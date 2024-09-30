США развернули дополнительные силы на Ближнем Востоке, чтобы помочь защитить Израиль, - Белый дом

Пентагон отдал приказ о готовности к развертыванию дополнительных сил США на Ближнем Востоке и приказал военным "повысить готовность реагирования".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

"Мы разместили в регионе дополнительные силы. Сейчас имеем больше силовых возможностей на Ближнем Востоке, чем в апреле, когда Иран запустил сотни ракет и беспилотников. Поэтому уже есть очень надежный военный потенциал, чтобы защитить себя и помочь защитить Израиль, если до этого дойдет", - сказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Также глава Пентагона Ллойд Остин приказал авианосцу USS Abraham Lincoln и прикрепленным к нему эсминцам оставаться на Ближнем Востоке.

Группа готовности десантных операций USS Wasp, которая содержит десантные корабли USS New York и USS Oak Hill, тысячи морских пехотинцев и истребители F-35B, останется в восточной части Средиземного моря.

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Остин приказал "повысить готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства" и пообещал, что в ближайшие дни в регион будут переброшены дополнительные "возможности воздушной поддержки".

Кроме того, в заявлении Пентагона говорится, что корабли в Средиземном море поддерживаются "усиленным присутствием истребительной и ударных эскадрилий Министерства обороны", речь идет о самолетах F-22, F-15E, F-16 и A-10.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

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