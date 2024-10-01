РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11208 посетителей онлайн
Новости
779 1

Сибига прибыл с рабочим визитом в Польшу

Сибіга прибув із візитом до Польщі 1 жовтня

Глава МИД Украины Андрей Сибига находится с первым на этом посту визитом в Польше.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский министр отметил, что начинает визит в страну с почтения памяти погибших воинов, которые воевали за Украину.

"На Покрову и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига планирует кадровые перестановки в руководстве МИД, - СМИ

Напомним, 30 сентября глава МИД Украины провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

После них Сибига заявил, что он и венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.

Автор: 

Польша (8439) Сибига Андрей (421)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Расскажи франью про "армию крайову.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:52 Ответить
 
 