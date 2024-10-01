Сибига прибыл с рабочим визитом в Польшу
Глава МИД Украины Андрей Сибига находится с первым на этом посту визитом в Польше.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Украинский министр отметил, что начинает визит в страну с почтения памяти погибших воинов, которые воевали за Украину.
"На Покрову и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины", - написал он.
Напомним, 30 сентября глава МИД Украины провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.
После них Сибига заявил, что он и венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.
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