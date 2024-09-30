УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10036 відвідувачів онлайн
Новини
4 146 24

Суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву, - ЗМІ

Псевдоактивісту Остапу Стахіву знову не обрали запобіжний захід

У понеділок, 30 вересня, у Львові Галицький районний суд втретє не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у шахрайстві та поширенні даних про розміщення підрозділів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" із зали суду.

Як зазначається, обрати запобіжний захід для Стахіва не змогли через клопотання про відвід судді. 

Через це у судовому засіданні оголосили перерву.

"Оскільки в нас підозрюваний подав заяву про відвід судді, тоді роз'яснюю всім учасникам, що продовжувати ми розгляд не можемо. На цьому в сьогоднішньому судовому засіданні оголошується перерва", - заявив суддя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зливав локації розміщення ЗСУ: СБУ повідомила про підозру "блогеру" Стахіву. ФОТОрепортаж

Як повідомило hromadske, на сьогоднішній суд Остап Стахів прийшов зі своїми прихильниками.

Зазначається, що разом вони цькували журналістів. Стахів показував своє псевдопосвідчення журналіста та порівняв себе з дисидентами.

До цього Стахіва викликали до суду двічі - 25 та 27 вересня. Псевдоактивіст не з'явився на засідання, оскільки його та його адвоката викликали на слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Через це йому не змогли обрати запобіжний захід.

Читайте також: Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваного відправили під варту до 16 листопада 

Що передувало?

Нагадаємо, 25 вересня у помешканні Остапа Стахіва працівники СБУ провели обшуки.

Того ж дня львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру за "злив" позицій Збройних сил України.

16 листопада 2021 року співробітники СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антивакцинатора Стахіва визнали осудним

Автор: 

Львів (3079) запобіжний захід (491) Стахів Остап (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Ну то пристрельте! - шоб не мучився
показати весь коментар
30.09.2024 12:16
+7
Дивно, Червінському завжди беz проблем обирають, а цього ніяк?
показати весь коментар
30.09.2024 12:59
+7
так,він загроза.ВІн підриває нацбезпеку.Він вожак долб...*****.
показати весь коментар
30.09.2024 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то пристрельте! - шоб не мучився
показати весь коментар
30.09.2024 12:16 Відповісти
це один із мульярду випадків спроб фізичного знищення лідора взесвіту: Стахів ще у 2021 році за заклики до повалення влади https://lb.ua/society/2021/11/16/498788_sbu_ogolosila_pidozru_lvivskomu.html отримав підозру. Він навіть був у СІЗО, але вийшов під заставу, зібрану його прихильниками.
показати весь коментар
30.09.2024 12:23 Відповісти
Стахів міжгалактичний лпідар
показати весь коментар
30.09.2024 12:47 Відповісти
Цікаво, його друг спєрмоусов тоді долучався до збору коштів?
показати весь коментар
30.09.2024 12:51 Відповісти
Він те ж саме робить, що і клоун !
показати весь коментар
30.09.2024 12:26 Відповісти
клоуна обрав нарід. а цьому кєксу хто дав право баламутити воду?
показати весь коментар
30.09.2024 12:31 Відповісти
Ти хоча б для початку писати грамотно навчися... Понаплодилося, блін, "ікспердів", які коми розставити не вміють!
показати весь коментар
30.09.2024 12:52 Відповісти
Іксперди стахіва, вони такі. Інтелектом там і не пахне.
показати весь коментар
30.09.2024 13:02 Відповісти
офісу президенту потрібні такі аферисти
показати весь коментар
30.09.2024 12:38 Відповісти
Він 100% т.зв. "освєдомітєль", тому його і не саджають, бо є вказівка "з гори"
показати весь коментар
30.09.2024 12:43 Відповісти
Яник теж так само починав..
показати весь коментар
30.09.2024 12:45 Відповісти
Дивно, Червінському завжди беz проблем обирають, а цього ніяк?
показати весь коментар
30.09.2024 12:59 Відповісти
Міцний у нього дах .
показати весь коментар
30.09.2024 13:15 Відповісти
В жОПі скоріш на Банковій..
показати весь коментар
30.09.2024 13:22 Відповісти
Мені цікаво , він комусь щось зробив поганого з більшості коментаторів ?
Чи для вас він найбільша загроза, найбільший злодій, корупціонер,
чи хліб потрібно відробляти ?
показати весь коментар
30.09.2024 13:33 Відповісти
так,він загроза.ВІн підриває нацбезпеку.Він вожак долб...*****.
показати весь коментар
30.09.2024 13:38 Відповісти
Тобто людина яка відстоює Конституцію України, бореться проти нелегітимних органів виконавчої влади, бореться з беззаконням, для більшості з вас являється загрозою, цікаво, дуже цікаво....
показати весь коментар
30.09.2024 13:44 Відповісти
"Нелегімитимні органи влади"?Я в шоці!Це про що?Про вакцинацію?я в повносу аху.....шоці
показати весь коментар
30.09.2024 14:21 Відповісти
А взагалі Стахів колись зробив добре діло щодо вакцинації, коли всі змі істерили і розповідали як в одній районній лікарні вже немає місьц та розгортають польовий госпіталь , він туди прорвався і зняв всю аферу що лікарня на половину порожня. А суть афери в тому що лікарям доплачували за ковід і чиновникам доплачували якщо захворіли чи там страховка я вже не памятаю і один одного знайшли.

Але зараз Стахів скотився в погані за хайпом до якихось республік.

Та всерівно більша загроза для нацбезпеки наші верховні ради за 30 років, що такого накрутили в законодавстві, тепер роками хтось буде розгрібати.

Багато органів влади не створені як органи держаної влади згідно законодавства, а як юридичні особи публічного права, які мутно прописані в законодавстві. Про це навіть є роз'яснення НАЗК що їм складно притягувати до відповідальності таких держслужбовців що є працівниками юросіб.
І щоб нічого не змінювати в законах суди просто почали трактувати їх як держслужбовців.

Поставнови кабміну не можуть мати вищу юридичну силу чим закони, але мають.

Тому і появляються такі як Стахів через велике поле в плані дир в законавстві.
показати весь коментар
30.09.2024 14:27 Відповісти
Стахів-хронічний кандидат в депутати та в мери Львова.
показати весь коментар
30.09.2024 15:46 Відповісти
Це ж той самий іпанутий антиваксер, який з кацапскими антиваксерами виконував кремлівські замовленя! Пристрелить цю бісову худобу, воно працює на кремль.
показати весь коментар
30.09.2024 18:34 Відповісти
 
 