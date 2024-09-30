Угорщина закликає до негайного миру в Україні, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує негайне припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на сторінці у Facebook.

"Угорщина входить у світову більшість, коли закликає до негайного миру в Україні. Ми змогли підтвердити це неодноразово під час Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня", - зазначив угорський міністр.

Сійярто зауважив, що Угорщина прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".

Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги – перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта.

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Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

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