Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, - Сибига

Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не можем себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", - отметил Сибига.

В контексте представления президентом Зеленским Плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой Формулы мира, а является инструментом, способствующим ее воплощению. По его словам, Формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и Европейского континента.

Сибига также напомнил участникам мероприятия об иллюзорности так называемых "красных линий" России и призвал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина окончательно развеяла российские мифы о "красных линиях".

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