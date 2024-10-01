Сибіга прибув із робочим візитом до Польщі

Глава МЗС України Андрій Сибіга перебуває з першим на цій посаді візитом у Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Український міністр зазначив, що розпочинає візит до країни з ушанування пам'яті загиблих воїнів, які воювали за Україну.

"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", – написав він.

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Нагадаємо, 30 вересня глава МЗС України провів переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Будапешті.

Після них Сибіга заявив, що він та угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у розв'язанні питання нацменшин.