Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Сейчас войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 8 российских "Шахедов". Также отмечалось, что российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в частности машинист поезда.