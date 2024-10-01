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Новини Війна
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Вибух пролунав у Сумах: армія РФ запустила КАБ

У Сумах вибух 1 жовтня

Російські війська вдень 1 жовтня випустили авіабомбу на Суми. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Пізніше у ПС повідомили про пуск КАБ на місто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах: цивільне населення та інфраструктура – не мішень

Автор: 

вибух (4488) Суми (895) КАБ (371)


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Ударів у відповідь як завжди не буде. Комфорт нацистів россії для нас на першому місці.
Без ударів у відповідь війну не виграти. Саме тому ракетні програми і були заблоковані в серпні 2019 р.
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01.10.2024 16:19 Відповісти
Та ні,друже-вони були заблоковані ще до 2014 року...
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01.10.2024 16:45 Відповісти
А ви звернули увагу? В Умані весело проводять час богоізбранниє хасиди......і Умань як зачарована. А от у інших містах хасидів немає і гої постійно гинуть від кацапообстрілів....
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01.10.2024 16:43 Відповісти
Помітили. І це, як мінімум, дивує. А як максимум...
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01.10.2024 17:35 Відповісти
які міста поруч з Уманю постійно потерпають? Гайсин, Жашків, Бершадь?

дк Суми, де Умань. Не треба навалювати вже зовсім аби що
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01.10.2024 17:59 Відповісти
не намагайся натягти сову на глобус Ізраїлю.непереконливо і смішно.
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01.10.2024 18:44 Відповісти
так бот-антисемит?
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01.10.2024 19:42 Відповісти
Мені не подобаються ті,що знаходяться не в Сумах і балакають про якісь відповіді якщо тут ти не живеш,то тобі цього не зрозуміти,Сумську обл. вже наполовину знищили ,а ми займаємось туди-сюди кому від цього користь тільки понівечені життя,голова дана людині не тільки щоб їсти
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02.10.2024 14:25 Відповісти
 
 