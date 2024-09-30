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Сибига и Сийярто обсудили "План победы" Зеленского

Сибіга та Сійярто

Глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто обсудили пути достижения длительного мира в Украине, а также План победы президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава МИД Украины на совместной с венгерским коллегой пресс-конференции в Будапеште, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первоочередной вопрос, который мы обсудили сегодня на встречах - это неспровоцированная полномасштабная война России против Украины и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины - и мы благодарны Венгрии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны - наказание России за зверства, совершенные в Украине, в том числе и за преступление агрессии", - сказал Сибига.

Министр отметил, что проинформировал Сийярто о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях, поблагодарил Венгрию за принятие 14 пакетов санкций ЕС против России и гуманитарную помощь.

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Украина также приветствует участие венгерской стороны в проектах по восстановлению, поддержке украинцев в Венгрии, обучению военных медиков и присоединению Будапешта к Коалиции по противоминной деятельности, отметил глава МИД.

Стороны обсудили Формулу мира и План победы. Глава украинской дипломатии выразил надежду, что Венгрия продолжит поддержку украинских инициатив и будет способствовать их скорейшей реализации.

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия призывает к немедленному миру в Украине.

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

Автор: 

Венгрия (1963) Сибига Андрей (420) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+8
Угорцям довірились - а украінцям план перемоги - нє?
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30.09.2024 15:17
+5
Це велике мистецтво - обговорювати те, чого немає і невідомо, що там накалякано.
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30.09.2024 15:18
+1
Сибіга ще те брехло з охвістя ОПи
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30.09.2024 15:23
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Правила форума Совет форумчан
О!!! От це саме той чувак нарешті, який цю ***** зацінить.

А потім публічно обсере...
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30.09.2024 15:15 Ответить
Угорцям довірились - а украінцям план перемоги - нє?
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30.09.2024 15:17 Ответить
Це велике мистецтво - обговорювати те, чого немає і невідомо, що там накалякано.
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30.09.2024 15:18 Ответить
Сибіга ще те брехло з охвістя ОПи
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30.09.2024 15:23 Ответить
Обговаривать с *************** план победы ето все равно что бродячую собаку в жопу поцеловать. Кроме неприятного привкуса на губах больше ничего хорошего ты не почуствуешь, а потом она тебя еще и укусит
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30.09.2024 15:27 Ответить
Оте ''сіярто'' мені есесівця нагадує.
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30.09.2024 15:35 Ответить
Глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі із угорським колегою Петером Сійярто обговорили шляхи досягнення тривалого миру в Україні, а також План перемоги президента . саме після розмови "зелених зрадників України " із угорськими посібниками окупанта України мадяр всеріято виголосив-

Сійярто зауважив, що прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".

Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги - перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта. Джерело:
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30.09.2024 15:38 Ответить
посланець агента кремля, привіз план агенту кремля. ми знаємо яку перемогу ви запланували....
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30.09.2024 15:46 Ответить
Сіярто сказав Сибізі ,нехай Зеля "планом перемоги"підіте собі заднє місце.
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30.09.2024 17:19 Ответить
Просто зелена пліснява вирішила поінформувати про свої плани ху@ло через маляр.
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30.09.2024 18:24 Ответить
 
 