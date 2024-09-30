Венгрия призывает к немедленному миру в Украине, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает немедленное прекращение войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал на странице в Facebook.
"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает к немедленному миру в Украине. Мы смогли подтвердить это неоднократно во время Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе", - отметил венгерский министр.
Сийярто отметил, что Венгрия стремится к "добрососедским отношениям" с Украиной, но при этом процитировал венгерскую поговорку о том, что "есть две стороны справедливости".
Глава МИД Венгрии напомнил, что визит Сибиги - первый за четыре с половиной года визит главы МИД Украины в Будапешт.
Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.
В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.
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а взагалі мадяри не були б проти відродити здохлу більш як 100 років тому Австро-угорську імперію окупувавши велику частину заходу України, частину Румунії (Трансівльванію), частину Польщі,більшу частину колишньої югославії ...
Щодо мадярів. Правду кажучи, мені якось похій на них самих та на їхні захцянки.
Довбню, є злочинець що скоїв злочин і є жертва цього злочину. Той хто підтримує злочинця - той сам є злочинцем.
"Мир - настань. Раз -два"
вождя племені Тумбу-Юмбу
до негайного миру в Україні, - Сійярто
сибіга, як і його бос, зе!гундос, провів дуже потужні переможні перемовини.
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Отжеж, мадьяри. Ті ж угро-фіни, що й кацапи.
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Не важко здогадатись, на якій ви.
Поцікався - ЧОМУ в Угорщині трохи не третина церков має у себе образи з слов"янськими написами? Адже там УСІ - "мадяри" і слов"янських мов не знають! Там була асиміляція набагато жорстокіша, ніж в Росії!
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Кстати, пора бы и провернуть колесо Сансары.
Орда!
А УКРАЇНА ЗАКЛИКАЄ УГОРЩИНУ ЙТИ ПО АДРЕСІ КРЕЙСЕРУ МОСКВА
Цитата. Поганий світ навіть гірший за війну.
Звичайно він має рацію якщо лютий ворог окупант противник
котрий під виглядом миру нав'язує Україні ганебну капітуляцію!