Сибіга та Сійярто обговорили "План перемоги" Зеленського

Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі із угорським колегою Петером Сійярто обговорили шляхи досягнення тривалого миру в Україні, а також План перемоги президента Володимира Зеленського.

Про це заявив глава МЗС України на спільній із угорським колегою пресконференції в Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Першочергове питання, яке ми обговорили сьогодні на зустрічах - це неспровокована повномасштабна війна Росії проти України та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України - і ми вдячні Угорщині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни - покарання Росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії", - сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що поінформував Сійярто про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях, подякував Угорщині за ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії і гуманітарну допомогу.

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Україна також вітає участь угорської сторони в проєктах із відбудови, підтримку українців в Угорщині, навчання військових медиків та приєднання Будапешта до Коаліції з протимінної діяльності, зауважив глава МЗС.

Сторони обговорили Формулу миру та План перемоги. Очільник української дипломатії висловив сподівання, що Угорщина продовжить підтримку українських ініціатив і сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації.

Що передувало?

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина закликає до негайного миру в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.