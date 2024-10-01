Україна не піде на жодні територіальні компроміси, - Сибіга

Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", — зазначив Сибіга.

У контексті представлення Президентом Зеленським Плану перемоги глава МЗС підкреслив, що цей план не є заміною Формули миру, а є інструментом, що сприяє її втіленню. За його словами, Формула миру залишається єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та Європейського континенту.

Сибіга також нагадав учасникам заходу про ілюзорність так званих "червоних ліній" Росії та закликав позбутися страху ескалації. Він зазначив, що після успішної Курської операції Україна остаточно розвіяла російські міфи про "червоні лінії".

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