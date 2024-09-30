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Новости Война
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Венгрия призывает к немедленному миру в Украине, - Сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает немедленное прекращение войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал на странице в Facebook.

"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает к немедленному миру в Украине. Мы смогли подтвердить это неоднократно во время Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе", - отметил венгерский министр.

Сийярто отметил, что Венгрия стремится к "добрососедским отношениям" с Украиной, но при этом процитировал венгерскую поговорку о том, что "есть две стороны справедливости".

Глава МИД Венгрии напомнил, что визит Сибиги - первый за четыре с половиной года визит главы МИД Украины в Будапешт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Будапеште начались переговоры Сибиги и Сийярто. ФОТО (обновлено)

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии Сийярто снова полетел в Россию. ФОТОрепортаж

Автор: 

Венгрия (1963) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+29
Негайно заборонити зиму і комарів.
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30.09.2024 13:58
+22
"Бульварна повія" закликає до "благочестя"! Війну розпалила та підтримує Росія - а він закликає до припинення війни Україну та "країни НАТО"!
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30.09.2024 14:04
+21
Там все "цікавіше" - "мадярська владна *******" сцить, у першу чергу, за себе! Бо в Гаазі можуть сплить секретні домовленості з кацапнею про розділ України! Адже недарма в перший день нападу кацапів на Україну мадярські війська УЖЕ були підняті по тривозі і їх понтонні бригади завмерли на "низькому старті" на кордоні з Україною! (Для "захисту мадярського населення Чернівецької області від війни") І так само на "низькому старті" стояли білоруські Збройні Сили! Але у мадяр вистачило "терплячки" і вони вирішили "почекать" - як розвернуться справи на фронті... Адже до Чернівців кацапні добираться довгенько А Лука не витримав! І "гучно обісрався"! Бо його власні війська на Чернігівщині збунтувалися! Бо побачили, що ніякого "безкровного звільнення" Чернігівської області - НЕ БУДЕ! Але Луку можна зрозуміть - він союзник Кацапії! А от як цю підготовку до захоплення території України будуть пояснювать Орбан з Сійярто? І пояснювать це буде треба не тільки в Гаазі - але й своєму народові?
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30.09.2024 14:17
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Негайно заборонити зиму і комарів.
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30.09.2024 13:58 Ответить
Так, а на яких умовах, ***** чого не каже? Чи каже, що кацапам треба віддати частину України?
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30.09.2024 13:59 Ответить
Хрен їм а не Україна.
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30.09.2024 14:02 Ответить
ну так, як в тому анектоті про Херсон: "віддати кацапам рівно половину Херсону, ту що "хер"..."...
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30.09.2024 14:32 Ответить
Невже мордор надривається,що його прихвостні так репетують по всьому світу?????
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30.09.2024 14:12 Ответить
Пітух!...
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30.09.2024 14:36 Ответить
Бестолоч підкацапна
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30.09.2024 15:23 Ответить
То закликай свого кореша, в першу чергу
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30.09.2024 14:01 Ответить
Там все "цікавіше" - "мадярська владна *******" сцить, у першу чергу, за себе! Бо в Гаазі можуть сплить секретні домовленості з кацапнею про розділ України! Адже недарма в перший день нападу кацапів на Україну мадярські війська УЖЕ були підняті по тривозі і їх понтонні бригади завмерли на "низькому старті" на кордоні з Україною! (Для "захисту мадярського населення Чернівецької області від війни") І так само на "низькому старті" стояли білоруські Збройні Сили! Але у мадяр вистачило "терплячки" і вони вирішили "почекать" - як розвернуться справи на фронті... Адже до Чернівців кацапні добираться довгенько А Лука не витримав! І "гучно обісрався"! Бо його власні війська на Чернігівщині збунтувалися! Бо побачили, що ніякого "безкровного звільнення" Чернігівської області - НЕ БУДЕ! Але Луку можна зрозуміть - він союзник Кацапії! А от як цю підготовку до захоплення території України будуть пояснювать Орбан з Сійярто? І пояснювать це буде треба не тільки в Гаазі - але й своєму народові?
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30.09.2024 14:17 Ответить
усе вірно ... окрім області !!! для створення великої мадярії теперішня мадярія претендує насамперед на Закарпатську область !!!

а взагалі мадяри не були б проти відродити здохлу більш як 100 років тому Австро-угорську імперію окупувавши велику частину заходу України, частину Румунії (Трансівльванію), частину Польщі,більшу частину колишньої югославії ...

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30.09.2024 14:43 Ответить
Маленьке уточнення, пане Яр: не Чернівецької, а Закарпатської області.
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30.09.2024 19:38 Ответить
Вони на обидві претензії мали....
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30.09.2024 19:42 Ответить
На Буковину загалом і Чернівці зокрема дуже ласо дивилися румуни. Деякі ще й досі вірують, що буде Романія Маре, котра включатиме в себе [Північну] Буковину, Молдову та Одещину (так звана Трансністрія).
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30.09.2024 19:54 Ответить
Вірить можна в що-завгодно..... Але у мадяр "апетити більші".. Вони й на частину Румунії претендують!
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30.09.2024 19:58 Ответить
Щодо румунів - більшість із них цілком притомні люди. Тому такими штуками собі голову не забивають. А нечисленні "вірувальники" - представники тамтешнього мутрого наріту. Куди ж без них?
Щодо мадярів. Правду кажучи, мені якось похій на них самих та на їхні захцянки.
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30.09.2024 20:06 Ответить
...і румунам, певно, так само похій на мадяр з їхніми захцянками разом.
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30.09.2024 20:09 Ответить
негайно пісі ярто телефонуй хїкуйлу і вимагай
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30.09.2024 14:04 Ответить
тобто негайно здати ***** 5 областей України щоб ***** вєлікомілостіво соблаговоліло погодитися на перемовини
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30.09.2024 14:04 Ответить
"Бульварна повія" закликає до "благочестя"! Війну розпалила та підтримує Росія - а він закликає до припинення війни Україну та "країни НАТО"!
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30.09.2024 14:04 Ответить
тот случай когда проститутка заявила о целомудрии
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30.09.2024 14:07 Ответить
На окупованих територіях мобілізували більше семи тисяч хахлов. Сісцятро це не напружує, чи він як всі ці голуби мира із дружніх Польщі і словакіі собі квартирку в Іспанії прикупив?
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30.09.2024 14:07 Ответить
"є дві сторони справедливості"
Довбню, є злочинець що скоїв злочин і є жертва цього злочину. Той хто підтримує злочинця - той сам є злочинцем.
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30.09.2024 14:11 Ответить
У справедливості є дві сторони: 1 - повернути Україні ядерну зброю, 2 сторона вже немає значення.
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30.09.2024 14:15 Ответить
фізик-ядерщик, чи аби щосьь
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30.09.2024 14:20 Ответить
Та тут багато таких розумних, що їм ядрьоную бімбу зробити на колінці - то раз плюнути.
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30.09.2024 14:38 Ответить
👍, ген всі, на жаль. 🤕
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30.09.2024 16:34 Ответить
Самі розумні розробляють "гумову бімбу", багаторазової дії
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30.09.2024 18:56 Ответить
ПП (Простро підар).
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30.09.2024 14:15 Ответить
Закликає до негайного миру.
"Мир - настань. Раз -два"
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30.09.2024 14:15 Ответить
у них теж імперські амбіції прокидаються, а опісля виборів в Австрії .........хз чого ще чекати.
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30.09.2024 14:19 Ответить
Іди *уйла закликай, під*уйловник!
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30.09.2024 14:20 Ответить
Угорщина закликає
вождя племені Тумбу-Юмбу
до негайного миру в Україні, - Сійярто
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30.09.2024 14:21 Ответить
ну, що ж.
сибіга, як і його бос, зе!гундос, провів дуже потужні переможні перемовини.
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30.09.2024 14:23 Ответить
Я так ДАВНО зрозумів, він закликає лише Україну "до миру". До касапів претензій не має.
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30.09.2024 14:24 Ответить
Кого він закликає??? Україну?
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30.09.2024 14:25 Ответить
Мир негайно! Раз! Два! Мадьярські дебіли...
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30.09.2024 14:25 Ответить
Раз воно таке розумне - то у Сійярто можна спокійно віджати половину його квартири в Будапешті.
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30.09.2024 14:26 Ответить
А ще можна вбити когось з його рідних. І він згодиться. Йому все подобається. Аби тільки мир.
===========
Отжеж, мадьяри. Ті ж угро-фіни, що й кацапи.
==============
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30.09.2024 14:28 Ответить
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30.09.2024 14:28 Ответить
вроде бы приличный дядя , а пургу несет
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30.09.2024 14:33 Ответить
є дві сторони справедливості
Не важко здогадатись, на якій ви.
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30.09.2024 14:36 Ответить
Писав вже 1000 раз - доки Україна , під час війни , буде транспортувати кацапські нафту і газ в європу - ******* будуть нахабніти !
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30.09.2024 14:38 Ответить
https://zbruc.eu/node/119555 Віталій Портников : "Я точно знаю, як подолати цей угорський страх перед Москвою: саме виживання України у опорі і стане закінченням цього вічного страху наших сусідів й даниною тим, хто загинув на вулицях Будапешта у трагічному 1956 році. В остаточному варіанті ми зробимо для їхньої памʼяті і відплати за їхню смерть набагато більше, ніж уряд Віктора Орбана." (с)
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30.09.2024 14:41 Ответить
Та ніякого там "страху" немає! Є віковічне бажання зробить усіх сусідів "мадярами"! (Точно так само, як у кацапів - "сделать всех рассеянами"..... ) Почитай історію Угорської революції 1848 року! Вони там так почали "звільнять від австрійського гніту" "поневолені народи" - що ці народи "завили" та почали масово підтримувать австрійські війська і російський експедиційний корпус Пінялися балканські народи, Піднялися русини і словаки з чехами
Поцікався - ЧОМУ в Угорщині трохи не третина церков має у себе образи з слов"янськими написами? Адже там УСІ - "мадяри" і слов"янських мов не знають! Там була асиміляція набагато жорстокіша, ніж в Росії!
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30.09.2024 15:29 Ответить
Ідіот
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30.09.2024 14:43 Ответить
Він далеко не ідіот, просто 5афарширований рубликами, як орбан.
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30.09.2024 16:01 Ответить
Яка дичина,ти про що ,сійярто, яку херню несеш,про два боки справедливості,невіглас Сібіга вуха розвісив та слуха цю хрень.
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30.09.2024 14:43 Ответить
Слетал к хозяину и дозу получил . Ещё хочет наверное. Полная капитуляция агрессора с выплатой контрбуции. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.09.2024 14:49 Ответить
Бауржан, готовьтесь. Просто, готовьтесь. Если мы не вытащим - полезут к в РК. У вас там, и так, почти весь север РК под ними. Не знаю, чем думает Токаев и правительство РК. Вам уже давно всем нужно готовиться к войне с рашкой.
=============
Кстати, пора бы и провернуть колесо Сансары.
Орда!
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30.09.2024 15:05 Ответить
Казахстан під протекторатом Китаю - срати він хотів на паРашу ..))
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30.09.2024 15:39 Ответить
але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості". Це означає-по цигансько- мадярській логіці-" І український цукерок з'їсти , і на рашистський "кінець" сісти"Мадярська прорашистська шавка .справедливість лдна - Кордони України визнані світовою спільнотою і виплата куйлом репарацій.як і міжнародний трибунал для куйла терориста і вбивці українського народу.Апоки що .згідно людської і Божої справедливості.за мадярську двійну справедливість іди накуй.так справедливо.
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30.09.2024 15:03 Ответить
У столиці Угорщини був підписаний Будапешстський меморандум.Але ви не закликаєте рф дотримуватись його.
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30.09.2024 15:06 Ответить
Кого ета облезлая конская салупа призывает? Иди призывай своего *****. Украина же вынуждена обороняться и мир от Украины аж никак не зависит. Вернее завит только в случае если Украина выбьет рашистам все зубы и поотрывает руки.
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30.09.2024 15:20 Ответить
И вообще, зря Украина вообще ведет переговоры с етими венгерскими *************** и придает им и ихнему бреду еще больше легитимности. Как по мне так Украине нужно вести переговоры с венгерской оппозицией.
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30.09.2024 15:24 Ответить
Угорщина закликає до негайного миру в Україні, - Сійярто Джерело:

А УКРАЇНА ЗАКЛИКАЄ УГОРЩИНУ ЙТИ ПО АДРЕСІ КРЕЙСЕРУ МОСКВА
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30.09.2024 15:22 Ответить
Публій або Гай Корнелій Тацит; 56-117) - давньоримський історик.
Цитата. Поганий світ навіть гірший за війну.
Звичайно він має рацію якщо лютий ворог окупант противник
котрий під виглядом миру нав'язує Україні ганебну капітуляцію!
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30.09.2024 15:37 Ответить
Мир-се добре!
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30.09.2024 15:48 Ответить
Венгри, які ж ви *****💩
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30.09.2024 16:00 Ответить
Схоже, цей клован щонайменше місяць своїми ліками годує унітаз...
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30.09.2024 19:40 Ответить
 
 