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МИД выразил протест из-за принудительной мобилизации на оккупированных территориях

Заява МЗС щодо примусової мобілізації на ТОТ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан в российские вооруженные формирования, осуществляемой РФ на временно оккупированных ею территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в рамках так называемого "осеннего призыва".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

В министерстве отмечают, что осуществляя так называемый "призыв" на этих территориях, Российская Федерация грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности по Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, согласно которой государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

МИД призывает граждан Украины на ВОТ всячески избегать такого "призыва", а лиц, которые будут принудительно приобщены к армии государства-агрессора, при первой возможности оставлять такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны.

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"Осуществляя "призывную кампанию" на территории другого суверенного государства в нарушение норм международного права кремлевский режим фактически делегитимизирует ее в целом. Соответственно, призывники - граждане Российской Федерации имеют основания не выполнять неправомерный "Указ президента Российской Федерации о призыве на военную службу" и всячески избегать такого "призыва". В случае привлечения военнослужащих-срочников к агрессии против Украины призываем воспользоваться проектом "Хочу жить" и добровольно сложить оружие Силам обороны Украины", - подчеркивают в Министерстве иностранных дел.

Также МИД обратилось к украинцам-гражданам РФ на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине с призывом "вспомнить свою родословную, свои корни и не дать запятнать их преступлениями кремлевского режима".

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Автор: 

МИД (6968) оккупация (10167) мобилизация (2784)


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Топ комментарии
+19
А коли буде протест стосовно примусової мобілізації на неокупованих територіях?
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01.10.2024 23:46
+10
Він Україну захищає в інтернеті
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02.10.2024 00:23
+8
срана терорист паРаша порушила всі можливі міжнародні правила і закони, але світ лише мастурбований , а деякі навіть виражають прихильність оркам рашистам
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01.10.2024 23:41
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Правила форума Совет форумчан
срана терорист паРаша порушила всі можливі міжнародні правила і закони, але світ лише мастурбований , а деякі навіть виражають прихильність оркам рашистам
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01.10.2024 23:41 Ответить
А коли буде протест стосовно примусової мобілізації на неокупованих територіях?
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01.10.2024 23:46 Ответить
Ну то ж все логічно, кажуть: "Альо, не крадіть наші методи!"
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01.10.2024 23:51 Ответить
++ ТРИ В ОДНОМУ! Прикольно спостерігати коли хитре вважає що воно розумне і думає що ніхто не бачить його кремлівські вуха.....
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02.10.2024 00:08 Ответить
Вони вже трійцею підряд почали працювати .
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02.10.2024 00:10 Ответить
Та ні, ти знову схибило й помилилося, Я як раз 10 років вважав що це ти якраз це й робило....
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02.10.2024 02:25 Ответить
Я не знаю з якоі юрти московських болот ти сюди вилізло, але гнилим кацапським душком від тебе смердить за милю, яким би ти прапорцем не прикривалось.... То йди геть звідси курсом русского военного корабля, назад за свій поребрик.....
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02.10.2024 17:06 Ответить
А вам, російським тролям, ну дуже б хотілося, щоб україна перестала захищатися, що б карлік із кремля знищував людей безкарно.
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02.10.2024 00:09 Ответить
Кацапа, у нас війна, а у вас СВО. Типу нікого не мобілізують, усі по контракту.
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02.10.2024 00:10 Ответить
Як цікаво - виповнення свого констітуційного долгу - це вже вважають за примусове дійство. Ну, а нахрін захищати країну - просто зробити з себе жертву військомату - клав хрін на повістки, а коли зустріли - почав матюкати військових.
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02.10.2024 02:22 Ответить
Вам самому не смішно? Апелювати к Консититуції, проводячи неконституційну, абсолютно злочинну насильницьку мобілізацію? Яка ціна Конституції, де затримання громадянина прописано окремою статтею? Де є пряма заборона на силови дії військових проти цивільних??
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02.10.2024 07:27 Ответить
Сірожа, за тобою плаче СБУ.
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02.10.2024 08:15 Ответить
Срала Фашистская Сосия с высокой колокольни на ваши протесты. Они устраивают массовые убийства пленных а вы про мобилизацию. Рашисты из-за того чтобы забрать украинцев в рабство и напали на Украину. Зато Украина продолжает работать на окупантов и качает кацапскую нефть как будто ничего не случилось
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01.10.2024 23:53 Ответить
Продолжайте, плиз
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02.10.2024 01:25 Ответить
Кацапа, у нас люди Україну захищають, а там вимушують своїх же українців вбивати. Різницю відчуваєш? Правда є хитродупі, які вважають, що не народжені захищати країну, нехай хтось інший воює, а ми, типу будемо спокійно пити та жрати у тилу.
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02.10.2024 00:15 Ответить
Ты к какой категории относишься?
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02.10.2024 00:19 Ответить
Він Україну захищає в інтернеті
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02.10.2024 00:23 Ответить
Да оно и видно🤕
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02.10.2024 00:36 Ответить
Могли б якось допомогти людям саботувати цю російську мобілізацію чи якось вдарити росіянам в спину, коли отримають зброю. Сумніваюся, що всі кого завоювали так сильно ******* росіян, що готові за них померти.
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02.10.2024 00:10 Ответить
Допомогти атакувати росіян.
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02.10.2024 00:11 Ответить
Тут було,що багато самі пішли, бо їсти хочеться. Укрсмі повинні контролювати новини,бо досить багато сміття
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02.10.2024 08:27 Ответить
Цікаво, а кому протест адресовано?
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02.10.2024 00:17 Ответить
У Всесвіт
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02.10.2024 00:38 Ответить
Європейцям.
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02.10.2024 01:26 Ответить
Нам абсолютно все одно хто і чому впхався в кацапський піксель, взяв в руки зброю і став окупантом. Снарядам і донам також по фіг - "ето судьба"...
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02.10.2024 03:53 Ответить
Мобілізуйте на курщині
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02.10.2024 05:11 Ответить
Нізя. Ескалація
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02.10.2024 06:12 Ответить
не хотели воевать в своей армии, будут воевать против своей.
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02.10.2024 06:18 Ответить
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02.10.2024 07:02 Ответить
Ліліпутін зараз заплаче - "Потужний протест"!!!
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02.10.2024 07:37 Ответить
Потери России в войне перевалили за 655 тысяч в живой силе
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02.10.2024 08:00 Ответить
... але в містах кацапетівки цього навіть не помітили.
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02.10.2024 08:24 Ответить
Це брехня, уведена в ранг державної політики нинішнього режиму на Банковій. Щоденне засерання очей народу з метою відвернути увагу від колосальних утрат України, людських, міст, сіл і територій. А найголовніше - від бездарності, продажності і злодюжності вищого політичного і військового керівництва країни.
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02.10.2024 08:41 Ответить
Кацапи вийшли з Женевської конвенції їм на неї начхати, але недоумки далі продовжують скімлити, що свиноморди її порушують.
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02.10.2024 09:24 Ответить
 
 