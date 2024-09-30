Угорщина відзначає "позитивну динаміку" з Україною у розв’язанні питання нацменшин, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив, що в Будапешті відзначають "позитивну динаміку" щодо захисту прав угорської національної спільноти.
Про це Сибіга сказав у коментарі для преси, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петера Сійярто "сторони констатували позитивну динаміку" у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих питань.
"Угорці України є невід'ємною і рівноправною частиною української політичної нації та виступають ключовим мостом порозуміння між нашими державами", - наголосив Сибіга.
Також український міністр привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей.
Він додав, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.
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