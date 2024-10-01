МЗС висловило протест через примусову мобілізацію на окупованих територіях
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з примусовою мобілізацією українських громадян до російських збройних формувань, що здійснюється РФ на тимчасово окупованих нею територіях України – Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у рамках так званого "осіннього призову".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу дипвідомства.
У міністерстві наголошують, що здійснюючи так званий "призов" на цих територіях, Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, відповідно до якої державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.
МЗС закликає громадян України на ТОТ всіляко уникати такого "призову", а осіб, які будуть примусово долучені до армії держави-агресора, за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.
"Здійснюючи "призовну кампанію" на території іншої суверенної держави в порушення норм міжнародного права кремлівський режим фактично делегітимізує її у цілому. Відповідно, призовники – громадяни Російської Федерації мають підстави не виконувати неправомірний "Указ Президента Російської Федерації про призов на військову службу" та всіляко уникати такого "призову". У разі залучення військовослужбовців-строковиків до агресії проти України закликаємо скористатись проєктом "Хочу жить" та добровільно скласти зброю Силам оборони України", - підкреслюють в міністерстві закордонних справ.
Також МЗС звернулося до українців-громадян рф на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині із закликом "згадати свій родовід, своє коріння та не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму".
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