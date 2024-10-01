Вибух пролунав у Сумах: армія РФ запустила КАБ
Російські війська вдень 1 жовтня випустили авіабомбу на Суми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Пізніше у ПС повідомили про пуск КАБ на місто.
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Без ударів у відповідь війну не виграти. Саме тому ракетні програми і були заблоковані в серпні 2019 р.
дк Суми, де Умань. Не треба навалювати вже зовсім аби що