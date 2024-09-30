Угорщина закликає до негайного миру в Україні, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує негайне припинення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на сторінці у Facebook.
"Угорщина входить у світову більшість, коли закликає до негайного миру в Україні. Ми змогли підтвердити це неодноразово під час Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня", - зазначив угорський міністр.
Сійярто зауважив, що Угорщина прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".
Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги – перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта.
Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.
У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.
Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".
Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.
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а взагалі мадяри не були б проти відродити здохлу більш як 100 років тому Австро-угорську імперію окупувавши велику частину заходу України, частину Румунії (Трансівльванію), частину Польщі,більшу частину колишньої югославії ...
Щодо мадярів. Правду кажучи, мені якось похій на них самих та на їхні захцянки.
Довбню, є злочинець що скоїв злочин і є жертва цього злочину. Той хто підтримує злочинця - той сам є злочинцем.
"Мир - настань. Раз -два"
вождя племені Тумбу-Юмбу
до негайного миру в Україні, - Сійярто
сибіга, як і його бос, зе!гундос, провів дуже потужні переможні перемовини.
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Отжеж, мадьяри. Ті ж угро-фіни, що й кацапи.
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Не важко здогадатись, на якій ви.
Поцікався - ЧОМУ в Угорщині трохи не третина церков має у себе образи з слов"янськими написами? Адже там УСІ - "мадяри" і слов"янських мов не знають! Там була асиміляція набагато жорстокіша, ніж в Росії!
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Кстати, пора бы и провернуть колесо Сансары.
Орда!
А УКРАЇНА ЗАКЛИКАЄ УГОРЩИНУ ЙТИ ПО АДРЕСІ КРЕЙСЕРУ МОСКВА
Цитата. Поганий світ навіть гірший за війну.
Звичайно він має рацію якщо лютий ворог окупант противник
котрий під виглядом миру нав'язує Україні ганебну капітуляцію!