МИД выразил протест из-за принудительной мобилизации на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан в российские вооруженные формирования, осуществляемой РФ на временно оккупированных ею территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в рамках так называемого "осеннего призыва".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

В министерстве отмечают, что осуществляя так называемый "призыв" на этих территориях, Российская Федерация грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности по Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, согласно которой государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

МИД призывает граждан Украины на ВОТ всячески избегать такого "призыва", а лиц, которые будут принудительно приобщены к армии государства-агрессора, при первой возможности оставлять такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны.

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"Осуществляя "призывную кампанию" на территории другого суверенного государства в нарушение норм международного права кремлевский режим фактически делегитимизирует ее в целом. Соответственно, призывники - граждане Российской Федерации имеют основания не выполнять неправомерный "Указ президента Российской Федерации о призыве на военную службу" и всячески избегать такого "призыва". В случае привлечения военнослужащих-срочников к агрессии против Украины призываем воспользоваться проектом "Хочу жить" и добровольно сложить оружие Силам обороны Украины", - подчеркивают в Министерстве иностранных дел.

Также МИД обратилось к украинцам-гражданам РФ на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине с призывом "вспомнить свою родословную, свои корни и не дать запятнать их преступлениями кремлевского режима".

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