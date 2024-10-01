МЗС про операцію Ізраїлю в Лівані: Закликаємо сторони конфлікту до максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній регіональній війні

Україна закликає Ізраїль та Ліван до максимальної стриманості для того, щоб запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану", - зазначили у відомстві.

Проте Україна "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли" та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості", щоб ситуація не переросла у масштабну регіональну війну.

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Як стверджують в МЗС, особливо Україна занепокоєна зростанням кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб у Лівані, які були змушені покинути домівки через "тривалий військовий конфлікт".

"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.