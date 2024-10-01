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МИД об операции Израиля в Ливане: Призываем стороны конфликта к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить масштабную региональную войну

МЗС України відреагувало на операцію Ізраїлю на території Лівану

Украина призывает Израиль и Ливан к максимальной сдержанности для того, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана", - отметили в ведомстве.

Однако Украина "решительно осуждает" обстрелы Израиля со стороны "Хезболлы" и призывает стороны конфликта к "максимальной сдержанности", чтобы ситуация не переросла в масштабную региональную войну.

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Как утверждают в МИД, особенно Украина обеспокоена ростом количества беженцев и внутренне перемещенных лиц в Ливане, которые были вынуждены покинуть дома из-за "длительного военного конфликта".

"Критически важным является избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права. Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и процветающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Также читайте: Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Автор: 

Израиль (1930) Ливан (126) МИД (6968)


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Топ комментарии
+27
Ви б у свій город дивилися, закликателі...
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01.10.2024 14:54
+12
Ще туди пятака встроміть, аси діпломатії.
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01.10.2024 14:55
+12
і чому всі саме Ізраіль закликають до стриманості? Може краще було "умовити" Хезболлу нікого не вбивати
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01.10.2024 14:56
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Ви б у свій город дивилися, закликателі...
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01.10.2024 14:54 Ответить
*****. закликателі *****
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01.10.2024 15:04 Ответить
Ще туди пятака встроміть, аси діпломатії.
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01.10.2024 14:55 Ответить
Щось подібне на китайський мирний план.
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01.10.2024 14:55 Ответить
Заниматься больше нечем???
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01.10.2024 14:56 Ответить
******, дуже стурбовані.
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01.10.2024 14:56 Ответить
і чому всі саме Ізраіль закликають до стриманості? Може краще було "умовити" Хезболлу нікого не вбивати
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01.10.2024 14:56 Ответить
Україна "рішуче засуджує" обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли" та закликає сторони конфлікту до "максимальної стриманості"
Черговий набір слів. Якби Захід давав нам вдосталь зброї, ми б сприймали його занепокоєння зовсім інакше.
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01.10.2024 15:04 Ответить
І хто би євреїв вчив? Заткніть свої пельки, недолугі
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01.10.2024 14:58 Ответить
Якщо Україна має таку позицію відносно Ізраїлю, то виходить, що всякі там мадяри праві. Немає різниці між українцем та рюським на цій війні. Позор МЗС України
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01.10.2024 15:01 Ответить
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01.10.2024 15:01 Ответить
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01.10.2024 15:05 Ответить
МЗС ! ви що спорченої ухи об'їлись ? Кого і до чого ви закликаєте ? Україні що ворогів мало ? Чому ти **** не закликаєш всякі ігіли чи хамаси чи хезболу чи насралу до миру ? То щось схоже на вистріл у власну ногу.
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01.10.2024 15:05 Ответить
Повністю з тобою згоден!
Інша справа Ізраїль - публічно підтримав і підтримує Україну, засуджує агресію РФ, закликає негайно вивести війська, підтримав усі санкції проти РФ. А наше МЗС у відповідь якусь прісну куйню заявило.
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01.10.2024 15:16 Ответить
Нет шоб сказать: "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D1%83 Беня , їбаш їх *****!!!"
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01.10.2024 15:07 Ответить
"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану", - зазначили у відомстві.

Чесно кажучи, так похер, аж невдобно
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01.10.2024 15:08 Ответить
Є непаганий ТГ-канал про війну як в Україні, так і в Ізраїлі: t.me/voinasordoy
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01.10.2024 15:15 Ответить
Це для цього зняли Кулебу, і поставили сибігу?! Кацапоїдні гниди.
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01.10.2024 15:22 Ответить
Конченые дебилы. Вы зачем в дела Израиля лезете? У вас рашисты уже в Угледаре. Израиль делает все правильно в отличии от Украины. Врага нужно искоренять а не договариваться с ним.
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01.10.2024 15:23 Ответить
український МЗС закликає, аналогічно закликів прорашистських холуїв до України
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01.10.2024 15:33 Ответить
Коли європейці там до чогось закликають - обурюємось , а самі ...?
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01.10.2024 15:38 Ответить
От дебіли. Побажали б краще успіху.
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01.10.2024 15:42 Ответить
МЗС, ви про шо? В Ізраїлі люди зайняті захистом своєї держави. Там нема стамбулу, оману шатлів, розмінувань своєї території,, шашликів з українців. Яке ви маєте право,, просравши чверть земель власної держави до чогось там закликать патріотичний народ Ізраїля?
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01.10.2024 16:13 Ответить
Заява анти Израильская. Украина постоянно удивляет голосованиями в ООН. Вопрос к Кислице. Как там здоровье Лаврова?
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01.10.2024 16:17 Ответить
Іноді краще промовчати, ніж дурнями себе виставляти
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01.10.2024 16:51 Ответить
між іншим, збройні сили Лівану спеціально відійшли на 5км (а подекуди на 10) від кордону, щоб ЦАХАЛ знищував Хесбулу і її бойовиків. Потім повернуться.
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01.10.2024 17:08 Ответить
.... дуже патужне посилання.
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01.10.2024 17:13 Ответить
Від цієї війни ціни на нафту зростуть, вже зростають, у путіна більше бабла буде, це раз. І військова допомога від США може бути меншою для України. Нам тільки гірше від цього конфлікту.
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01.10.2024 17:49 Ответить
Довбойоби!! А потім дивуються, чому Ізраіль та ізраільтяни на нас косо дивляться... і чтому там рашисти антіукраїнську пропаганду так легко проштовшують.. ЗЕ-дипломати, мля!
краще б вже мовчали та не лізли не в свою справу.
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01.10.2024 17:59 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хезболла категорически опровергает сам факт наземной операции ЦАХАЛа в Южном Ливане, потому что "прямого наземного столкновения между моджахедами и оккупационными силами еще не произошло"! Куда-то потерялись три израильские дивизии, которые со вчерашней ночи в Южном Ливане. Напоминает рапорты гражданина Алаутдинова из Курской области, который говорил, что спецназ "Ахмат" разгромил бы неонацистов, но они, сволочи, обошли его позиции.

И миротворцы из UNIFIL вдруг объявились, только пока в Твиттере (он же Х) и там написал, что "любое нарушение границы со стороны Израиля будет рассматриваться как нарушение резолюции № 1701 Совбеза ООН". Ну, и?

Тот факт, что 18 лет Хезболла их вертела на известном органе вместе с этой самой резолюцией, авторов твита не смутил.

Хотя, есть разумное объяснение: Хезболла действительно не нарушала резолюцию 1701, она ее просто проигнорировала.
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01.10.2024 18:36 Ответить
А при чому тут Ліван? Ліван і так стриманий як овоч.
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01.10.2024 19:25 Ответить
МЗС України, як і весь діючий уряд, як і зЕрмаки - мерзенні пройдисвіти і злочинці.
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01.10.2024 23:47 Ответить
А Ізраїль має добити тих виродків до кінця, інакшого шляху до миру немає. Доведено істричним досвідом.
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01.10.2024 23:49 Ответить
 
 