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Новини
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Угорщина відзначає "позитивну динаміку" з Україною у розв’язанні питання нацменшин, - Сибіга

В Угорщині відзначають позитивну динаміку довкола нацменшин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив, що в Будапешті відзначають "позитивну динаміку" щодо захисту прав угорської національної спільноти.

Про це Сибіга сказав у коментарі для преси, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петера Сійярто "сторони констатували позитивну динаміку" у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих питань.

"Угорці України є невід'ємною і рівноправною частиною української політичної нації та виступають ключовим мостом порозуміння між нашими державами", - наголосив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

Також український міністр привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей.

Він додав, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга та Сійярто обговорили План перемоги Зеленського

Автор: 

Угорщина (2295) нацменшини (190) Сибіга Андрій (425)


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Топ коментарі
+8
Це зовсім не весело. Зермаки дозволили ху@лу заробляти нові мільярди для вбивства українців.
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30.09.2024 15:23
+7
Що ці *українці йому вже пообіцяли?

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30.09.2024 15:20
+5
От що труба животворяща робить з мадярами!

"Дружба" цвіте і пахне нафтою...
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30.09.2024 15:19
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От що труба животворяща робить з мадярами!

"Дружба" цвіте і пахне нафтою...
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30.09.2024 15:19 Відповісти
Це зовсім не весело. Зермаки дозволили ху@лу заробляти нові мільярди для вбивства українців.
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30.09.2024 15:23 Відповісти
Так, це правда. І газ дозволять з нового року.
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30.09.2024 15:32 Відповісти
А що, ридати? Заманали уроди привладні..тримайте нерви при собі..все буде Україна.
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30.09.2024 15:35 Відповісти
Що ці *українці йому вже пообіцяли?

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30.09.2024 15:20 Відповісти
На наступний день після змін у законі про мови мадяри заблокували транш ЕС на зброю України. Так що наші поступки їм до одного місця...
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30.09.2024 15:21 Відповісти
ну, такими темпами, як ****** зе-лупа здає ******* інтереси країни, не здивуюся, що дуже незабаром мадяри у нас матимуть більше прав, аніж українці...
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30.09.2024 15:21 Відповісти
"позитивна динаміка" все позитивніше

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30.09.2024 15:22 Відповісти
Мені насрати шо там відзначає це сміття людства, яке приперлось до Європи фуй зна з яких зауральських болот і відсмотующе то у фюрера Адіка то у фюрера Вовіка мені цікаво шо МУДЬЯрам наобіцяв оцей новий міністр зеленого коляру.
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30.09.2024 15:25 Відповісти
Угорщина відзначає, що Шапітолій пустив в Угорщину кацапську нафту.

І цим ЗЄрмаки профінансували виробництво зброї у Росії.
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30.09.2024 15:25 Відповісти
Вот нахера вообще сейчас ворошить етих нацменов ***** только на радость? Там еще поляки со своей волынкой хотят поднять бучу. И все ето только наруку *****.
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30.09.2024 15:29 Відповісти
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив, що в Будапешті відзначають "позитивну динаміку" щодо захисту прав угорської національної спільноти. Заробляти на здачі інтересів України і її народу"зелене все" .
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30.09.2024 15:30 Відповісти
Що знову вже на заході зелені здали?
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30.09.2024 15:30 Відповісти
"Динаміка"?Чи оп просто інтереси України здає за недорого?
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30.09.2024 16:12 Відповісти
чому всі кричать про вимоги,дозволи та ін.., а де хоч слово про обов'язки громадянина.чому????????????
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30.09.2024 19:46 Відповісти
 
 