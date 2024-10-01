МИД об операции Израиля в Ливане: Призываем стороны конфликта к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить масштабную региональную войну

Украина призывает Израиль и Ливан к максимальной сдержанности для того, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана", - отметили в ведомстве.

Однако Украина "решительно осуждает" обстрелы Израиля со стороны "Хезболлы" и призывает стороны конфликта к "максимальной сдержанности", чтобы ситуация не переросла в масштабную региональную войну.

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Как утверждают в МИД, особенно Украина обеспокоена ростом количества беженцев и внутренне перемещенных лиц в Ливане, которые были вынуждены покинуть дома из-за "длительного военного конфликта".

"Критически важным является избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права. Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и процветающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.