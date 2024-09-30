Суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву, - ЗМІ
У понеділок, 30 вересня, у Львові Галицький районний суд втретє не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у шахрайстві та поширенні даних про розміщення підрозділів ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" із зали суду.
Як зазначається, обрати запобіжний захід для Стахіва не змогли через клопотання про відвід судді.
Через це у судовому засіданні оголосили перерву.
"Оскільки в нас підозрюваний подав заяву про відвід судді, тоді роз'яснюю всім учасникам, що продовжувати ми розгляд не можемо. На цьому в сьогоднішньому судовому засіданні оголошується перерва", - заявив суддя.
Як повідомило hromadske, на сьогоднішній суд Остап Стахів прийшов зі своїми прихильниками.
Зазначається, що разом вони цькували журналістів. Стахів показував своє псевдопосвідчення журналіста та порівняв себе з дисидентами.
До цього Стахіва викликали до суду двічі - 25 та 27 вересня. Псевдоактивіст не з'явився на засідання, оскільки його та його адвоката викликали на слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Через це йому не змогли обрати запобіжний захід.
Що передувало?
Нагадаємо, 25 вересня у помешканні Остапа Стахіва працівники СБУ провели обшуки.
Того ж дня львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру за "злив" позицій Збройних сил України.
16 листопада 2021 року співробітники СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).
За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".
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лпідар
Чи для вас він найбільша загроза, найбільший злодій, корупціонер,
чи хліб потрібно відробляти ?
аху.....шоці
Але зараз Стахів скотився в погані за хайпом до якихось республік.
Та всерівно більша загроза для нацбезпеки наші верховні ради за 30 років, що такого накрутили в законодавстві, тепер роками хтось буде розгрібати.
Багато органів влади не створені як органи держаної влади згідно законодавства, а як юридичні особи публічного права, які мутно прописані в законодавстві. Про це навіть є роз'яснення НАЗК що їм складно притягувати до відповідальності таких держслужбовців що є працівниками юросіб.
І щоб нічого не змінювати в законах суди просто почали трактувати їх як держслужбовців.
Поставнови кабміну не можуть мати вищу юридичну силу чим закони, але мають.
Тому і появляються такі як Стахів через велике поле в плані дир в законавстві.