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Новини
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Сибіга та Сійярто обговорили "План перемоги" Зеленського

Сибіга та Сійярто

Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі із угорським колегою Петером Сійярто обговорили шляхи досягнення тривалого миру в Україні, а також План перемоги президента Володимира Зеленського.

Про це заявив глава МЗС України на спільній із угорським колегою пресконференції в Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Першочергове питання, яке ми обговорили сьогодні на зустрічах - це неспровокована повномасштабна війна Росії проти України та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України - і ми вдячні Угорщині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни - покарання Росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії", - сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що поінформував Сійярто про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях, подякував Угорщині за ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії і гуманітарну допомогу.

Також дивіться: Глава МЗС Угорщини Сійярто знову полетів до Росії. ФОТОрепортаж

Україна також вітає участь угорської сторони в проєктах із відбудови, підтримку українців в Угорщині, навчання військових медиків та приєднання Будапешта до Коаліції з протимінної діяльності, зауважив глава МЗС.

Сторони обговорили Формулу миру та План перемоги. Очільник української дипломатії висловив сподівання, що Угорщина продовжить підтримку українських ініціатив і сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації.

Що передувало?

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина закликає до негайного миру в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

Автор: 

Угорщина (2295) Сибіга Андрій (425) Сійярто Петер (356) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+8
Угорцям довірились - а украінцям план перемоги - нє?
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30.09.2024 15:17
+5
Це велике мистецтво - обговорювати те, чого немає і невідомо, що там накалякано.
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30.09.2024 15:18
+1
Сибіга ще те брехло з охвістя ОПи
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30.09.2024 15:23
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О!!! От це саме той чувак нарешті, який цю ***** зацінить.

А потім публічно обсере...
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30.09.2024 15:15 Відповісти
Угорцям довірились - а украінцям план перемоги - нє?
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30.09.2024 15:17 Відповісти
Це велике мистецтво - обговорювати те, чого немає і невідомо, що там накалякано.
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30.09.2024 15:18 Відповісти
Сибіга ще те брехло з охвістя ОПи
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30.09.2024 15:23 Відповісти
Обговаривать с *************** план победы ето все равно что бродячую собаку в жопу поцеловать. Кроме неприятного привкуса на губах больше ничего хорошего ты не почуствуешь, а потом она тебя еще и укусит
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30.09.2024 15:27 Відповісти
Оте ''сіярто'' мені есесівця нагадує.
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30.09.2024 15:35 Відповісти
Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі із угорським колегою Петером Сійярто обговорили шляхи досягнення тривалого миру в Україні, а також План перемоги президента . саме після розмови "зелених зрадників України " із угорськими посібниками окупанта України мадяр всеріято виголосив-

Сійярто зауважив, що прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".

Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги - перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта. Джерело:
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30.09.2024 15:38 Відповісти
посланець агента кремля, привіз план агенту кремля. ми знаємо яку перемогу ви запланували....
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30.09.2024 15:46 Відповісти
Сіярто сказав Сибізі ,нехай Зеля "планом перемоги"підіте собі заднє місце.
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30.09.2024 17:19 Відповісти
Просто зелена пліснява вирішила поінформувати про свої плани ху@ло через маляр.
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30.09.2024 18:24 Відповісти
 
 