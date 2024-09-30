Венгрия отмечает "позитивную динамику" с Украиной в решении вопроса нацменьшинств, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что в Будапеште отмечают "положительную динамику" по защите прав венгерского национального сообщества.
Об этом Сибига сказал в комментарии для прессы, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи с главой МИД Венгрии Петера Сийярто "стороны констатировали положительную динамику" в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным вопросам.
"Венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и выступают ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами", - подчеркнул Сибига.
Также украинский министр приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей.
Он добавил, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности.
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