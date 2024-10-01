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Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, - Сибига

Міністр Сибіга на Варшавському безпековому форумі

Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не можем себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", - отметил Сибига.

В контексте представления президентом Зеленским Плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой Формулы мира, а является инструментом, способствующим ее воплощению. По его словам, Формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и Европейского континента.

Сибига также напомнил участникам мероприятия об иллюзорности так называемых "красных линий" России и призвал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина окончательно развеяла российские мифы о "красных линиях".

Читайте также: Сибига "прагматичнее", чем Кулеба в дискуссиях с РФ о территориальных уступках, - FT

Автор: 

МИД (6968) Сибига Андрей (421)


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Топ комментарии
+17
"Успішна Курська операція" "перемога" і "кордони 91 року" та інша тєлємарафонівська маячня для 73%. Агов ,ми не в тому стані ,щоб ставити свої умови ,про це не раз казав Президент Чехії Павел ,а наші "діячі" включили "дурку " і продовжують гнути свою лінію.
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01.10.2024 21:40
+16
Намагання клоунської шобли, яке збиралося «дагаваріца гдє-та пасрєдінє» і розмінувало Чонгар, спростувати чутки про здачу територій схожі на потуги гомосєків зачати дитину. Якщо вже заробили собі репутацію Пуйловських колаборантів, то це назавжди.
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01.10.2024 21:38
+14
Так прекратите уже об етом каждый день говорить раз и навсегда, а то выглядит так как будто уже торгуетесь. Тем более о каких компромисах речь? Сдача территории в обмен на гарантии рашистов. Вон сегодня рашисты уже растреляли 16 украинских пленных, которые тоже думали что капитулировали и война для них закончилась
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01.10.2024 22:00
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Правила форума Совет форумчан
Не думаю, що він наркоман. Просто помер би вже і ніякі елітні лікарі точно б не допомогли б. За все інше можу погодитися
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01.10.2024 21:39 Ответить
Ванга?
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01.10.2024 21:43 Ответить
Ні. Просто як лікар, яка перебачила таких людей десятками знаю скільки живуть наркомани.
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01.10.2024 21:46 Ответить
В умовному Голівуді кокаїнщики та планокури живуть до старості і тільки після 60 починають зав'язувати.

Мова ж не йде про героїн.
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01.10.2024 21:57 Ответить
Вы на ХОРОШЕМ коксе сидели? А мои знакомые десятки лет сидят.
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01.10.2024 22:01 Ответить
Петью Перрі - наркоша з дитинства, за якого власними зізнаннями лазили по домам сусідів і накачувалися сильноючими речовинами, що знаходии в аптечках... помер в віці 54 роки від передозу... то що ви там кажете про "швидко помирають"?
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01.10.2024 22:28 Ответить
Маю перед очима багато інших прикладів. Всі, хто дожив до старшого віку, або періодично очищалися від цієї погані, або намагалися всіма силами її кинути. В тому числі за допомогою лікарів. Якщо він дійсно наркоман, то він помре досить скоро.
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01.10.2024 22:41 Ответить
Такий же як з вас екстрасенс.
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02.10.2024 02:21 Ответить
Хто зробив із Зеленського наркомана? І Сергій Руденко-ютуб

Багато відео і вова там цікаво виглядає
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01.10.2024 21:51 Ответить
Ще раз напишу. Наркотики не алкоголь. Залежні від них помирають досить швидко від передозування чи від супутніх болячок.
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01.10.2024 21:54 Ответить
Отец двоюродного брата моей супруги, продержался 20лет, героинщик. С переменным успехом, то слазил то по новой. Живут мрази, ничего их не берет.
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01.10.2024 21:58 Ответить
Напиши ще раз двісті. Що це змінить? Диплом лікаря разом з бубочкиним дипломом юриста отримувала?
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01.10.2024 21:59 Ответить
А я Вам відповім моментом одного з дописувачів на ПРОукраїнському сайті ( не на ПРовладному)

Какой треш.... Какая гармонизация законодательства... В Украине нет государственных институтов, нет парламента, не работает Конституция - все решается а ОПе ермака. Это - пирамида. Это - клика. Вернитесь к Конституции и затем демократы, если победят, приведут вас к статусу союзника, которому можно доверять и на которого можно делать политические ставки.. А если трамп-тарамп - .сушите весла - вы свой шанс упустили....
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02.10.2024 00:29 Ответить
Є спогади Чекалкіна, як він разом з 95- кв уйбками часами проживали в одному готелі, коли працювали на деяких розважальних заходах - там теж було що послухати...
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01.10.2024 22:16 Ответить
Ну які його роки, та і мабуть має значення що вживає.
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01.10.2024 22:10 Ответить
Ви чули, яку дичину воно несе, коли нема суфлера? Якщо припустити, що він не наркоман, то, очевидно, - пацієнт психіатра. Інших варіантів просто не існує.
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02.10.2024 02:51 Ответить
МЗС кацапії, конячка лавров у своїх виступах згадує про Зелю такі слова як наркоман, клоун, ухилянт та прострочений. Збіг з тим, що ти строчиш? Навряд чи, однакові темники, що у кацапів, що в українських любитеів колишнього МЗС України.
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01.10.2024 21:46 Ответить
Подляцький бот, чого один на зміні, без підтримки?
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01.10.2024 21:57 Ответить

А спробуйте знайти аж стільки аж таких вар'ятів, щоб дерли собі майку на пузі за Боневтіка Сонцеликого.
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02.10.2024 02:53 Ответить
То не темники від ЛАВРОВА - то КОМПРОМАТ У ШАФІ ВТАРОЙ ПАЛАВІНКИ ( я не про офііційну дружини вови , там не компромат , там просто подружній досвід).
А щодо від "нароктиків помирають "- так треба ж чисті, спец рейсами з Аргентини, Лаврова запитайте ...
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01.10.2024 21:58 Ответить
Кондоліза Райс, в минулому радник президента Буша з нацбезпеки, у світлі майбутнього вибору американців наголошує, що відмова США від тісної співпраці з Європою у сфері оборони та безпеки може призвести до серйозних наслідків для глобальної стабільності. Вона попереджала, що це послабить єдність західних країн та відкриє більше можливостей для автократичних режимів, таких як Росія чи Китай, зміцнювати свої позиції на міжнародній арені. Зокрема, Райс наголошувала на важливості НАТО як основного інструменту забезпечення безпеки в Європі та світі. Вона також підкреслювала, що відмова від співпраці може послабити колективну оборону й ускладнити реагування на потенційні кризи. Таким чином, Райс виступає за тісні трансатлантичні зв'язки, вважаючи їх критично важливими для підтримки стабільності та миру на міжнародному рівні.
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01.10.2024 21:47 Ответить
Нормальні такі анекдоти, пішли в Україні ...народ подорослішав
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01.10.2024 22:35 Ответить
Ну це вже ні в які ворота. Верзе казна-що.
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01.10.2024 21:38 Ответить
Намагання клоунської шобли, яке збиралося «дагаваріца гдє-та пасрєдінє» і розмінувало Чонгар, спростувати чутки про здачу територій схожі на потуги гомосєків зачати дитину. Якщо вже заробили собі репутацію Пуйловських колаборантів, то це назавжди.
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01.10.2024 21:38 Ответить
Україна не піде на жодні територіальні компроміси, - Сибіга

Джерело:
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02.10.2024 05:56 Ответить
Тада.

Тільки по факту, поки ЗЄрмаки ломають відверту комедію про незламність та непохильність, може так статися, що ніхто вже і питати про це не буде. Да і не буде про що питати.
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01.10.2024 21:38 Ответить
Яка влучний образ шапіто -ламають комедію. Вже рік вертілось, дякую Герхарду.
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02.10.2024 01:17 Ответить
Змусять ((
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01.10.2024 21:39 Ответить
А потім будуть самі теж вирішувати що віддати Путіну з частини своїх країн, в обмін на мир.
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01.10.2024 21:44 Ответить
Я про близьку перспективу.
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01.10.2024 21:49 Ответить
Не будуть
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01.10.2024 22:46 Ответить
Чому ні? Це ж легко. Нападає П. на одну з держав НАТО і поки ті традиційно жують соплі погрожує всім ядерною зброєю
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01.10.2024 22:52 Ответить
Не спокуситься ні на які коврижки - але потрібно кацапів спинити
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01.10.2024 21:39 Ответить
Справи "зелених" вказують на лицемірну їхню повсякчасну брехню, котрою вони прикривають реальну здачу українських територій рабсії...
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01.10.2024 21:40 Ответить
"Успішна Курська операція" "перемога" і "кордони 91 року" та інша тєлємарафонівська маячня для 73%. Агов ,ми не в тому стані ,щоб ставити свої умови ,про це не раз казав Президент Чехії Павел ,а наші "діячі" включили "дурку " і продовжують гнути свою лінію.
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01.10.2024 21:40 Ответить
Мы всі з дивану звичайно зробили б значно краще.
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01.10.2024 21:45 Ответить
Просрав Зеля Херсонщину ,Запоріжжя і Маріуполь ,то вже краще нехай помовчить.
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01.10.2024 21:48 Ответить
Ти точно полякова, схоже що подолякова
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01.10.2024 22:01 Ответить
У вас профдеформація через роботу ботом.
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01.10.2024 22:10 Ответить
Диван ніпричому, наші керманичі відірвані від реальності зі своєю формулою миру і про це вже починають прямо говорити наші партнери.
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01.10.2024 22:47 Ответить
Наші партнери ризикують тільки своєю старою військовою технікою і БК, який нам скидають.
І грошима на підтримку теж.

Але дякуємо за допомогу.
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02.10.2024 06:02 Ответить
Щось вони вже дуже активно все заперечують. Отже мова таки була. Через трохи знайдуть''цапа відбувайла''
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01.10.2024 21:43 Ответить
Це все бла-бла щоб вибори не проводити. Бо там їм буде жопа.
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01.10.2024 21:45 Ответить
Під бла... бла... бла... здають місто за містом
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01.10.2024 21:48 Ответить
Зате Суджа наша !!!
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01.10.2024 21:49 Ответить
А що, без Суджі здавати місто за містом було б веселіше?
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01.10.2024 22:04 Ответить
Зеленський поїхав із США, не домігшись нічого у двох головних питаннях: дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів по Росії та просування заявки на вступ до НАТО. Це були центральні пункти представленого "плану перемоги".

Люди хочуть миру, але водночас проти територіальних поступок.
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01.10.2024 21:50 Ответить
Фетіш Бубона -вступ в НАТО і дозвіл про ракети. Он Трамп йому та Дерьмаку подякував за справу проти Байдена, за цим і їхав. І завод спеціально відвідав, щоб доти козирі другу Трампу в гонці.
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02.10.2024 01:21 Ответить
При такій диспропорції сил і засобів відбити 91 нереально.
Є недобре відчуття , що прийдеться попрощатися , визнати не визнаєм і світ не визнає але московити так не віддадуть , а режими московію не змінюють , ще одної України немає яка з неба впаде і буде битися з нами , а ніхто інший битися за нас і не збирався, тому це можливо на довго не на завжди але надовго
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01.10.2024 21:51 Ответить
Ты понимаешь сам хоть что ты тут разносишь московитскую пропаганду тут? Такие посты пишут или полезные идиоты или особо заряженные пропагандисты, которые на 20 малозначащие про украинских постов ни о чем пишут 1-2 заряженных-- мобилизация плохая, предатели во главе, надо сдаваться, и тд и тп. И у тебя именно такая пропорция наблюдается
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02.10.2024 09:48 Ответить
Ти дивись як шістка єрмаківська роздухарилася
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01.10.2024 21:53 Ответить
С тёплых кабинетов и бомбоубежищ воевать то как-то сподручнее и до конца можно, пока детишки в Монако 🥳
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01.10.2024 21:56 Ответить

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01.10.2024 21:57 Ответить
Так прекратите уже об етом каждый день говорить раз и навсегда, а то выглядит так как будто уже торгуетесь. Тем более о каких компромисах речь? Сдача территории в обмен на гарантии рашистов. Вон сегодня рашисты уже растреляли 16 украинских пленных, которые тоже думали что капитулировали и война для них закончилась
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01.10.2024 22:00 Ответить
А звідки ти знаєш, що думали полонені? Чи телепатом тут в чаті працюєш?
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01.10.2024 22:49 Ответить
З інформації 16 бійців. Це ж не 3-5 ??
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02.10.2024 06:05 Ответить
Хрен руснє, а не наші території. Обсеруться!
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01.10.2024 22:03 Ответить
2 словакії вже відтиснули з 22 року 🤷🏻

чи то вже не рахується?
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01.10.2024 22:11 Ответить
і це він каже коли втрачено чергове українське місто, прокладка штопана
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01.10.2024 22:09 Ответить
Україна то не піде, а українська зелена влада може і піти. Віри їй нема. І вона це заслужила.
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01.10.2024 22:10 Ответить
Хтось тому Сибіго-Сивосі повірив?
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01.10.2024 22:18 Ответить
Тот случай, когда спотужничал раньше, чем открыл дипстейт.
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01.10.2024 22:20 Ответить
За лаштунками ти варнякаєш по іншому
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01.10.2024 22:25 Ответить
обісралися з планами перемоги і роблять вигляд як би нічого не було..(
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01.10.2024 22:42 Ответить
За такі гроші йому можна кожен день.
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01.10.2024 23:22 Ответить
Мабуть багато хто бачив, як метушиться тарган на світлі.
Отож і Сібіга - Єрмаку треба вгодити - а лячно ж...
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01.10.2024 23:09 Ответить
Це він сьогодні так говорить. Завтра він скаже як Єрмаку треба.
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01.10.2024 23:21 Ответить
Они говорят про мир тем кто хочет слышать про мир, ни клаптика украинской земли тем кто хочет слышать такое, а тем кто хочет колбаски говорят - всем по колбаске! Обычная бессмысленная лапша политиков быдлу.
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01.10.2024 23:36 Ответить
Теж це помітила. Вони завжди говорять те, що суспільство хоче чути. Починаючи з передвиборчої програми Гундоса. Іншими словами - популісти, брехуни і балаболи.
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01.10.2024 23:55 Ответить
Всі політики такі. Не було ще у нас жодного кандидата з програмою "підніму податки і зменшу пенсії". Ви правильно пишете - вони говорять те що ми хочемо чути. А потім ми обираємо собі "голобородька".
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02.10.2024 08:38 Ответить
І саме тому ви закрили від українців "деякі пункти" плану перемоги Зєльца? ******* брехливі, ви просто сците людям у вічі! Гидкішої, мерзотнішої пошесті ніж ви, Україна не знала ніколи!
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01.10.2024 23:54 Ответить
Для Сибіги, юриста міжнародника.
Перед окупацією Чехословаччини прем"єр Гаха приїхав на аудієнцію до Адольфа. Той йому пред"вив, що ЧС як породження Версальського договору нежиттєздатна. І він, як фюрер, стримує словаків від проголошення самостійності а допомоги чехам ніхто не дасть. І запропонував підписати акт добровільної капітуляції. Ад"ютант Гітлера Бєлов згадував, що Гітлер для підсилення впливу на Гаху зарядив двох звіроподібних генералів Шперле та Дітріха. В Гахи трапився удар, йому надавали медичну допомогу. В кінці Гаха відповів, що реальність він бачить але нічого підписувати не буде, бо не хоче бути в очах чехів зрадником Батьківщини а тому повідомить парламент ЧС про вимоги Німеччини. З чим і поїхав. Бєлов також згадує, що Гітлер був у розгубленності, заборонив МІДу писати про підсумки візиту Гахи, був впевнений, що той підпише капітулірен і таки боявся опору чехів і того, що Німеччина фактично стане агрессором. Зразу ж Тісо оголосив про створення держави Словаччини і спеціально підкреслив, що під протекторатом Німеччини. Тоді парламент прийняв рішення не чинити опору. Президент Бенеш , еврей за походженням, ще раніше взяв у свого друга Сталіна гроші на евакуацію і через Югославію поїхав до Лондона. Крім того, доля того німця, який підписав Версальський договір, спотворений в останній момент одним Клємансо, стояла у всіх перед очима - його в 25 році пристрелили а стрільця оголосили нацгероєм.
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02.10.2024 01:57 Ответить
Раз новопризначений МІД стверджує, що ніяких переговорів не ведеться, значить (як завжд від Шапіто) вже зговорились з ворогом.
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02.10.2024 02:12 Ответить
лососни тунца бот срасейский
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02.10.2024 09:23 Ответить
На якій підставі громадяни іншої країни будуть перебувати на окупованих територіях ??
Депортація нелегалів звичайна практика.
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02.10.2024 06:10 Ответить
ņe vsegda v 91om godu rusņa vyvela iz Baltiji svoi voiska , ale civilni ličinki ostaļis tut jak 5ta kolona....
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02.10.2024 08:22 Ответить
Не факт, що це ідентичні ситуації. Тоді був розпад Союзу і усі республіки оформляли громадянство. Зараз вже усе чітко - незаконно заїхав на територію України, досвідос, на РФ.
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02.10.2024 14:27 Ответить
bažaju vam ņevļapatsa v laino s gromadinami ta ņe-gromadinami , jak ce potrapilos u nas v LV. Kraše - z razu vygaņaite vseh rjuzke mirovcov za porebrik
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02.10.2024 14:36 Ответить
Мабуть втрапимо, таки. Наче є проект Закона про множинне громадянство. Там щось подібне є.
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02.10.2024 15:36 Ответить
хто поступився?
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02.10.2024 08:42 Ответить
І кому ж ми повіримо???"Міністерство закордонних справ спростовує інформацію газети Financial Times, що очільник відомства обговорює із західними партнерами територіальні компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни"
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02.10.2024 08:18 Ответить
інформацію газети Financial Times от неназваних європейських дипломатів
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02.10.2024 08:24 Ответить
просто злили інфу щоб привести до тями
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02.10.2024 08:46 Ответить
možļivo , ale ce ņe v peršy raz koli rusņa robļat vyseri v zapdni smi.
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02.10.2024 08:50 Ответить
А продажа земли это территориальный компромис или нет? Корпорации могут оттяпывать куски земли у государства?
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02.10.2024 09:07 Ответить
"Вони завжди говорять те, що суспільство хоче чути."
А чего хочет суспильство?
Ни пяди родной земли врагу, но мы воевать не пойдём.
А ТАК ОДНОВРЕМЕННО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Вы уж определяйтесь - или ни пяди, или не воевать!
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02.10.2024 10:42 Ответить
 
 