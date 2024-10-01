Гендиректор МАГАТЭ Гросси поедет в Беларусь и посетит Островецкую АЭС
Во вторник, 1 октября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершит визит в Беларусь, где встретится с должностными лицами и посетит Островецкую атомную электростанцию.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Гросси сегодня посетит Минск для переговоров на высоком уровне.
На Островецкой АЭС гендиректор МАГАТЭ вместе с командой экспертов оценят ситуацию на площадке почти через четыре года после ее подключения к сети и прогресс в выполнении выводов, сделанных по результатам осмотра эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.
"Визит гендиректора в Беларусь происходит в то время, когда МАГАТЭ сосредотачивается на обеспечении ядерной безопасности в регионе", - говорится в заявлении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Курскую область России, где осуществил осмотр Курской АЭС.
4 сентября Рафаэль Гросси вместе с экспертами Агентства посетил Запорожскую атомную электростанцию и приехал в Киев.
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Ну, не ідіот ???