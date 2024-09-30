Сибіга та Сійярто обговорили "План перемоги" Зеленського
Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі із угорським колегою Петером Сійярто обговорили шляхи досягнення тривалого миру в Україні, а також План перемоги президента Володимира Зеленського.
Про це заявив глава МЗС України на спільній із угорським колегою пресконференції в Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Першочергове питання, яке ми обговорили сьогодні на зустрічах - це неспровокована повномасштабна війна Росії проти України та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України - і ми вдячні Угорщині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни - покарання Росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії", - сказав Сибіга.
Міністр зазначив, що поінформував Сійярто про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях, подякував Угорщині за ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії і гуманітарну допомогу.
Україна також вітає участь угорської сторони в проєктах із відбудови, підтримку українців в Угорщині, навчання військових медиків та приєднання Будапешта до Коаліції з протимінної діяльності, зауважив глава МЗС.
Сторони обговорили Формулу миру та План перемоги. Очільник української дипломатії висловив сподівання, що Угорщина продовжить підтримку українських ініціатив і сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації.
Що передувало?
Раніше Сійярто заявив, що Угорщина закликає до негайного миру в Україні.
Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.
У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.
Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".
Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.
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Сійярто зауважив, що прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".
Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги - перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта. Джерело: