Гендиректор МАГАТЕ Гроссі поїде до Білорусі та відвідає Островецьку АЕС
У вівторок, 1 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснить візит до Білорусі, де зустрінеться з посадовцями та відвідає Островецьку атомну електростанцію.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Гроссі сьогодні відвідає Мінськ для переговорів на високому рівні.
На Островецькій АЕС гендиректор МАГАТЕ разом із командою експертів оцінять ситуацію на майданчику майже через чотири роки після його підключення до мережі та прогрес у виконанні висновків, зроблених за результатами огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ у 2021 році.
"Візит гендиректора до Білорусі відбувається в той час, коли МАГАТЕ зосереджується на забезпеченні ядерної безпеки в регіоні", - йдеться у заяві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 серпня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до Курської області Росії, де здійснив огляд Курської АЕС.
4 вересня Рафаель Гроссі разом із експертами Агентства відвідав Запорізьку атомну електростанцію та приїхав до Києва.
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Ну, не ідіот ???