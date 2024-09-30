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Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Запуск КАБів на Сумщині

Сейчас войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Сумщины за сутки: враг нанес 280 ударов по 50 населенным пунктам, 9 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 8 российских "Шахедов". Также отмечалось, что российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в частности машинист поезда.

Автор: 

Сумская область (3175) Воздушные силы (2339) КАБ (367)


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Після зміни командування нема більше роботи зенітно-ракетних комплексов із засідки. Работа зенітно-рпакетних комплексів із засідки приносила чудові результати. Літаки ворога валили пачками під час збросу КАБів. Зараз все це заборонено, бо багато россійських пілотів постраждало, вийшло із зони комфорту прямо на цвинтар.
Кремль вирішив питання захисту своїх літаків таким образом.
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30.09.2024 14:24 Ответить
 
 