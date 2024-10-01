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Новини
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МЗС про операцію Ізраїлю в Лівані: Закликаємо сторони конфлікту до максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній регіональній війні

МЗС України відреагувало на операцію Ізраїлю на території Лівану

Україна закликає Ізраїль та Ліван до максимальної стриманості для того, щоб запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану", - зазначили у відомстві. 

Проте Україна "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли" та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості", щоб ситуація не переросла у масштабну регіональну війну.

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Як стверджують в МЗС, особливо Україна занепокоєна зростанням кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб у Лівані, які були змушені покинути домівки через "тривалий військовий конфлікт".

"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Автор: 

Ізраїль (1648) Ліван (122) МЗС (4141)


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Топ коментарі
+27
Ви б у свій город дивилися, закликателі...
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01.10.2024 14:54
+12
Ще туди пятака встроміть, аси діпломатії.
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01.10.2024 14:55
+12
і чому всі саме Ізраіль закликають до стриманості? Може краще було "умовити" Хезболлу нікого не вбивати
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01.10.2024 14:56
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Ви б у свій город дивилися, закликателі...
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01.10.2024 14:54 Відповісти
*****. закликателі *****
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01.10.2024 15:04 Відповісти
Ще туди пятака встроміть, аси діпломатії.
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01.10.2024 14:55 Відповісти
Щось подібне на китайський мирний план.
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01.10.2024 14:55 Відповісти
Заниматься больше нечем???
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01.10.2024 14:56 Відповісти
******, дуже стурбовані.
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01.10.2024 14:56 Відповісти
і чому всі саме Ізраіль закликають до стриманості? Може краще було "умовити" Хезболлу нікого не вбивати
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01.10.2024 14:56 Відповісти
Україна "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли" та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості"
Черговий набір слів. Якби Захід давав нам вдосталь зброї, ми б сприймали його занепокоєння зовсім інакше.
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01.10.2024 15:04 Відповісти
І хто би євреїв вчив? Заткніть свої пельки, недолугі
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01.10.2024 14:58 Відповісти
Якщо Україна має таку позицію відносно Ізраїлю, то виходить, що всякі там мадяри праві. Немає різниці між українцем та рюським на цій війні. Позор МЗС України
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01.10.2024 15:01 Відповісти
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01.10.2024 15:01 Відповісти
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01.10.2024 15:05 Відповісти
МЗС ! ви що спорченої ухи об'їлись ? Кого і до чого ви закликаєте ? Україні що ворогів мало ? Чому ти **** не закликаєш всякі ігіли чи хамаси чи хезболу чи насралу до миру ? То щось схоже на вистріл у власну ногу.
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01.10.2024 15:05 Відповісти
Повністю з тобою згоден!
Інша справа Ізраїль - публічно підтримав і підтримує Україну, засуджує агресію РФ, закликає негайно вивести війська, підтримав усі санкції проти РФ. А наше МЗС у відповідь якусь прісну куйню заявило.
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01.10.2024 15:16 Відповісти
Нет шоб сказать: "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D1%83 Беня , їбаш їх *****!!!"
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01.10.2024 15:07 Відповісти
"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану", - зазначили у відомстві.

Чесно кажучи, так похер, аж невдобно
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01.10.2024 15:08 Відповісти
Є непаганий ТГ-канал про війну як в Україні, так і в Ізраїлі: t.me/voinasordoy
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01.10.2024 15:15 Відповісти
Це для цього зняли Кулебу, і поставили сибігу?! Кацапоїдні гниди.
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01.10.2024 15:22 Відповісти
Конченые дебилы. Вы зачем в дела Израиля лезете? У вас рашисты уже в Угледаре. Израиль делает все правильно в отличии от Украины. Врага нужно искоренять а не договариваться с ним.
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01.10.2024 15:23 Відповісти
український МЗС закликає, аналогічно закликів прорашистських холуїв до України
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01.10.2024 15:33 Відповісти
Коли європейці там до чогось закликають - обурюємось , а самі ...?
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01.10.2024 15:38 Відповісти
От дебіли. Побажали б краще успіху.
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01.10.2024 15:42 Відповісти
МЗС, ви про шо? В Ізраїлі люди зайняті захистом своєї держави. Там нема стамбулу, оману шатлів, розмінувань своєї території,, шашликів з українців. Яке ви маєте право,, просравши чверть земель власної держави до чогось там закликать патріотичний народ Ізраїля?
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01.10.2024 16:13 Відповісти
Заява анти Израильская. Украина постоянно удивляет голосованиями в ООН. Вопрос к Кислице. Как там здоровье Лаврова?
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01.10.2024 16:17 Відповісти
Іноді краще промовчати, ніж дурнями себе виставляти
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01.10.2024 16:51 Відповісти
між іншим, збройні сили Лівану спеціально відійшли на 5км (а подекуди на 10) від кордону, щоб ЦАХАЛ знищував Хесбулу і її бойовиків. Потім повернуться.
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01.10.2024 17:08 Відповісти
.... дуже патужне посилання.
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01.10.2024 17:13 Відповісти
Від цієї війни ціни на нафту зростуть, вже зростають, у путіна більше бабла буде, це раз. І військова допомога від США може бути меншою для України. Нам тільки гірше від цього конфлікту.
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01.10.2024 17:49 Відповісти
Довбойоби!! А потім дивуються, чому Ізраіль та ізраільтяни на нас косо дивляться... і чтому там рашисти антіукраїнську пропаганду так легко проштовшують.. ЗЕ-дипломати, мля!
краще б вже мовчали та не лізли не в свою справу.
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01.10.2024 17:59 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хезболла категорически опровергает сам факт наземной операции ЦАХАЛа в Южном Ливане, потому что "прямого наземного столкновения между моджахедами и оккупационными силами еще не произошло"! Куда-то потерялись три израильские дивизии, которые со вчерашней ночи в Южном Ливане. Напоминает рапорты гражданина Алаутдинова из Курской области, который говорил, что спецназ "Ахмат" разгромил бы неонацистов, но они, сволочи, обошли его позиции.

И миротворцы из UNIFIL вдруг объявились, только пока в Твиттере (он же Х) и там написал, что "любое нарушение границы со стороны Израиля будет рассматриваться как нарушение резолюции № 1701 Совбеза ООН". Ну, и?

Тот факт, что 18 лет Хезболла их вертела на известном органе вместе с этой самой резолюцией, авторов твита не смутил.

Хотя, есть разумное объяснение: Хезболла действительно не нарушала резолюцию 1701, она ее просто проигнорировала.
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01.10.2024 18:36 Відповісти
А при чому тут Ліван? Ліван і так стриманий як овоч.
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01.10.2024 19:25 Відповісти
МЗС України, як і весь діючий уряд, як і зЕрмаки - мерзенні пройдисвіти і злочинці.
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01.10.2024 23:47 Відповісти
А Ізраїль має добити тих виродків до кінця, інакшого шляху до миру немає. Доведено істричним досвідом.
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01.10.2024 23:49 Відповісти
 
 