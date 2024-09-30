УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10036 відвідувачів онлайн
Новини
2 511 48

США розгорнули додаткові сили на Близькому Сході, щоб допомогти захистити Ізраїль, - Білий дім

США перекинули до Близького Сходу додаткові сили

Пентагон віддав наказ про готовність до розгортання додаткових сил США на Близькому Сході та наказав військовим "підвищити готовність реагування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

"Ми розмістили у регіоні додаткові сили. Зараз маємо більше силових можливостей на Близькому Сході, ніж у квітні, коли Іран запустив сотні ракет і безпілотників. Тож вже є дуже надійний військовий потенціал, щоб захистити себе та допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде", - сказав Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Також глава Пентагону Ллойд Остін наказав авіаносцю USS Abraham Lincoln і прикріпленим до нього есмінцям залишатися на Близькому Сході.

Група готовності десантних операцій USS Wasp, яка містить десантні кораблі USS New York і USS Oak Hill, тисячі морських піхотинців і винищувачі F-35B, залишиться в східній частині Середземного моря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через удари Ізраїлю по Лівану загинуло 2 французів

Остін наказав "підвищити готовність реагувати на різні непередбачені обставини" і пообіцяв, що найближчими днями до регіону буде перекинуто додаткові "можливості повітряної підтримки".

Крім того, у заяві Пентагону йдеться, що кораблі у Середземному морі підтримуються "посиленою присутністю винищувальної та ударних ескадрилій Міністерства оборони", йдеться про літаки F-22, F-15E, F-16 та A-10.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході.

Читайте також: США радять Ізраїлю не розпочинати наземну операцію у Лівані, - WP

Автор: 

Ізраїль (1648) США (23085) Близький Схід (47) Кірбі Джон (526) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Правильно. А Україну нехай *уйло добиває! А вони будуть **** захищати
показати весь коментар
30.09.2024 12:42
+8
Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що одне діло гасити якихось чуваків в босаніжках, а зовсім інше вступити у війну з ядерною рашкою. Бояться американці, тому рашка тут і дозволяє собі що завгодно. Але в результаті вони отримають і ганьбу, і війну з рашкою+китаєм+іраном. Тому що непокаране зло бачить бузпомічність заходу.
показати весь коментар
30.09.2024 12:50
+4
Ну - і хто ще не вірить, що розгоряється ІІІ Світова війна? Друга Світова теж починалася з серії локальних війн в Європі, Африці та Азії...
показати весь коментар
30.09.2024 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть хором місити арабів?
показати весь коментар
30.09.2024 12:39 Відповісти
Правильно. А Україну нехай *уйло добиває! А вони будуть **** захищати
показати весь коментар
30.09.2024 12:42 Відповісти
В Ізраїлі опитування населення ні разу не показало,
що для ізраїльтян головний ворог - НАТО, а головний друг - араби.
показати весь коментар
30.09.2024 13:09 Відповісти
Арабів, які жили та працювали в Ізраїлі, мабуть, не опитували?
показати весь коментар
30.09.2024 13:37 Відповісти
Вони не громадяни Ізраелю - то звісно ні.
показати весь коментар
30.09.2024 16:06 Відповісти
Чому ж тоді їх там так багато, якщо вони вороги?
показати весь коментар
30.09.2024 16:24 Відповісти
Ізраельскій розвідці треба когось набирати як розвідників-м'ясо.
показати весь коментар
30.09.2024 16:41 Відповісти
якісь незручні питання
показати весь коментар
30.09.2024 23:57 Відповісти
Тому що ізраіль має samson option.
показати весь коментар
30.09.2024 12:42 Відповісти
Так відбувається коли США союзники країні, а не партнери
показати весь коментар
30.09.2024 12:43 Відповісти
Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що одне діло гасити якихось чуваків в босаніжках, а зовсім інше вступити у війну з ядерною рашкою. Бояться американці, тому рашка тут і дозволяє собі що завгодно. Але в результаті вони отримають і ганьбу, і війну з рашкою+китаєм+іраном. Тому що непокаране зло бачить бузпомічність заходу.
показати весь коментар
30.09.2024 12:50 Відповісти
Я згодна з більшістю вами сказаного, крім того, що США бояться рашку. Я так не думаю. Їх просто все влаштовує, бо вони давно втратили самоповагу і відповідальність. Вони загрались в толерантність і вже не відрізняють де межа її, за яко стоїть пряма співучасть скоєні злочину, в данному випадку не тільки проти України, а всіх хто на них розраховував.
показати весь коментар
30.09.2024 14:38 Відповісти
Колись Льоня ґолубков казав: "я нє халявщік! Я -партньор!"(с).
показати весь коментар
30.09.2024 12:49 Відповісти
Нагадую всім, авіаносні групи не виходять з Середземного моря вже років як 30 , тільки ротації ...

І американці будуть битися за Ізраїль - уявіть 🤷🏻
показати весь коментар
30.09.2024 12:49 Відповісти
Вони що в ізраїльтян відібрали ЯЗ що так їх захищають?
показати весь коментар
30.09.2024 12:54 Відповісти
Гугліть samson option
показати весь коментар
30.09.2024 12:58 Відповісти
Єдиний плюс - будуть бомбити союзників Кремля. А от далі одні лише мінуси. Відволікання уваги від України, постачання і так дефіцитної зброї та *********** в Ізраїль, політичні збурення, що приведуть до протистояння арабських держав проти США (і відповідно їх зближення з КНР/Росією), натовпи біженців зі Сходу в ЄС, ріст ціни на нафту (і посилення її експорту з Росії)і т.п.
От це як кажуть - не на часі. Хоча звісно картина розбомбленої військової промисловості Ірану гріє душу.
показати весь коментар
30.09.2024 13:03 Відповісти
На тій картині будуть провали постачання іранської зброї нашому ворогу, так що тут маленький плюсик.
показати весь коментар
30.09.2024 14:07 Відповісти
Мені одному, хочеться написати....
- підара-и сер....
показати весь коментар
30.09.2024 13:07 Відповісти
Ну - і хто ще не вірить, що розгоряється ІІІ Світова війна? Друга Світова теж починалася з серії локальних війн в Європі, Африці та Азії...
показати весь коментар
30.09.2024 13:08 Відповісти
Згоден з Вами, на жаль. То вже роки два як всі сигнали до підготовки до 3 Світової
показати весь коментар
30.09.2024 14:05 Відповісти
В корені подій - споконвічна війна двох східних релігій:
- Ми богообрані!
- Ні фіга! Це ми ще більше богообрані!
показати весь коментар
30.09.2024 14:47 Відповісти
Це про які саме "східні релігії"? І до чого тут "богообраність"?...
показати весь коментар
30.09.2024 14:58 Відповісти
Яр, не грай вар'я́та...
показати весь коментар
30.09.2024 16:50 Відповісти
А я не "граю" - я вимагаю пояснення (враховуючи "висоту інтелекту" опонентки у історії, політології та релігієзнавстві....)
показати весь коментар
30.09.2024 17:17 Відповісти
Пояснюю: всі мої дописи на Цензорі, де є слова "юдаїзм", "євреї", "Хабад" та ін. - видаляються. Або мене банять. Питання є?
Законом про антисемітизм в Україні запроваджена кастова система. Заперечиш?
Грамотні юристи пісяють від сміху. Ізраїльські також (це котрі грамотні) .
Могла би переслати тобі свої старі статті по питаннях історії і характеристиках релігій, але впевнена, що ті тексти для тебе занадто складні.
Ти мені нагадуєш поп-рок. Ніби рок, а ніби напів-шансон. Адєсскій...
показати весь коментар
30.09.2024 20:10 Відповісти
Знаєш - у Зощенка є оповідання: там міліціонер складав протокол на п"яного... Там і хамство в ресторані, і бійка з персоналом.... Він вислухав і каже: От так! А я думав - мене з ресторану викинули за те, що я прийшов без галстука..." У тебе те саме - тебе банять не за "антисемітизм" ... А за "антисемітичні дурощі......
Ти тут "молола" про "дві східні релігії"......... Яка друга? І що в них подібного?
показати весь коментар
30.09.2024 20:34 Відповісти
Що в них подібного? Вони абсолютно одинакові. Зверхність, богообраність, винятковість, понти.
Що Астарта, що Аллах, що Яхве (і т.д.) - це одна родина. Усі вони оголошували винятковість своїх вірних. А всі інші були зобов'язані бути рабами тих вірних. Вся планета.
показати весь коментар
30.09.2024 20:52 Відповісти
Ну - і чого "хвостом крутить"? А християнство" - не "східна релігія"? Вона ж зародилася в тих самих місцях, що і культ Ашторет, Адоніса, Яхве та Аллаха! Християни навіть "сперли у адептів культу Адоніса його "день народженння"!!! Більш того, "Яхве" - одна з іпостасей Трійці у християнстві! Там його іменують "Єгова" Більш того - з точки зору наукового релігієзнавства, християнство - це "єретична течія юдаїзму, в якій адепти обожествили свого "верховного проповідника"! І що - християни себе не проголосили "істинними"? Ти погано читала "Євангеліє", де Христос вимагає від своїх адептів зречення кровної рідні - якщо вони не розділяють його вчення... І хіба католики не проголошували, що негри - "сини Хама", і вони зобов"язані служить християнам? У "православних" не було доступу до негрів-рабів... Вони перетворили на рабів своїх єдиновірців!
А що я там тобі "нагадую" - то твоє власне суб"єктивне судження. І не тобі заявлять, що я не здатен зрозуміть тобою написане.... Читав я твою "бредятину". І одночасно сміявся та матюкався!Бо ти - "поверхаххапайко" Начиталася невігласів з жовтої преси - і вважаєш себе "самою розумною"! Тебе тут ще не знали - коли я вже критикував антидержавні заяви "ЗЕ-дебілів" і пророкував , що ця "зелена шантрапа" спробує ув"язать критику їх влади з антисемітизмом . А потім прийняли "закон про антисемітизм"! І я розбирав його та вказував причини його прийняття - не тільки як юрист - але й як політолог!
От за цю "дрімучість" з тебе тут і насміхаються та банять!
показати весь коментар
30.09.2024 21:23 Відповісти
На відміну від прадавніх, християнство іде більш-менш в ногу з часом і опуси по типу "Молот відьом" відміняє, та ще й за це вибачається. Для глобальної Церкви це дуже важливі кроки зміни ідеології. І ще. Слухай, а тебе богобраність часом ночами не плющить? Бо ти якось занадто різко реагуєш подібні питання, публічно принижуючи опонента. Ну чиста тобі хуцпа кольорова...
показати весь коментар
01.10.2024 04:09 Відповісти
Ох, і "безтолковка-а-а"!!! І де ж такі неуки вчилися?! Це "християнство" "йде в ногу з часом"? Та вони ж трохи не найбільші "плагіатори" з усіх світових релігій!
А щодо натяків стосовно мого можливого "єврейського походження" - так це твоя особиста думка... На мій погляд - це навіть "комплімент" (для потомка гайдамаки, що приймав участь у Коліївщині) ... Бо половина науковців світу та Нобелівських лауреатів - євреї ... Ддивися - ти "допишешся", що тебе знову за "антисемітську дурість" "забанять".........
показати весь коментар
01.10.2024 05:49 Відповісти
Хе-хе... looking.co.il ?
показати весь коментар
01.10.2024 10:47 Відповісти
Не корч з себе"вумну"! Я тобі вже "склав ціну" ............
показати весь коментар
01.10.2024 10:53 Відповісти
Мені цікаво: а що тобі поганого зробили євреї? Надто у тебе особистісна неприязнь до них проглядає! Невже один з них відмовився з тобою одружиться?
показати весь коментар
01.10.2024 10:57 Відповісти
В часи запровадження в Україні кастової системи, не задавай смішних питань. Ну так, щоб не розважати публіку.
показати весь коментар
01.10.2024 12:07 Відповісти
А тебе "в касту" не беруть? Що ти так "нетямишся"?
показати весь коментар
01.10.2024 12:21 Відповісти
Будемо заглиблюватися історію України? Чи в склад "українських" урядовців з рєзніками-їрмаками та їх "доленосні" рішення? А особливо перед початком і на початку війни. Чи нагадаємо собі скотське відношення Ізраїлю до українських біженців? Цитувати? Та що там, ти сам все знаєш але граєш вар'я́та ...
показати весь коментар
01.10.2024 12:30 Відповісти
Як же ж тебе "переклинило" на "єврейському питанні" ! Жах! У мене вдома "крилатий вислів" ходить - "твердолобий, як обух сокири!" Мабуть, саме тому ти "Барткою" назвалася.... Рекомендую прийнять юдаїзм... А потім отруїться власною жовчю... І душа твоя "возрадується" - "на одного "жида" на світі менше стало..."
показати весь коментар
01.10.2024 12:39 Відповісти
То все через "русскіх" соловйових. А єдиновірці про їхню діяльність - нічичирк... Яр, як там зараз нардеп Рабіновічь та іже з ним ближні?
показати весь коментар
01.10.2024 14:10 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 14:11 Відповісти
Угу... Соціальний дарвінізм?
показати весь коментар
01.10.2024 14:56 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 16:28 Відповісти
А ,як же ескалація ,як червоні лінії !!? Ядерна війна ?!! Що скаже пуцін ?!!
показати весь коментар
30.09.2024 13:48 Відповісти
Ні разу не екскалація.
показати весь коментар
30.09.2024 14:37 Відповісти
Размазывать томагавками бородачей на тойотах - это мырыканцы первые!
показати весь коментар
30.09.2024 14:38 Відповісти
Знищення українців всіх влаштовує
показати весь коментар
30.09.2024 14:45 Відповісти
When you can look tough at a low risk and cost, why wouldn't you? Plus, it's Israel, who does not support it in however they choose to bash the Arabs, does not get elected.
показати весь коментар
30.09.2024 16:23 Відповісти
 
 