УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10036 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 776 61

Угорщина закликає до негайного миру в Україні, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує негайне припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на сторінці у Facebook.

"Угорщина входить у світову більшість, коли закликає до негайного миру в Україні. Ми змогли підтвердити це неодноразово під час Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня", - зазначив угорський міністр.

Сійярто зауважив, що Угорщина прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості".

Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги – перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Будапешті розпочалися переговори Сибіги та Сійярто. ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини. 

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Угорщини Сійярто знову полетів до Росії. ФОТОрепортаж

Автор: 

Угорщина (2295) Сійярто Петер (356)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Негайно заборонити зиму і комарів.
показати весь коментар
30.09.2024 13:58
+22
"Бульварна повія" закликає до "благочестя"! Війну розпалила та підтримує Росія - а він закликає до припинення війни Україну та "країни НАТО"!
показати весь коментар
30.09.2024 14:04
+21
Там все "цікавіше" - "мадярська владна *******" сцить, у першу чергу, за себе! Бо в Гаазі можуть сплить секретні домовленості з кацапнею про розділ України! Адже недарма в перший день нападу кацапів на Україну мадярські війська УЖЕ були підняті по тривозі і їх понтонні бригади завмерли на "низькому старті" на кордоні з Україною! (Для "захисту мадярського населення Чернівецької області від війни") І так само на "низькому старті" стояли білоруські Збройні Сили! Але у мадяр вистачило "терплячки" і вони вирішили "почекать" - як розвернуться справи на фронті... Адже до Чернівців кацапні добираться довгенько А Лука не витримав! І "гучно обісрався"! Бо його власні війська на Чернігівщині збунтувалися! Бо побачили, що ніякого "безкровного звільнення" Чернігівської області - НЕ БУДЕ! Але Луку можна зрозуміть - він союзник Кацапії! А от як цю підготовку до захоплення території України будуть пояснювать Орбан з Сійярто? І пояснювать це буде треба не тільки в Гаазі - але й своєму народові?
показати весь коментар
30.09.2024 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Негайно заборонити зиму і комарів.
показати весь коментар
30.09.2024 13:58 Відповісти
Так, а на яких умовах, ***** чого не каже? Чи каже, що кацапам треба віддати частину України?
показати весь коментар
30.09.2024 13:59 Відповісти
Хрен їм а не Україна.
показати весь коментар
30.09.2024 14:02 Відповісти
ну так, як в тому анектоті про Херсон: "віддати кацапам рівно половину Херсону, ту що "хер"..."...
показати весь коментар
30.09.2024 14:32 Відповісти
Невже мордор надривається,що його прихвостні так репетують по всьому світу?????
показати весь коментар
30.09.2024 14:12 Відповісти
Пітух!...
показати весь коментар
30.09.2024 14:36 Відповісти
Бестолоч підкацапна
показати весь коментар
30.09.2024 15:23 Відповісти
То закликай свого кореша, в першу чергу
показати весь коментар
30.09.2024 14:01 Відповісти
Там все "цікавіше" - "мадярська владна *******" сцить, у першу чергу, за себе! Бо в Гаазі можуть сплить секретні домовленості з кацапнею про розділ України! Адже недарма в перший день нападу кацапів на Україну мадярські війська УЖЕ були підняті по тривозі і їх понтонні бригади завмерли на "низькому старті" на кордоні з Україною! (Для "захисту мадярського населення Чернівецької області від війни") І так само на "низькому старті" стояли білоруські Збройні Сили! Але у мадяр вистачило "терплячки" і вони вирішили "почекать" - як розвернуться справи на фронті... Адже до Чернівців кацапні добираться довгенько А Лука не витримав! І "гучно обісрався"! Бо його власні війська на Чернігівщині збунтувалися! Бо побачили, що ніякого "безкровного звільнення" Чернігівської області - НЕ БУДЕ! Але Луку можна зрозуміть - він союзник Кацапії! А от як цю підготовку до захоплення території України будуть пояснювать Орбан з Сійярто? І пояснювать це буде треба не тільки в Гаазі - але й своєму народові?
показати весь коментар
30.09.2024 14:17 Відповісти
усе вірно ... окрім області !!! для створення великої мадярії теперішня мадярія претендує насамперед на Закарпатську область !!!

а взагалі мадяри не були б проти відродити здохлу більш як 100 років тому Австро-угорську імперію окупувавши велику частину заходу України, частину Румунії (Трансівльванію), частину Польщі,більшу частину колишньої югославії ...

показати весь коментар
30.09.2024 14:43 Відповісти
Маленьке уточнення, пане Яр: не Чернівецької, а Закарпатської області.
показати весь коментар
30.09.2024 19:38 Відповісти
Вони на обидві претензії мали....
показати весь коментар
30.09.2024 19:42 Відповісти
На Буковину загалом і Чернівці зокрема дуже ласо дивилися румуни. Деякі ще й досі вірують, що буде Романія Маре, котра включатиме в себе [Північну] Буковину, Молдову та Одещину (так звана Трансністрія).
показати весь коментар
30.09.2024 19:54 Відповісти
Вірить можна в що-завгодно..... Але у мадяр "апетити більші".. Вони й на частину Румунії претендують!
показати весь коментар
30.09.2024 19:58 Відповісти
Щодо румунів - більшість із них цілком притомні люди. Тому такими штуками собі голову не забивають. А нечисленні "вірувальники" - представники тамтешнього мутрого наріту. Куди ж без них?
Щодо мадярів. Правду кажучи, мені якось похій на них самих та на їхні захцянки.
показати весь коментар
30.09.2024 20:06 Відповісти
...і румунам, певно, так само похій на мадяр з їхніми захцянками разом.
показати весь коментар
30.09.2024 20:09 Відповісти
негайно пісі ярто телефонуй хїкуйлу і вимагай
показати весь коментар
30.09.2024 14:04 Відповісти
тобто негайно здати ***** 5 областей України щоб ***** вєлікомілостіво соблаговоліло погодитися на перемовини
показати весь коментар
30.09.2024 14:04 Відповісти
"Бульварна повія" закликає до "благочестя"! Війну розпалила та підтримує Росія - а він закликає до припинення війни Україну та "країни НАТО"!
показати весь коментар
30.09.2024 14:04 Відповісти
тот случай когда проститутка заявила о целомудрии
показати весь коментар
30.09.2024 14:07 Відповісти
На окупованих територіях мобілізували більше семи тисяч хахлов. Сісцятро це не напружує, чи він як всі ці голуби мира із дружніх Польщі і словакіі собі квартирку в Іспанії прикупив?
показати весь коментар
30.09.2024 14:07 Відповісти
"є дві сторони справедливості"
Довбню, є злочинець що скоїв злочин і є жертва цього злочину. Той хто підтримує злочинця - той сам є злочинцем.
показати весь коментар
30.09.2024 14:11 Відповісти
У справедливості є дві сторони: 1 - повернути Україні ядерну зброю, 2 сторона вже немає значення.
показати весь коментар
30.09.2024 14:15 Відповісти
фізик-ядерщик, чи аби щосьь
показати весь коментар
30.09.2024 14:20 Відповісти
Та тут багато таких розумних, що їм ядрьоную бімбу зробити на колінці - то раз плюнути.
показати весь коментар
30.09.2024 14:38 Відповісти
👍, ген всі, на жаль. 🤕
показати весь коментар
30.09.2024 16:34 Відповісти
Самі розумні розробляють "гумову бімбу", багаторазової дії
показати весь коментар
30.09.2024 18:56 Відповісти
ПП (Простро підар).
показати весь коментар
30.09.2024 14:15 Відповісти
Закликає до негайного миру.
"Мир - настань. Раз -два"
показати весь коментар
30.09.2024 14:15 Відповісти
у них теж імперські амбіції прокидаються, а опісля виборів в Австрії .........хз чого ще чекати.
показати весь коментар
30.09.2024 14:19 Відповісти
Іди *уйла закликай, під*уйловник!
показати весь коментар
30.09.2024 14:20 Відповісти
Угорщина закликає
вождя племені Тумбу-Юмбу
до негайного миру в Україні, - Сійярто
показати весь коментар
30.09.2024 14:21 Відповісти
ну, що ж.
сибіга, як і його бос, зе!гундос, провів дуже потужні переможні перемовини.
показати весь коментар
30.09.2024 14:23 Відповісти
Я так ДАВНО зрозумів, він закликає лише Україну "до миру". До касапів претензій не має.
показати весь коментар
30.09.2024 14:24 Відповісти
Кого він закликає??? Україну?
показати весь коментар
30.09.2024 14:25 Відповісти
Мир негайно! Раз! Два! Мадьярські дебіли...
показати весь коментар
30.09.2024 14:25 Відповісти
Раз воно таке розумне - то у Сійярто можна спокійно віджати половину його квартири в Будапешті.
показати весь коментар
30.09.2024 14:26 Відповісти
А ще можна вбити когось з його рідних. І він згодиться. Йому все подобається. Аби тільки мир.
===========
Отжеж, мадьяри. Ті ж угро-фіни, що й кацапи.
==============
показати весь коментар
30.09.2024 14:28 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2024 14:28 Відповісти
вроде бы приличный дядя , а пургу несет
показати весь коментар
30.09.2024 14:33 Відповісти
є дві сторони справедливості
Не важко здогадатись, на якій ви.
показати весь коментар
30.09.2024 14:36 Відповісти
Писав вже 1000 раз - доки Україна , під час війни , буде транспортувати кацапські нафту і газ в європу - ******* будуть нахабніти !
показати весь коментар
30.09.2024 14:38 Відповісти
https://zbruc.eu/node/119555 Віталій Портников : "Я точно знаю, як подолати цей угорський страх перед Москвою: саме виживання України у опорі і стане закінченням цього вічного страху наших сусідів й даниною тим, хто загинув на вулицях Будапешта у трагічному 1956 році. В остаточному варіанті ми зробимо для їхньої памʼяті і відплати за їхню смерть набагато більше, ніж уряд Віктора Орбана." (с)
показати весь коментар
30.09.2024 14:41 Відповісти
Та ніякого там "страху" немає! Є віковічне бажання зробить усіх сусідів "мадярами"! (Точно так само, як у кацапів - "сделать всех рассеянами"..... ) Почитай історію Угорської революції 1848 року! Вони там так почали "звільнять від австрійського гніту" "поневолені народи" - що ці народи "завили" та почали масово підтримувать австрійські війська і російський експедиційний корпус Пінялися балканські народи, Піднялися русини і словаки з чехами
Поцікався - ЧОМУ в Угорщині трохи не третина церков має у себе образи з слов"янськими написами? Адже там УСІ - "мадяри" і слов"янських мов не знають! Там була асиміляція набагато жорстокіша, ніж в Росії!
показати весь коментар
30.09.2024 15:29 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
30.09.2024 14:43 Відповісти
Він далеко не ідіот, просто 5афарширований рубликами, як орбан.
показати весь коментар
30.09.2024 16:01 Відповісти
Яка дичина,ти про що ,сійярто, яку херню несеш,про два боки справедливості,невіглас Сібіга вуха розвісив та слуха цю хрень.
показати весь коментар
30.09.2024 14:43 Відповісти
Слетал к хозяину и дозу получил . Ещё хочет наверное. Полная капитуляция агрессора с выплатой контрбуции. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
30.09.2024 14:49 Відповісти
Бауржан, готовьтесь. Просто, готовьтесь. Если мы не вытащим - полезут к в РК. У вас там, и так, почти весь север РК под ними. Не знаю, чем думает Токаев и правительство РК. Вам уже давно всем нужно готовиться к войне с рашкой.
=============
Кстати, пора бы и провернуть колесо Сансары.
Орда!
показати весь коментар
30.09.2024 15:05 Відповісти
Казахстан під протекторатом Китаю - срати він хотів на паРашу ..))
показати весь коментар
30.09.2024 15:39 Відповісти
але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості". Це означає-по цигансько- мадярській логіці-" І український цукерок з'їсти , і на рашистський "кінець" сісти"Мадярська прорашистська шавка .справедливість лдна - Кордони України визнані світовою спільнотою і виплата куйлом репарацій.як і міжнародний трибунал для куйла терориста і вбивці українського народу.Апоки що .згідно людської і Божої справедливості.за мадярську двійну справедливість іди накуй.так справедливо.
показати весь коментар
30.09.2024 15:03 Відповісти
У столиці Угорщини був підписаний Будапешстський меморандум.Але ви не закликаєте рф дотримуватись його.
показати весь коментар
30.09.2024 15:06 Відповісти
Кого ета облезлая конская салупа призывает? Иди призывай своего *****. Украина же вынуждена обороняться и мир от Украины аж никак не зависит. Вернее завит только в случае если Украина выбьет рашистам все зубы и поотрывает руки.
показати весь коментар
30.09.2024 15:20 Відповісти
И вообще, зря Украина вообще ведет переговоры с етими венгерскими *************** и придает им и ихнему бреду еще больше легитимности. Как по мне так Украине нужно вести переговоры с венгерской оппозицией.
показати весь коментар
30.09.2024 15:24 Відповісти
Угорщина закликає до негайного миру в Україні, - Сійярто Джерело:

А УКРАЇНА ЗАКЛИКАЄ УГОРЩИНУ ЙТИ ПО АДРЕСІ КРЕЙСЕРУ МОСКВА
показати весь коментар
30.09.2024 15:22 Відповісти
Публій або Гай Корнелій Тацит; 56-117) - давньоримський історик.
Цитата. Поганий світ навіть гірший за війну.
Звичайно він має рацію якщо лютий ворог окупант противник
котрий під виглядом миру нав'язує Україні ганебну капітуляцію!
показати весь коментар
30.09.2024 15:37 Відповісти
Мир-се добре!
показати весь коментар
30.09.2024 15:48 Відповісти
Венгри, які ж ви *****💩
показати весь коментар
30.09.2024 16:00 Відповісти
Схоже, цей клован щонайменше місяць своїми ліками годує унітаз...
показати весь коментар
30.09.2024 19:40 Відповісти
 
 