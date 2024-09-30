США розгорнули додаткові сили на Близькому Сході, щоб допомогти захистити Ізраїль, - Білий дім

Пентагон віддав наказ про готовність до розгортання додаткових сил США на Близькому Сході та наказав військовим "підвищити готовність реагування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

"Ми розмістили у регіоні додаткові сили. Зараз маємо більше силових можливостей на Близькому Сході, ніж у квітні, коли Іран запустив сотні ракет і безпілотників. Тож вже є дуже надійний військовий потенціал, щоб захистити себе та допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде", - сказав Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Також глава Пентагону Ллойд Остін наказав авіаносцю USS Abraham Lincoln і прикріпленим до нього есмінцям залишатися на Близькому Сході.

Група готовності десантних операцій USS Wasp, яка містить десантні кораблі USS New York і USS Oak Hill, тисячі морських піхотинців і винищувачі F-35B, залишиться в східній частині Середземного моря.

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Остін наказав "підвищити готовність реагувати на різні непередбачені обставини" і пообіцяв, що найближчими днями до регіону буде перекинуто додаткові "можливості повітряної підтримки".

Крім того, у заяві Пентагону йдеться, що кораблі у Середземному морі підтримуються "посиленою присутністю винищувальної та ударних ескадрилій Міністерства оборони", йдеться про літаки F-22, F-15E, F-16 та A-10.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході.

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