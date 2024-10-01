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Новости
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси поедет в Беларусь и посетит Островецкую АЭС

Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі

Во вторник, 1 октября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершит визит в Беларусь, где встретится с должностными лицами и посетит Островецкую атомную электростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Гросси сегодня посетит Минск для переговоров на высоком уровне.

На Островецкой АЭС гендиректор МАГАТЭ вместе с командой экспертов оценят ситуацию на площадке почти через четыре года после ее подключения к сети и прогресс в выполнении выводов, сделанных по результатам осмотра эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

"Визит гендиректора в Беларусь происходит в то время, когда МАГАТЭ сосредотачивается на обеспечении ядерной безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Курскую область России, где осуществил осмотр Курской АЭС.

4 сентября Рафаэль Гросси вместе с экспертами Агентства посетил Запорожскую атомную электростанцию и приехал в Киев.

Автор: 

Беларусь (7902) МАГАТЭ (394) Рафаэль Гросси (175)


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А я Вам шшас пакажу, аткуда планиравалось нападение на АЄС.... мабудь десь так, картопляний король буде розмовляти, щей "уламки" дрона покаже....
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01.10.2024 10:28 Ответить
Буде шукати ''брудну бомбу''.
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01.10.2024 10:29 Ответить
Нехай там і залишається.
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01.10.2024 10:29 Ответить
А там і до Бобруйська недалеко, якісь 300 км. Для скаженої собаки 300 км - не крюк. В Бобруйськ, животнайє! Тобто хрося.
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01.10.2024 10:31 Ответить
Шо ООН,шо МАГАТЕ-дармоїди-імпотенти !
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01.10.2024 10:40 Ответить
Небезпека на ЗАЕС, а воно поперлося в Білорусь!
Ну, не ідіот ???
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01.10.2024 11:45 Ответить
Поїхав бульбо-бейци зализувати у таракана
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01.10.2024 12:32 Ответить
У Гросі не вистачає в колекції гарячих обіймів з бульбофюрером?
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01.10.2024 13:35 Ответить
 
 