поїзда.

Автор: 

Сумська область (3728) Повітряні сили (2680) КАБ (369)


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Після зміни командування нема більше роботи зенітно-ракетних комплексов із засідки. Работа зенітно-рпакетних комплексів із засідки приносила чудові результати. Літаки ворога валили пачками під час збросу КАБів. Зараз все це заборонено, бо багато россійських пілотів постраждало, вийшло із зони комфорту прямо на цвинтар.
Кремль вирішив питання захисту своїх літаків таким образом.
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30.09.2024 14:24 Відповісти
 
 