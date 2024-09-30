США развернули дополнительные силы на Ближнем Востоке, чтобы помочь защитить Израиль, - Белый дом
Пентагон отдал приказ о готовности к развертыванию дополнительных сил США на Ближнем Востоке и приказал военным "повысить готовность реагирования".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
"Мы разместили в регионе дополнительные силы. Сейчас имеем больше силовых возможностей на Ближнем Востоке, чем в апреле, когда Иран запустил сотни ракет и беспилотников. Поэтому уже есть очень надежный военный потенциал, чтобы защитить себя и помочь защитить Израиль, если до этого дойдет", - сказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Также глава Пентагона Ллойд Остин приказал авианосцу USS Abraham Lincoln и прикрепленным к нему эсминцам оставаться на Ближнем Востоке.
Группа готовности десантных операций USS Wasp, которая содержит десантные корабли USS New York и USS Oak Hill, тысячи морских пехотинцев и истребители F-35B, останется в восточной части Средиземного моря.
Остин приказал "повысить готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства" и пообещал, что в ближайшие дни в регион будут переброшены дополнительные "возможности воздушной поддержки".
Кроме того, в заявлении Пентагона говорится, что корабли в Средиземном море поддерживаются "усиленным присутствием истребительной и ударных эскадрилий Министерства обороны", речь идет о самолетах F-22, F-15E, F-16 и A-10.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
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що для ізраїльтян головний ворог - НАТО, а головний друг - араби.
І американці будуть битися за Ізраїль - уявіть 🤷🏻
От це як кажуть - не на часі. Хоча звісно картина розбомбленої військової промисловості Ірану гріє душу.
- підара-и сер....
- Ми богообрані!
- Ні фіга! Це ми ще більше богообрані!
Законом про антисемітизм в Україні запроваджена кастова система. Заперечиш?
Грамотні юристи пісяють від сміху. Ізраїльські також (це котрі грамотні) .
Могла би переслати тобі свої старі статті по питаннях історії і характеристиках релігій, але впевнена, що ті тексти для тебе занадто складні.
Ти мені нагадуєш поп-рок. Ніби рок, а ніби напів-шансон. Адєсскій...
Ти тут "молола" про "дві східні релігії"......... Яка друга? І що в них подібного?
Що Астарта, що Аллах, що Яхве (і т.д.) - це одна родина. Усі вони оголошували винятковість своїх вірних. А всі інші були зобов'язані бути рабами тих вірних. Вся планета.
А що я там тобі "нагадую" - то твоє власне суб"єктивне судження. І не тобі заявлять, що я не здатен зрозуміть тобою написане.... Читав я твою "бредятину". І одночасно сміявся та матюкався!Бо ти - "поверхаххапайко" Начиталася невігласів з жовтої преси - і вважаєш себе "самою розумною"! Тебе тут ще не знали - коли я вже критикував антидержавні заяви "ЗЕ-дебілів" і пророкував , що ця "зелена шантрапа" спробує ув"язать критику їх влади з антисемітизмом . А потім прийняли "закон про антисемітизм"! І я розбирав його та вказував причини його прийняття - не тільки як юрист - але й як політолог!
От за цю "дрімучість" з тебе тут і насміхаються та банять!
А щодо натяків стосовно мого можливого "єврейського походження" - так це твоя особиста думка... На мій погляд - це навіть "комплімент" (для потомка гайдамаки, що приймав участь у Коліївщині) ... Бо половина науковців світу та Нобелівських лауреатів - євреї ... Ддивися - ти "допишешся", що тебе знову за "антисемітську дурість" "забанять".........