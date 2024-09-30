Сибига и Сийярто обсудили "План победы" Зеленского
Глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто обсудили пути достижения длительного мира в Украине, а также План победы президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил глава МИД Украины на совместной с венгерским коллегой пресс-конференции в Будапеште, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первоочередной вопрос, который мы обсудили сегодня на встречах - это неспровоцированная полномасштабная война России против Украины и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины - и мы благодарны Венгрии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны - наказание России за зверства, совершенные в Украине, в том числе и за преступление агрессии", - сказал Сибига.
Министр отметил, что проинформировал Сийярто о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях, поблагодарил Венгрию за принятие 14 пакетов санкций ЕС против России и гуманитарную помощь.
Украина также приветствует участие венгерской стороны в проектах по восстановлению, поддержке украинцев в Венгрии, обучению военных медиков и присоединению Будапешта к Коалиции по противоминной деятельности, отметил глава МИД.
Стороны обсудили Формулу мира и План победы. Глава украинской дипломатии выразил надежду, что Венгрия продолжит поддержку украинских инициатив и будет способствовать их скорейшей реализации.
Что предшествовало?
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия призывает к немедленному миру в Украине.
Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.
В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.
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Сійярто зауважив, що прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".
Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги - перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта. Джерело: