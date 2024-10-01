Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, - Сибига
Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не можем себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", - отметил Сибига.
В контексте представления президентом Зеленским Плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой Формулы мира, а является инструментом, способствующим ее воплощению. По его словам, Формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и Европейского континента.
Сибига также напомнил участникам мероприятия об иллюзорности так называемых "красных линий" России и призвал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина окончательно развеяла российские мифы о "красных линиях".
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Мова ж не йде про героїн.
Багато відео і вова там цікаво виглядає
Какой треш.... Какая гармонизация законодательства... В Украине нет государственных институтов, нет парламента, не работает Конституция - все решается а ОПе ермака. Это - пирамида. Это - клика. Вернитесь к Конституции и затем демократы, если победят, приведут вас к статусу союзника, которому можно доверять и на которого можно делать политические ставки.. А если трамп-тарамп - .сушите весла - вы свой шанс упустили....
А спробуйте знайти аж стільки аж таких вар'ятів, щоб дерли собі майку на пузі за Боневтіка Сонцеликого.
А щодо від "нароктиків помирають "- так треба ж чисті, спец рейсами з Аргентини, Лаврова запитайте ...
Джерело:
Тільки по факту, поки ЗЄрмаки ломають відверту комедію про незламність та непохильність, може так статися, що ніхто вже і питати про це не буде. Да і не буде про що питати.
І грошима на підтримку теж.
Але дякуємо за допомогу.
Люди хочуть миру, але водночас проти територіальних поступок.
Є недобре відчуття , що прийдеться попрощатися , визнати не визнаєм і світ не визнає але московити так не віддадуть , а режими московію не змінюють , ще одної України немає яка з неба впаде і буде битися з нами , а ніхто інший битися за нас і не збирався, тому це можливо на довго не на завжди але надовго
чи то вже не рахується?
Отож і Сібіга - Єрмаку треба вгодити - а лячно ж...
Перед окупацією Чехословаччини прем"єр Гаха приїхав на аудієнцію до Адольфа. Той йому пред"вив, що ЧС як породження Версальського договору нежиттєздатна. І він, як фюрер, стримує словаків від проголошення самостійності а допомоги чехам ніхто не дасть. І запропонував підписати акт добровільної капітуляції. Ад"ютант Гітлера Бєлов згадував, що Гітлер для підсилення впливу на Гаху зарядив двох звіроподібних генералів Шперле та Дітріха. В Гахи трапився удар, йому надавали медичну допомогу. В кінці Гаха відповів, що реальність він бачить але нічого підписувати не буде, бо не хоче бути в очах чехів зрадником Батьківщини а тому повідомить парламент ЧС про вимоги Німеччини. З чим і поїхав. Бєлов також згадує, що Гітлер був у розгубленності, заборонив МІДу писати про підсумки візиту Гахи, був впевнений, що той підпише капітулірен і таки боявся опору чехів і того, що Німеччина фактично стане агрессором. Зразу ж Тісо оголосив про створення держави Словаччини і спеціально підкреслив, що під протекторатом Німеччини. Тоді парламент прийняв рішення не чинити опору. Президент Бенеш , еврей за походженням, ще раніше взяв у свого друга Сталіна гроші на евакуацію і через Югославію поїхав до Лондона. Крім того, доля того німця, який підписав Версальський договір, спотворений в останній момент одним Клємансо, стояла у всіх перед очима - його в 25 році пристрелили а стрільця оголосили нацгероєм.
Депортація нелегалів звичайна практика.
А чего хочет суспильство?
Ни пяди родной земли врагу, но мы воевать не пойдём.
А ТАК ОДНОВРЕМЕННО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Вы уж определяйтесь - или ни пяди, или не воевать!