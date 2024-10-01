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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі поїде до Білорусі та відвідає Островецьку АЕС

Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі

У вівторок, 1 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснить візит до Білорусі, де зустрінеться з посадовцями та відвідає Островецьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Гроссі сьогодні відвідає Мінськ для переговорів на високому рівні.

На Островецькій АЕС гендиректор МАГАТЕ разом із командою експертів оцінять ситуацію на майданчику майже через чотири роки після його підключення до мережі та прогрес у виконанні висновків, зроблених за результатами огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ у 2021 році.

"Візит гендиректора до Білорусі відбувається в той час, коли МАГАТЕ зосереджується на забезпеченні ядерної безпеки в регіоні", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація довкола Курської АЕС напружена, але постійної місії МАГАТЕ не планується, - Гроссі 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 серпня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до Курської області Росії, де здійснив огляд Курської АЕС.

4 вересня Рафаель Гроссі разом із експертами Агентства відвідав Запорізьку атомну електростанцію та приїхав до Києва.

Автор: 

Білорусь (7941) МАГАТЕ (716) Гроссі Рафаель (293)


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А я Вам шшас пакажу, аткуда планиравалось нападение на АЄС.... мабудь десь так, картопляний король буде розмовляти, щей "уламки" дрона покаже....
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01.10.2024 10:28 Відповісти
Буде шукати ''брудну бомбу''.
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01.10.2024 10:29 Відповісти
Нехай там і залишається.
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01.10.2024 10:29 Відповісти
А там і до Бобруйська недалеко, якісь 300 км. Для скаженої собаки 300 км - не крюк. В Бобруйськ, животнайє! Тобто хрося.
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01.10.2024 10:31 Відповісти
Шо ООН,шо МАГАТЕ-дармоїди-імпотенти !
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01.10.2024 10:40 Відповісти
Небезпека на ЗАЕС, а воно поперлося в Білорусь!
Ну, не ідіот ???
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01.10.2024 11:45 Відповісти
Поїхав бульбо-бейци зализувати у таракана
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01.10.2024 12:32 Відповісти
У Гросі не вистачає в колекції гарячих обіймів з бульбофюрером?
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01.10.2024 13:35 Відповісти
 
 