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Новости
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Венгрия отмечает "позитивную динамику" с Украиной в решении вопроса нацменьшинств, - Сибига

В Угорщині відзначають позитивну динаміку довкола нацменшин

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что в Будапеште отмечают "положительную динамику" по защите прав венгерского национального сообщества.

Об этом Сибига сказал в комментарии для прессы, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи с главой МИД Венгрии Петера Сийярто "стороны констатировали положительную динамику" в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным вопросам.

"Венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и выступают ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами", - подчеркнул Сибига.

Читайте: Украина выполнит 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках евроинтеграции, - Стефанишина

Также украинский министр приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей.

Он добавил, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига поехал в Венгрию: будет говорить о продвижении вступления в ЕС и НАТО

Автор: 

Венгрия (1963) нацменьшинства (231) Сибига Андрей (420)


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Топ комментарии
+8
Це зовсім не весело. Зермаки дозволили ху@лу заробляти нові мільярди для вбивства українців.
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30.09.2024 15:23
+7
Що ці *українці йому вже пообіцяли?

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30.09.2024 15:20
+5
От що труба животворяща робить з мадярами!

"Дружба" цвіте і пахне нафтою...
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30.09.2024 15:19
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От що труба животворяща робить з мадярами!

"Дружба" цвіте і пахне нафтою...
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30.09.2024 15:19 Ответить
Це зовсім не весело. Зермаки дозволили ху@лу заробляти нові мільярди для вбивства українців.
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30.09.2024 15:23 Ответить
Так, це правда. І газ дозволять з нового року.
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30.09.2024 15:32 Ответить
А що, ридати? Заманали уроди привладні..тримайте нерви при собі..все буде Україна.
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30.09.2024 15:35 Ответить
Що ці *українці йому вже пообіцяли?

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30.09.2024 15:20 Ответить
На наступний день після змін у законі про мови мадяри заблокували транш ЕС на зброю України. Так що наші поступки їм до одного місця...
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30.09.2024 15:21 Ответить
ну, такими темпами, як ****** зе-лупа здає ******* інтереси країни, не здивуюся, що дуже незабаром мадяри у нас матимуть більше прав, аніж українці...
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30.09.2024 15:21 Ответить
"позитивна динаміка" все позитивніше

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30.09.2024 15:22 Ответить
Мені насрати шо там відзначає це сміття людства, яке приперлось до Європи фуй зна з яких зауральських болот і відсмотующе то у фюрера Адіка то у фюрера Вовіка мені цікаво шо МУДЬЯрам наобіцяв оцей новий міністр зеленого коляру.
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30.09.2024 15:25 Ответить
Угорщина відзначає, що Шапітолій пустив в Угорщину кацапську нафту.

І цим ЗЄрмаки профінансували виробництво зброї у Росії.
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30.09.2024 15:25 Ответить
Вот нахера вообще сейчас ворошить етих нацменов ***** только на радость? Там еще поляки со своей волынкой хотят поднять бучу. И все ето только наруку *****.
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30.09.2024 15:29 Ответить
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив, що в Будапешті відзначають "позитивну динаміку" щодо захисту прав угорської національної спільноти. Заробляти на здачі інтересів України і її народу"зелене все" .
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30.09.2024 15:30 Ответить
Що знову вже на заході зелені здали?
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30.09.2024 15:30 Ответить
"Динаміка"?Чи оп просто інтереси України здає за недорого?
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30.09.2024 16:12 Ответить
чому всі кричать про вимоги,дозволи та ін.., а де хоч слово про обов'язки громадянина.чому????????????
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30.09.2024 19:46 Ответить
 
 