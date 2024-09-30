Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Сейчас войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуск КАБ на Сумщину", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 8 российских "Шахедов". Также отмечалось, что российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в частности машинист поезда.
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Кремль вирішив питання захисту своїх літаків таким образом.