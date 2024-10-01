Взрыв раздался в Сумах: армия РФ запустила КАБ
Российские войска днем 1 октября выпустили авиабомбу на Сумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Позже в ВС сообщили о пуске КАБ на город.
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Без ударів у відповідь війну не виграти. Саме тому ракетні програми і були заблоковані в серпні 2019 р.
дк Суми, де Умань. Не треба навалювати вже зовсім аби що