МИД об операции Израиля в Ливане: Призываем стороны конфликта к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить масштабную региональную войну
Украина призывает Израиль и Ливан к максимальной сдержанности для того, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана", - отметили в ведомстве.
Однако Украина "решительно осуждает" обстрелы Израиля со стороны "Хезболлы" и призывает стороны конфликта к "максимальной сдержанности", чтобы ситуация не переросла в масштабную региональную войну.
Как утверждают в МИД, особенно Украина обеспокоена ростом количества беженцев и внутренне перемещенных лиц в Ливане, которые были вынуждены покинуть дома из-за "длительного военного конфликта".
"Критически важным является избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права. Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и процветающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
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Черговий набір слів. Якби Захід давав нам вдосталь зброї, ми б сприймали його занепокоєння зовсім інакше.
Інша справа Ізраїль - публічно підтримав і підтримує Україну, засуджує агресію РФ, закликає негайно вивести війська, підтримав усі санкції проти РФ. А наше МЗС у відповідь якусь прісну куйню заявило.
Чесно кажучи, так похер, аж невдобно
краще б вже мовчали та не лізли не в свою справу.
Хезболла категорически опровергает сам факт наземной операции ЦАХАЛа в Южном Ливане, потому что "прямого наземного столкновения между моджахедами и оккупационными силами еще не произошло"! Куда-то потерялись три израильские дивизии, которые со вчерашней ночи в Южном Ливане. Напоминает рапорты гражданина Алаутдинова из Курской области, который говорил, что спецназ "Ахмат" разгромил бы неонацистов, но они, сволочи, обошли его позиции.
И миротворцы из UNIFIL вдруг объявились, только пока в Твиттере (он же Х) и там написал, что "любое нарушение границы со стороны Израиля будет рассматриваться как нарушение резолюции № 1701 Совбеза ООН". Ну, и?
Тот факт, что 18 лет Хезболла их вертела на известном органе вместе с этой самой резолюцией, авторов твита не смутил.
Хотя, есть разумное объяснение: Хезболла действительно не нарушала резолюцию 1701, она ее просто проигнорировала.