МЗС про операцію Ізраїлю в Лівані: Закликаємо сторони конфлікту до максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній регіональній війні
Україна закликає Ізраїль та Ліван до максимальної стриманості для того, щоб запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану", - зазначили у відомстві.
Проте Україна "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли" та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості", щоб ситуація не переросла у масштабну регіональну війну.
Як стверджують в МЗС, особливо Україна занепокоєна зростанням кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб у Лівані, які були змушені покинути домівки через "тривалий військовий конфлікт".
"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.
Що передувало?
Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
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Черговий набір слів. Якби Захід давав нам вдосталь зброї, ми б сприймали його занепокоєння зовсім інакше.
Інша справа Ізраїль - публічно підтримав і підтримує Україну, засуджує агресію РФ, закликає негайно вивести війська, підтримав усі санкції проти РФ. А наше МЗС у відповідь якусь прісну куйню заявило.
Чесно кажучи, так похер, аж невдобно
краще б вже мовчали та не лізли не в свою справу.
Хезболла категорически опровергает сам факт наземной операции ЦАХАЛа в Южном Ливане, потому что "прямого наземного столкновения между моджахедами и оккупационными силами еще не произошло"! Куда-то потерялись три израильские дивизии, которые со вчерашней ночи в Южном Ливане. Напоминает рапорты гражданина Алаутдинова из Курской области, который говорил, что спецназ "Ахмат" разгромил бы неонацистов, но они, сволочи, обошли его позиции.
И миротворцы из UNIFIL вдруг объявились, только пока в Твиттере (он же Х) и там написал, что "любое нарушение границы со стороны Израиля будет рассматриваться как нарушение резолюции № 1701 Совбеза ООН". Ну, и?
Тот факт, что 18 лет Хезболла их вертела на известном органе вместе с этой самой резолюцией, авторов твита не смутил.
Хотя, есть разумное объяснение: Хезболла действительно не нарушала резолюцию 1701, она ее просто проигнорировала.