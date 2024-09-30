США розгорнули додаткові сили на Близькому Сході, щоб допомогти захистити Ізраїль, - Білий дім
Пентагон віддав наказ про готовність до розгортання додаткових сил США на Близькому Сході та наказав військовим "підвищити готовність реагування".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.
"Ми розмістили у регіоні додаткові сили. Зараз маємо більше силових можливостей на Близькому Сході, ніж у квітні, коли Іран запустив сотні ракет і безпілотників. Тож вже є дуже надійний військовий потенціал, щоб захистити себе та допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде", - сказав Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
Також глава Пентагону Ллойд Остін наказав авіаносцю USS Abraham Lincoln і прикріпленим до нього есмінцям залишатися на Близькому Сході.
Група готовності десантних операцій USS Wasp, яка містить десантні кораблі USS New York і USS Oak Hill, тисячі морських піхотинців і винищувачі F-35B, залишиться в східній частині Середземного моря.
Остін наказав "підвищити готовність реагувати на різні непередбачені обставини" і пообіцяв, що найближчими днями до регіону буде перекинуто додаткові "можливості повітряної підтримки".
Крім того, у заяві Пентагону йдеться, що кораблі у Середземному морі підтримуються "посиленою присутністю винищувальної та ударних ескадрилій Міністерства оборони", йдеться про літаки F-22, F-15E, F-16 та A-10.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході.
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що для ізраїльтян головний ворог - НАТО, а головний друг - араби.
І американці будуть битися за Ізраїль - уявіть 🤷🏻
От це як кажуть - не на часі. Хоча звісно картина розбомбленої військової промисловості Ірану гріє душу.
- підара-и сер....
- Ми богообрані!
- Ні фіга! Це ми ще більше богообрані!
Законом про антисемітизм в Україні запроваджена кастова система. Заперечиш?
Грамотні юристи пісяють від сміху. Ізраїльські також (це котрі грамотні) .
Могла би переслати тобі свої старі статті по питаннях історії і характеристиках релігій, але впевнена, що ті тексти для тебе занадто складні.
Ти мені нагадуєш поп-рок. Ніби рок, а ніби напів-шансон. Адєсскій...
Ти тут "молола" про "дві східні релігії"......... Яка друга? І що в них подібного?
Що Астарта, що Аллах, що Яхве (і т.д.) - це одна родина. Усі вони оголошували винятковість своїх вірних. А всі інші були зобов'язані бути рабами тих вірних. Вся планета.
А що я там тобі "нагадую" - то твоє власне суб"єктивне судження. І не тобі заявлять, що я не здатен зрозуміть тобою написане.... Читав я твою "бредятину". І одночасно сміявся та матюкався!Бо ти - "поверхаххапайко" Начиталася невігласів з жовтої преси - і вважаєш себе "самою розумною"! Тебе тут ще не знали - коли я вже критикував антидержавні заяви "ЗЕ-дебілів" і пророкував , що ця "зелена шантрапа" спробує ув"язать критику їх влади з антисемітизмом . А потім прийняли "закон про антисемітизм"! І я розбирав його та вказував причини його прийняття - не тільки як юрист - але й як політолог!
От за цю "дрімучість" з тебе тут і насміхаються та банять!
А щодо натяків стосовно мого можливого "єврейського походження" - так це твоя особиста думка... На мій погляд - це навіть "комплімент" (для потомка гайдамаки, що приймав участь у Коліївщині) ... Бо половина науковців світу та Нобелівських лауреатів - євреї ... Ддивися - ти "допишешся", що тебе знову за "антисемітську дурість" "забанять".........