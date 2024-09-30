Суд Львова третий раз не смог избрать меру пресечения псевдоактивисту Стахиву, - СМИ

В понедельник, 30 сентября, во Львове Галицкий районный суд в третий раз не смог избрать меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в мошенничестве и распространении данных о размещении подразделений ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" из зала суда.

Как отмечается, избрать меру пресечения для Стахива не смогли из-за ходатайства об отводе судьи.

Из-за этого в судебном заседании объявили перерыв.

"Поскольку у нас подозреваемый подал заявление об отводе судьи, тогда разъясняю всем участникам, что продолжать мы рассмотрение не можем. На этом в сегодняшнем судебном заседании объявляется перерыв", - заявил судья.

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Как сообщило hromadske, на сегодняшний суд Остап Стахив пришел со своими сторонниками.

Отмечается, что вместе они нападали на журналистов. Стахив показывал свое псевдоудостоверение журналиста и сравнил себя с диссидентами.

До этого Стахива вызывали в суд дважды - 25 и 27 сентября. Псевдоактивист не явился на заседание, поскольку его и его адвоката вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве. Поэтому ему не смогли избрать меру пресечения.

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Что предшествовало?

Напомним, 25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

16 ноября 2021 года сотрудники СБУ сообщили Остапу Стахиву о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".

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