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США развернули дополнительные силы на Ближнем Востоке, чтобы помочь защитить Израиль, - Белый дом

США перекинули до Близького Сходу додаткові сили

Пентагон отдал приказ о готовности к развертыванию дополнительных сил США на Ближнем Востоке и приказал военным "повысить готовность реагирования".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

"Мы разместили в регионе дополнительные силы. Сейчас имеем больше силовых возможностей на Ближнем Востоке, чем в апреле, когда Иран запустил сотни ракет и беспилотников. Поэтому уже есть очень надежный военный потенциал, чтобы защитить себя и помочь защитить Израиль, если до этого дойдет", - сказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Также глава Пентагона Ллойд Остин приказал авианосцу USS Abraham Lincoln и прикрепленным к нему эсминцам оставаться на Ближнем Востоке.

Группа готовности десантных операций USS Wasp, которая содержит десантные корабли USS New York и USS Oak Hill, тысячи морских пехотинцев и истребители F-35B, останется в восточной части Средиземного моря.

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Остин приказал "повысить готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства" и пообещал, что в ближайшие дни в регион будут переброшены дополнительные "возможности воздушной поддержки".

Кроме того, в заявлении Пентагона говорится, что корабли в Средиземном море поддерживаются "усиленным присутствием истребительной и ударных эскадрилий Министерства обороны", речь идет о самолетах F-22, F-15E, F-16 и A-10.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

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Автор: 

Израиль (1930) США (26860) Ближний Восток (52) Кирби Джон (452) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+14
Правильно. А Україну нехай *уйло добиває! А вони будуть **** захищати
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30.09.2024 12:42
+8
Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що одне діло гасити якихось чуваків в босаніжках, а зовсім інше вступити у війну з ядерною рашкою. Бояться американці, тому рашка тут і дозволяє собі що завгодно. Але в результаті вони отримають і ганьбу, і війну з рашкою+китаєм+іраном. Тому що непокаране зло бачить бузпомічність заходу.
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30.09.2024 12:50
+4
Ну - і хто ще не вірить, що розгоряється ІІІ Світова війна? Друга Світова теж починалася з серії локальних війн в Європі, Африці та Азії...
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30.09.2024 13:08
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Будуть хором місити арабів?
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30.09.2024 12:39 Ответить
Правильно. А Україну нехай *уйло добиває! А вони будуть **** захищати
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30.09.2024 12:42 Ответить
В Ізраїлі опитування населення ні разу не показало,
що для ізраїльтян головний ворог - НАТО, а головний друг - араби.
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30.09.2024 13:09 Ответить
Арабів, які жили та працювали в Ізраїлі, мабуть, не опитували?
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30.09.2024 13:37 Ответить
Вони не громадяни Ізраелю - то звісно ні.
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30.09.2024 16:06 Ответить
Чому ж тоді їх там так багато, якщо вони вороги?
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30.09.2024 16:24 Ответить
Ізраельскій розвідці треба когось набирати як розвідників-м'ясо.
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30.09.2024 16:41 Ответить
якісь незручні питання
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30.09.2024 23:57 Ответить
Тому що ізраіль має samson option.
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30.09.2024 12:42 Ответить
Так відбувається коли США союзники країні, а не партнери
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30.09.2024 12:43 Ответить
Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що одне діло гасити якихось чуваків в босаніжках, а зовсім інше вступити у війну з ядерною рашкою. Бояться американці, тому рашка тут і дозволяє собі що завгодно. Але в результаті вони отримають і ганьбу, і війну з рашкою+китаєм+іраном. Тому що непокаране зло бачить бузпомічність заходу.
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30.09.2024 12:50 Ответить
Я згодна з більшістю вами сказаного, крім того, що США бояться рашку. Я так не думаю. Їх просто все влаштовує, бо вони давно втратили самоповагу і відповідальність. Вони загрались в толерантність і вже не відрізняють де межа її, за яко стоїть пряма співучасть скоєні злочину, в данному випадку не тільки проти України, а всіх хто на них розраховував.
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30.09.2024 14:38 Ответить
Колись Льоня ґолубков казав: "я нє халявщік! Я -партньор!"(с).
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30.09.2024 12:49 Ответить
Нагадую всім, авіаносні групи не виходять з Середземного моря вже років як 30 , тільки ротації ...

І американці будуть битися за Ізраїль - уявіть 🤷🏻
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30.09.2024 12:49 Ответить
Вони що в ізраїльтян відібрали ЯЗ що так їх захищають?
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30.09.2024 12:54 Ответить
Гугліть samson option
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30.09.2024 12:58 Ответить
Єдиний плюс - будуть бомбити союзників Кремля. А от далі одні лише мінуси. Відволікання уваги від України, постачання і так дефіцитної зброї та *********** в Ізраїль, політичні збурення, що приведуть до протистояння арабських держав проти США (і відповідно їх зближення з КНР/Росією), натовпи біженців зі Сходу в ЄС, ріст ціни на нафту (і посилення її експорту з Росії)і т.п.
От це як кажуть - не на часі. Хоча звісно картина розбомбленої військової промисловості Ірану гріє душу.
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30.09.2024 13:03 Ответить
На тій картині будуть провали постачання іранської зброї нашому ворогу, так що тут маленький плюсик.
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30.09.2024 14:07 Ответить
Мені одному, хочеться написати....
- підара-и сер....
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30.09.2024 13:07 Ответить
Ну - і хто ще не вірить, що розгоряється ІІІ Світова війна? Друга Світова теж починалася з серії локальних війн в Європі, Африці та Азії...
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30.09.2024 13:08 Ответить
Згоден з Вами, на жаль. То вже роки два як всі сигнали до підготовки до 3 Світової
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30.09.2024 14:05 Ответить
В корені подій - споконвічна війна двох східних релігій:
- Ми богообрані!
- Ні фіга! Це ми ще більше богообрані!
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30.09.2024 14:47 Ответить
Це про які саме "східні релігії"? І до чого тут "богообраність"?...
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30.09.2024 14:58 Ответить
Яр, не грай вар'я́та...
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30.09.2024 16:50 Ответить
А я не "граю" - я вимагаю пояснення (враховуючи "висоту інтелекту" опонентки у історії, політології та релігієзнавстві....)
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30.09.2024 17:17 Ответить
Пояснюю: всі мої дописи на Цензорі, де є слова "юдаїзм", "євреї", "Хабад" та ін. - видаляються. Або мене банять. Питання є?
Законом про антисемітизм в Україні запроваджена кастова система. Заперечиш?
Грамотні юристи пісяють від сміху. Ізраїльські також (це котрі грамотні) .
Могла би переслати тобі свої старі статті по питаннях історії і характеристиках релігій, але впевнена, що ті тексти для тебе занадто складні.
Ти мені нагадуєш поп-рок. Ніби рок, а ніби напів-шансон. Адєсскій...
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30.09.2024 20:10 Ответить
Знаєш - у Зощенка є оповідання: там міліціонер складав протокол на п"яного... Там і хамство в ресторані, і бійка з персоналом.... Він вислухав і каже: От так! А я думав - мене з ресторану викинули за те, що я прийшов без галстука..." У тебе те саме - тебе банять не за "антисемітизм" ... А за "антисемітичні дурощі......
Ти тут "молола" про "дві східні релігії"......... Яка друга? І що в них подібного?
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30.09.2024 20:34 Ответить
Що в них подібного? Вони абсолютно одинакові. Зверхність, богообраність, винятковість, понти.
Що Астарта, що Аллах, що Яхве (і т.д.) - це одна родина. Усі вони оголошували винятковість своїх вірних. А всі інші були зобов'язані бути рабами тих вірних. Вся планета.
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30.09.2024 20:52 Ответить
Ну - і чого "хвостом крутить"? А християнство" - не "східна релігія"? Вона ж зародилася в тих самих місцях, що і культ Ашторет, Адоніса, Яхве та Аллаха! Християни навіть "сперли у адептів культу Адоніса його "день народженння"!!! Більш того, "Яхве" - одна з іпостасей Трійці у християнстві! Там його іменують "Єгова" Більш того - з точки зору наукового релігієзнавства, християнство - це "єретична течія юдаїзму, в якій адепти обожествили свого "верховного проповідника"! І що - християни себе не проголосили "істинними"? Ти погано читала "Євангеліє", де Христос вимагає від своїх адептів зречення кровної рідні - якщо вони не розділяють його вчення... І хіба католики не проголошували, що негри - "сини Хама", і вони зобов"язані служить християнам? У "православних" не було доступу до негрів-рабів... Вони перетворили на рабів своїх єдиновірців!
А що я там тобі "нагадую" - то твоє власне суб"єктивне судження. І не тобі заявлять, що я не здатен зрозуміть тобою написане.... Читав я твою "бредятину". І одночасно сміявся та матюкався!Бо ти - "поверхаххапайко" Начиталася невігласів з жовтої преси - і вважаєш себе "самою розумною"! Тебе тут ще не знали - коли я вже критикував антидержавні заяви "ЗЕ-дебілів" і пророкував , що ця "зелена шантрапа" спробує ув"язать критику їх влади з антисемітизмом . А потім прийняли "закон про антисемітизм"! І я розбирав його та вказував причини його прийняття - не тільки як юрист - але й як політолог!
От за цю "дрімучість" з тебе тут і насміхаються та банять!
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30.09.2024 21:23 Ответить
На відміну від прадавніх, християнство іде більш-менш в ногу з часом і опуси по типу "Молот відьом" відміняє, та ще й за це вибачається. Для глобальної Церкви це дуже важливі кроки зміни ідеології. І ще. Слухай, а тебе богобраність часом ночами не плющить? Бо ти якось занадто різко реагуєш подібні питання, публічно принижуючи опонента. Ну чиста тобі хуцпа кольорова...
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01.10.2024 04:09 Ответить
Ох, і "безтолковка-а-а"!!! І де ж такі неуки вчилися?! Це "християнство" "йде в ногу з часом"? Та вони ж трохи не найбільші "плагіатори" з усіх світових релігій!
А щодо натяків стосовно мого можливого "єврейського походження" - так це твоя особиста думка... На мій погляд - це навіть "комплімент" (для потомка гайдамаки, що приймав участь у Коліївщині) ... Бо половина науковців світу та Нобелівських лауреатів - євреї ... Ддивися - ти "допишешся", що тебе знову за "антисемітську дурість" "забанять".........
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01.10.2024 05:49 Ответить
Хе-хе... looking.co.il ?
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01.10.2024 10:47 Ответить
Не корч з себе"вумну"! Я тобі вже "склав ціну" ............
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01.10.2024 10:53 Ответить
Мені цікаво: а що тобі поганого зробили євреї? Надто у тебе особистісна неприязнь до них проглядає! Невже один з них відмовився з тобою одружиться?
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01.10.2024 10:57 Ответить
В часи запровадження в Україні кастової системи, не задавай смішних питань. Ну так, щоб не розважати публіку.
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01.10.2024 12:07 Ответить
А тебе "в касту" не беруть? Що ти так "нетямишся"?
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01.10.2024 12:21 Ответить
Будемо заглиблюватися історію України? Чи в склад "українських" урядовців з рєзніками-їрмаками та їх "доленосні" рішення? А особливо перед початком і на початку війни. Чи нагадаємо собі скотське відношення Ізраїлю до українських біженців? Цитувати? Та що там, ти сам все знаєш але граєш вар'я́та ...
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01.10.2024 12:30 Ответить
Як же ж тебе "переклинило" на "єврейському питанні" ! Жах! У мене вдома "крилатий вислів" ходить - "твердолобий, як обух сокири!" Мабуть, саме тому ти "Барткою" назвалася.... Рекомендую прийнять юдаїзм... А потім отруїться власною жовчю... І душа твоя "возрадується" - "на одного "жида" на світі менше стало..."
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01.10.2024 12:39 Ответить
То все через "русскіх" соловйових. А єдиновірці про їхню діяльність - нічичирк... Яр, як там зараз нардеп Рабіновічь та іже з ним ближні?
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01.10.2024 14:10 Ответить
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01.10.2024 14:11 Ответить
Угу... Соціальний дарвінізм?
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01.10.2024 14:56 Ответить
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01.10.2024 16:28 Ответить
А ,як же ескалація ,як червоні лінії !!? Ядерна війна ?!! Що скаже пуцін ?!!
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30.09.2024 13:48 Ответить
Ні разу не екскалація.
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30.09.2024 14:37 Ответить
Размазывать томагавками бородачей на тойотах - это мырыканцы первые!
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30.09.2024 14:38 Ответить
Знищення українців всіх влаштовує
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30.09.2024 14:45 Ответить
When you can look tough at a low risk and cost, why wouldn't you? Plus, it's Israel, who does not support it in however they choose to bash the Arabs, does not get elected.
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30.09.2024 16:23 Ответить
 
 