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Новости Война
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Взрыв раздался в Сумах: армия РФ запустила КАБ

У Сумах вибух 1 жовтня

Российские войска днем 1 октября выпустили авиабомбу на Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже в ВС сообщили о пуске КАБ на город.

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взрыв (6775) Сумы (1155) КАБ (369)


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Ударів у відповідь як завжди не буде. Комфорт нацистів россії для нас на першому місці.
Без ударів у відповідь війну не виграти. Саме тому ракетні програми і були заблоковані в серпні 2019 р.
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01.10.2024 16:19 Ответить
Та ні,друже-вони були заблоковані ще до 2014 року...
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01.10.2024 16:45 Ответить
А ви звернули увагу? В Умані весело проводять час богоізбранниє хасиди......і Умань як зачарована. А от у інших містах хасидів немає і гої постійно гинуть від кацапообстрілів....
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01.10.2024 16:43 Ответить
Помітили. І це, як мінімум, дивує. А як максимум...
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01.10.2024 17:35 Ответить
які міста поруч з Уманю постійно потерпають? Гайсин, Жашків, Бершадь?

дк Суми, де Умань. Не треба навалювати вже зовсім аби що
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01.10.2024 17:59 Ответить
не намагайся натягти сову на глобус Ізраїлю.непереконливо і смішно.
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01.10.2024 18:44 Ответить
так бот-антисемит?
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01.10.2024 19:42 Ответить
Мені не подобаються ті,що знаходяться не в Сумах і балакають про якісь відповіді якщо тут ти не живеш,то тобі цього не зрозуміти,Сумську обл. вже наполовину знищили ,а ми займаємось туди-сюди кому від цього користь тільки понівечені життя,голова дана людині не тільки щоб їсти
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02.10.2024 14:25 Ответить
 
 