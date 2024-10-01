Взрыв раздался в Сумах: армия РФ запустила КАБ

Российские войска днем 1 октября выпустили авиабомбу на Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже в ВС сообщили о пуске КАБ на город.

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