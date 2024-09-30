Венгрия призывает к немедленному миру в Украине, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает немедленное прекращение войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал на странице в Facebook.

"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает к немедленному миру в Украине. Мы смогли подтвердить это неоднократно во время Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе", - отметил венгерский министр.

Сийярто отметил, что Венгрия стремится к "добрососедским отношениям" с Украиной, но при этом процитировал венгерскую поговорку о том, что "есть две стороны справедливости".

Глава МИД Венгрии напомнил, что визит Сибиги - первый за четыре с половиной года визит главы МИД Украины в Будапешт.

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Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

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