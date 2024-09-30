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Суд Львова третий раз не смог избрать меру пресечения псевдоактивисту Стахиву, - СМИ

Псевдоактивісту Остапу Стахіву знову не обрали запобіжний захід

В понедельник, 30 сентября, во Львове Галицкий районный суд в третий раз не смог избрать меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в мошенничестве и распространении данных о размещении подразделений ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" из зала суда.

Как отмечается, избрать меру пресечения для Стахива не смогли из-за ходатайства об отводе судьи.

Из-за этого в судебном заседании объявили перерыв.

"Поскольку у нас подозреваемый подал заявление об отводе судьи, тогда разъясняю всем участникам, что продолжать мы рассмотрение не можем. На этом в сегодняшнем судебном заседании объявляется перерыв", - заявил судья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сливал локации размещения ВСУ: СБУ сообщила о подозрении "блогеру" Стахиву. ФОТОрепортаж

Как сообщило hromadske, на сегодняшний суд Остап Стахив пришел со своими сторонниками.

Отмечается, что вместе они нападали на журналистов. Стахив показывал свое псевдоудостоверение журналиста и сравнил себя с диссидентами.

До этого Стахива вызывали в суд дважды - 25 и 27 сентября. Псевдоактивист не явился на заседание, поскольку его и его адвоката вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве. Поэтому ему не смогли избрать меру пресечения.

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Что предшествовало?

Напомним, 25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

16 ноября 2021 года сотрудники СБУ сообщили Остапу Стахиву о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антивакцинатора Стахива признали вменяемым

Автор: 

Львов (4589) мера пресечения (460) Стахив Остап (17)


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Топ комментарии
+14
Ну то пристрельте! - шоб не мучився
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30.09.2024 12:16
+7
Дивно, Червінському завжди беz проблем обирають, а цього ніяк?
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30.09.2024 12:59
+7
так,він загроза.ВІн підриває нацбезпеку.Він вожак долб...*****.
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30.09.2024 13:38
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Ну то пристрельте! - шоб не мучився
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30.09.2024 12:16 Ответить
це один із мульярду випадків спроб фізичного знищення лідора взесвіту: Стахів ще у 2021 році за заклики до повалення влади https://lb.ua/society/2021/11/16/498788_sbu_ogolosila_pidozru_lvivskomu.html отримав підозру. Він навіть був у СІЗО, але вийшов під заставу, зібрану його прихильниками.
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30.09.2024 12:23 Ответить
Стахів міжгалактичний лпідар
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30.09.2024 12:47 Ответить
Цікаво, його друг спєрмоусов тоді долучався до збору коштів?
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30.09.2024 12:51 Ответить
Він те ж саме робить, що і клоун !
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30.09.2024 12:26 Ответить
клоуна обрав нарід. а цьому кєксу хто дав право баламутити воду?
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30.09.2024 12:31 Ответить
Ти хоча б для початку писати грамотно навчися... Понаплодилося, блін, "ікспердів", які коми розставити не вміють!
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30.09.2024 12:52 Ответить
Іксперди стахіва, вони такі. Інтелектом там і не пахне.
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30.09.2024 13:02 Ответить
офісу президенту потрібні такі аферисти
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30.09.2024 12:38 Ответить
Він 100% т.зв. "освєдомітєль", тому його і не саджають, бо є вказівка "з гори"
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30.09.2024 12:43 Ответить
Яник теж так само починав..
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30.09.2024 12:45 Ответить
Дивно, Червінському завжди беz проблем обирають, а цього ніяк?
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30.09.2024 12:59 Ответить
Міцний у нього дах .
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30.09.2024 13:15 Ответить
В жОПі скоріш на Банковій..
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30.09.2024 13:22 Ответить
Мені цікаво , він комусь щось зробив поганого з більшості коментаторів ?
Чи для вас він найбільша загроза, найбільший злодій, корупціонер,
чи хліб потрібно відробляти ?
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30.09.2024 13:33 Ответить
так,він загроза.ВІн підриває нацбезпеку.Він вожак долб...*****.
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30.09.2024 13:38 Ответить
Тобто людина яка відстоює Конституцію України, бореться проти нелегітимних органів виконавчої влади, бореться з беззаконням, для більшості з вас являється загрозою, цікаво, дуже цікаво....
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30.09.2024 13:44 Ответить
"Нелегімитимні органи влади"?Я в шоці!Це про що?Про вакцинацію?я в повносу аху.....шоці
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30.09.2024 14:21 Ответить
А взагалі Стахів колись зробив добре діло щодо вакцинації, коли всі змі істерили і розповідали як в одній районній лікарні вже немає місьц та розгортають польовий госпіталь , він туди прорвався і зняв всю аферу що лікарня на половину порожня. А суть афери в тому що лікарям доплачували за ковід і чиновникам доплачували якщо захворіли чи там страховка я вже не памятаю і один одного знайшли.

Але зараз Стахів скотився в погані за хайпом до якихось республік.

Та всерівно більша загроза для нацбезпеки наші верховні ради за 30 років, що такого накрутили в законодавстві, тепер роками хтось буде розгрібати.

Багато органів влади не створені як органи держаної влади згідно законодавства, а як юридичні особи публічного права, які мутно прописані в законодавстві. Про це навіть є роз'яснення НАЗК що їм складно притягувати до відповідальності таких держслужбовців що є працівниками юросіб.
І щоб нічого не змінювати в законах суди просто почали трактувати їх як держслужбовців.

Поставнови кабміну не можуть мати вищу юридичну силу чим закони, але мають.

Тому і появляються такі як Стахів через велике поле в плані дир в законавстві.
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30.09.2024 14:27 Ответить
Стахів-хронічний кандидат в депутати та в мери Львова.
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30.09.2024 15:46 Ответить
Це ж той самий іпанутий антиваксер, який з кацапскими антиваксерами виконував кремлівські замовленя! Пристрелить цю бісову худобу, воно працює на кремль.
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30.09.2024 18:34 Ответить
 
 