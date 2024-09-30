Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Наразі війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі сили ППО збили над Сумщиною 8 російських "Шахедів". Також зазначалося, що російські загарбники вдарили FPV-дронами по залізничній станції в Сумській області, поранені троє людей, зокрема машиніст поїзда.