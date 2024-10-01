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МЗС висловило протест через примусову мобілізацію на окупованих територіях

Заява МЗС щодо примусової мобілізації на ТОТ

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з примусовою мобілізацією українських громадян до російських збройних формувань, що здійснюється РФ на тимчасово окупованих нею територіях України – Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у рамках так званого "осіннього призову".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу дипвідомства.

У міністерстві наголошують, що здійснюючи так званий "призов" на цих територіях, Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, відповідно до якої державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

МЗС закликає громадян України на ТОТ всіляко уникати такого "призову", а осіб, які будуть примусово долучені до армії держави-агресора, за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.

Читайте: Україна не піде на жодні територіальні компроміси, - Сибіга

"Здійснюючи "призовну кампанію" на території іншої суверенної держави в порушення норм міжнародного права кремлівський режим фактично делегітимізує її у цілому. Відповідно, призовники – громадяни Російської Федерації мають підстави не виконувати неправомірний "Указ Президента Російської Федерації про призов на військову службу" та всіляко уникати такого "призову". У разі залучення військовослужбовців-строковиків до агресії проти України закликаємо скористатись проєктом "Хочу жить" та добровільно скласти зброю Силам оборони України", - підкреслюють в міністерстві закордонних справ.

Також МЗС звернулося до українців-громадян рф на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині із закликом "згадати свій родовід, своє коріння та не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму".

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Автор: 

МЗС (4141) окупація (6722) мобілізація (3082)


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Топ коментарі
+19
А коли буде протест стосовно примусової мобілізації на неокупованих територіях?
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01.10.2024 23:46
+10
Він Україну захищає в інтернеті
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02.10.2024 00:23
+8
срана терорист паРаша порушила всі можливі міжнародні правила і закони, але світ лише мастурбований , а деякі навіть виражають прихильність оркам рашистам
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01.10.2024 23:41
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срана терорист паРаша порушила всі можливі міжнародні правила і закони, але світ лише мастурбований , а деякі навіть виражають прихильність оркам рашистам
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01.10.2024 23:41 Відповісти
А коли буде протест стосовно примусової мобілізації на неокупованих територіях?
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01.10.2024 23:46 Відповісти
Ну то ж все логічно, кажуть: "Альо, не крадіть наші методи!"
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01.10.2024 23:51 Відповісти
++ ТРИ В ОДНОМУ! Прикольно спостерігати коли хитре вважає що воно розумне і думає що ніхто не бачить його кремлівські вуха.....
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02.10.2024 00:08 Відповісти
Вони вже трійцею підряд почали працювати .
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02.10.2024 00:10 Відповісти
Та ні, ти знову схибило й помилилося, Я як раз 10 років вважав що це ти якраз це й робило....
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02.10.2024 02:25 Відповісти
Я не знаю з якоі юрти московських болот ти сюди вилізло, але гнилим кацапським душком від тебе смердить за милю, яким би ти прапорцем не прикривалось.... То йди геть звідси курсом русского военного корабля, назад за свій поребрик.....
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02.10.2024 17:06 Відповісти
А вам, російським тролям, ну дуже б хотілося, щоб україна перестала захищатися, що б карлік із кремля знищував людей безкарно.
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02.10.2024 00:09 Відповісти
Кацапа, у нас війна, а у вас СВО. Типу нікого не мобілізують, усі по контракту.
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02.10.2024 00:10 Відповісти
Як цікаво - виповнення свого констітуційного долгу - це вже вважають за примусове дійство. Ну, а нахрін захищати країну - просто зробити з себе жертву військомату - клав хрін на повістки, а коли зустріли - почав матюкати військових.
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02.10.2024 02:22 Відповісти
Вам самому не смішно? Апелювати к Консититуції, проводячи неконституційну, абсолютно злочинну насильницьку мобілізацію? Яка ціна Конституції, де затримання громадянина прописано окремою статтею? Де є пряма заборона на силови дії військових проти цивільних??
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02.10.2024 07:27 Відповісти
Сірожа, за тобою плаче СБУ.
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02.10.2024 08:15 Відповісти
Срала Фашистская Сосия с высокой колокольни на ваши протесты. Они устраивают массовые убийства пленных а вы про мобилизацию. Рашисты из-за того чтобы забрать украинцев в рабство и напали на Украину. Зато Украина продолжает работать на окупантов и качает кацапскую нефть как будто ничего не случилось
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01.10.2024 23:53 Відповісти
Продолжайте, плиз
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02.10.2024 01:25 Відповісти
Кацапа, у нас люди Україну захищають, а там вимушують своїх же українців вбивати. Різницю відчуваєш? Правда є хитродупі, які вважають, що не народжені захищати країну, нехай хтось інший воює, а ми, типу будемо спокійно пити та жрати у тилу.
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02.10.2024 00:15 Відповісти
Ты к какой категории относишься?
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02.10.2024 00:19 Відповісти
Він Україну захищає в інтернеті
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02.10.2024 00:23 Відповісти
Да оно и видно🤕
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02.10.2024 00:36 Відповісти
Могли б якось допомогти людям саботувати цю російську мобілізацію чи якось вдарити росіянам в спину, коли отримають зброю. Сумніваюся, що всі кого завоювали так сильно ******* росіян, що готові за них померти.
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02.10.2024 00:10 Відповісти
Допомогти атакувати росіян.
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02.10.2024 00:11 Відповісти
Тут було,що багато самі пішли, бо їсти хочеться. Укрсмі повинні контролювати новини,бо досить багато сміття
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02.10.2024 08:27 Відповісти
Цікаво, а кому протест адресовано?
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02.10.2024 00:17 Відповісти
У Всесвіт
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02.10.2024 00:38 Відповісти
Європейцям.
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02.10.2024 01:26 Відповісти
Нам абсолютно все одно хто і чому впхався в кацапський піксель, взяв в руки зброю і став окупантом. Снарядам і донам також по фіг - "ето судьба"...
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02.10.2024 03:53 Відповісти
Мобілізуйте на курщині
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02.10.2024 05:11 Відповісти
Нізя. Ескалація
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02.10.2024 06:12 Відповісти
не хотели воевать в своей армии, будут воевать против своей.
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02.10.2024 06:18 Відповісти
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02.10.2024 07:02 Відповісти
Ліліпутін зараз заплаче - "Потужний протест"!!!
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02.10.2024 07:37 Відповісти
Потери России в войне перевалили за 655 тысяч в живой силе
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02.10.2024 08:00 Відповісти
... але в містах кацапетівки цього навіть не помітили.
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02.10.2024 08:24 Відповісти
Це брехня, уведена в ранг державної політики нинішнього режиму на Банковій. Щоденне засерання очей народу з метою відвернути увагу від колосальних утрат України, людських, міст, сіл і територій. А найголовніше - від бездарності, продажності і злодюжності вищого політичного і військового керівництва країни.
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02.10.2024 08:41 Відповісти
Кацапи вийшли з Женевської конвенції їм на неї начхати, але недоумки далі продовжують скімлити, що свиноморди її порушують.
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02.10.2024 09:24 Відповісти
 
 