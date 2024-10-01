Україна не піде на жодні територіальні компроміси, - Сибіга
Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", — зазначив Сибіга.
У контексті представлення Президентом Зеленським Плану перемоги глава МЗС підкреслив, що цей план не є заміною Формули миру, а є інструментом, що сприяє її втіленню. За його словами, Формула миру залишається єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та Європейського континенту.
Сибіга також нагадав учасникам заходу про ілюзорність так званих "червоних ліній" Росії та закликав позбутися страху ескалації. Він зазначив, що після успішної Курської операції Україна остаточно розвіяла російські міфи про "червоні лінії".
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Мова ж не йде про героїн.
Багато відео і вова там цікаво виглядає
Какой треш.... Какая гармонизация законодательства... В Украине нет государственных институтов, нет парламента, не работает Конституция - все решается а ОПе ермака. Это - пирамида. Это - клика. Вернитесь к Конституции и затем демократы, если победят, приведут вас к статусу союзника, которому можно доверять и на которого можно делать политические ставки.. А если трамп-тарамп - .сушите весла - вы свой шанс упустили....
А спробуйте знайти аж стільки аж таких вар'ятів, щоб дерли собі майку на пузі за Боневтіка Сонцеликого.
А щодо від "нароктиків помирають "- так треба ж чисті, спец рейсами з Аргентини, Лаврова запитайте ...
Джерело:
Тільки по факту, поки ЗЄрмаки ломають відверту комедію про незламність та непохильність, може так статися, що ніхто вже і питати про це не буде. Да і не буде про що питати.
І грошима на підтримку теж.
Але дякуємо за допомогу.
Люди хочуть миру, але водночас проти територіальних поступок.
Є недобре відчуття , що прийдеться попрощатися , визнати не визнаєм і світ не визнає але московити так не віддадуть , а режими московію не змінюють , ще одної України немає яка з неба впаде і буде битися з нами , а ніхто інший битися за нас і не збирався, тому це можливо на довго не на завжди але надовго
чи то вже не рахується?
Отож і Сібіга - Єрмаку треба вгодити - а лячно ж...
Перед окупацією Чехословаччини прем"єр Гаха приїхав на аудієнцію до Адольфа. Той йому пред"вив, що ЧС як породження Версальського договору нежиттєздатна. І він, як фюрер, стримує словаків від проголошення самостійності а допомоги чехам ніхто не дасть. І запропонував підписати акт добровільної капітуляції. Ад"ютант Гітлера Бєлов згадував, що Гітлер для підсилення впливу на Гаху зарядив двох звіроподібних генералів Шперле та Дітріха. В Гахи трапився удар, йому надавали медичну допомогу. В кінці Гаха відповів, що реальність він бачить але нічого підписувати не буде, бо не хоче бути в очах чехів зрадником Батьківщини а тому повідомить парламент ЧС про вимоги Німеччини. З чим і поїхав. Бєлов також згадує, що Гітлер був у розгубленності, заборонив МІДу писати про підсумки візиту Гахи, був впевнений, що той підпише капітулірен і таки боявся опору чехів і того, що Німеччина фактично стане агрессором. Зразу ж Тісо оголосив про створення держави Словаччини і спеціально підкреслив, що під протекторатом Німеччини. Тоді парламент прийняв рішення не чинити опору. Президент Бенеш , еврей за походженням, ще раніше взяв у свого друга Сталіна гроші на евакуацію і через Югославію поїхав до Лондона. Крім того, доля того німця, який підписав Версальський договір, спотворений в останній момент одним Клємансо, стояла у всіх перед очима - його в 25 році пристрелили а стрільця оголосили нацгероєм.
Депортація нелегалів звичайна практика.
А чего хочет суспильство?
Ни пяди родной земли врагу, но мы воевать не пойдём.
А ТАК ОДНОВРЕМЕННО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Вы уж определяйтесь - или ни пяди, или не воевать!