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Новини
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ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України

З Лівану евакуювали українців

1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба МЗС.

Зазначається, що всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців. Висловлюємо вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: МЗС про операцію Ізраїлю в Лівані: Закликаємо сторони конфлікту до максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній регіональній війні

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте також: Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", але закликають до дипломатії, - Остін

Автор: 

Ліван (122) МЗС (4141) українці (2540) евакуація (2323) ГУР (520)


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Топ коментарі
+24
Я бачу тут не громадян України, а несвідомих громадянок, які своїми вчинками як і мільйони інших жінок що виїхали за роки незалежності послабили демографічну ситуацію в Україні, нарожавши мільйони дітей для іноземців.
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02.10.2024 01:53
+9
Нахєр ця хізбала нам всралася в Україні? Ці шльондри з Українськими паспортами ніщо інше як проститутки і ********.
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02.10.2024 07:26
+8
Може не хочуть?
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02.10.2024 01:39
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А з Ізраїлю громадян України не забрали чомусь. Чи їх не обстрілюють?
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02.10.2024 01:35 Відповісти
Може не хочуть?
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02.10.2024 01:39 Відповісти
ГОЛОВНЕ!!! 2 собак і кота.я не можу евакуватися з донецької обл. бо в мене 2 собаки і кішка їх ніхто не хоче забирати а тут з лівану на літаку привезли.
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02.10.2024 09:17 Відповісти
DW

Ліванський уряд у цій ситуації безсилий. У нього немає практично жодного впливу ні на дії Ізраїлю, ні на "Хезболлу". Події минулої ночі й усіх останніх днів демонструють хронічну слабкість ліванського уряду і ліванської держави загалом. У цієї слабкості - довга передісторія.

"Ліван був створений під патронажем Франції на початку ХХ століття певним чином як держава для ліванських християн-маронітів, - розповідає Маркус Шнайдер (Markus Schneider), керівник проєкту "Мир і безпека Середнього Сходу" представництва Фонду Фрідріха ******. - Недолік при цьому полягав у тому, що територія країни від самого початку охоплювала великі регіони, не населені маронітами. У підсумку конфесіоналізм став компромісом, необхідним для врахування інтересів інших груп населення. Але це перешкодило утворенню сильної національної держави".
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02.10.2024 01:37 Відповісти
1975 року в Лівані вибухнула громадянська війна, в якій зіткнулися представники трьох найбільших конфесій країни - шиїти, суніти й християни-мароніти. Після закінчення війни 1990 року в Лівані зробили ставку на збалансовану конфесійну систему, покликану краще враховувати інтереси різних груп населення. "Але ця система призвела до того, що одні такі групи раз у раз намагаються відстоювати свої інтереси на шкоду інтересам інших груп, - каже Маркус Шнайдер. - Це послаблює державу, що проявляється, приміром, у тому, що з 2022 року в Лівані не можуть узгодити кандидатуру президента".

Внутрішня роз'єднаність сприяє зростанню корупції. "Коли немає сильної держави, що стримує відцентрові сили в країні, - пояснює Шнайдер, - виникає олігархічна система, у якій кожен дбає лише про себе й свої інтереси".
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02.10.2024 01:38 Відповісти
До того ж у Лівані господарює шиїтське угруповання "Хезболла", визнане США, Німеччиною та іншими західними, а також кількома сунітськими арабськими країнами терористичною організацією. Угруповання виникло 1982 року під час громадянської війни в Лівані, і від самого початку Іран надавав йому масивну допомогу, насамперед - військову. У 2022 році вашингтонський Центр Вільсона назвав збройне крило "Хезболла" "найпотужнішим недержавним військовим гравцем на Близькому Сході, а, можливо, і в усьому світі".
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02.10.2024 01:39 Відповісти
Слабкість держави проявляється і в пасивності ліванської армії. Перед дилемою вона опинилася насамперед на півдні країни. Згідно з резолюцією 1701 Ради Безпеки ООН, армія Лівану взаємодіє тут із миротворчими силами ООН UNFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Чисельність кожної зі сторін - 15 тисяч військовослужбовців.

Їхня присутність тут - наслідок війни 2006 року, коли Ізраїль зайняв позиції на півдні Лівану. Вважалося, що в разі відходу ізраїльської армії бути присутніми й контролювати ситуацію в цьому регіоні мають ліванські військовослужбовці разом із миротворцями ООН, не допускаючи появи тут інших ліванських недержавних збройних формувань. Але "Хезболла" не дотримується такої домовленості та, як і раніше, його бойовики присутні в цьому регіоні.

У військовому плані ліванська армія порівняно слабка. У світовому рейтингу індексу Global Firepower вона посідає 118 місце зі 145. Тож чинити серйозний опір армії Ізраїлю, що посідає в цьому рейтингу 17 місце, вона не може. Не в змозі ліванська армія взяти під контроль і збройні формування "Хезболли".
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02.10.2024 01:40 Відповісти
так простіше
https://www.dw.com/uk/operacia-izrailu-na-pivdni-livanu-comu-ne-die-bejrut/a-70376029
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02.10.2024 11:37 Відповісти
Я бачу тут не громадян України, а несвідомих громадянок, які своїми вчинками як і мільйони інших жінок що виїхали за роки незалежності послабили демографічну ситуацію в Україні, нарожавши мільйони дітей для іноземців.
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02.10.2024 01:53 Відповісти
землю під мечеть для громадян "україни" вже виділили. туалети вкомплектуйте пляшками ПЕТ з водою для цих громадян
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02.10.2024 07:12 Відповісти
що виїхали за роки незалежності послабили демографічну ситуацію в Україні, нарожавши мільйони дітей для іноземців.
Фу... А я вижу незрячего, решающего кому и что делать, с кем жить, как рожать и как жить. Прям совок наяву.
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02.10.2024 08:59 Відповісти
Жека , та х.. з ними хай рожають від кого хочуть , просто хай не повертаються , вони тут нахер не потрібні з своїми личинками терористів .
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02.10.2024 10:55 Відповісти
Они не меньше граждане Украины, чем все прочие. Кого и от кого они там рожали - это их дело.
Ваше:
хай не повертаються, вони тут нахер не потрібні з своїми личинками терористів.
Ответ:
Террористами не рождаются, а становятся. А люди Украине нужны, ибо они и есть Украина.
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02.10.2024 11:05 Відповісти
Не згоден , ми громадяни України , ті хто живуть на території України утримуємо за свої податки державу , а хитрожопі паскуди з українським паспортом згадують про України тільки тоді коли шкуру спасать їхню треба .
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02.10.2024 11:10 Відповісти
в тебе жінка є? Тобі її батьки презентували? І, головне, можу впевнено сказати, що доньки в тебе нема
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02.10.2024 11:39 Відповісти
Цікаво , що є громадяни України, які вимушені роками жити й працювати закордоном, щоб утримувати своїх батьків та дітей в Україні...
І завдяки саме вони своєю добросовісною працею та поведінкою заробили позитивний імідж для України вцілому - тому весь світ готовий допомагати Україні.
А є громадяни України, які живуть в Україні та розкрадають її, щоб їхні діти, внуки, коханки та коханці жили за межами України, купуючи вілли, будинки, яхти, дорогі автівки...і вони не додають гарного іміджу Украхні своєю поведінкою.

Тільки перших вважають за лохів, а других - навпаки.
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02.10.2024 11:46 Відповісти
ну не скажи що він не зрячий...він "побачив" мільйони дітей для іноземців!
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02.10.2024 11:33 Відповісти
а ти хто? Чоловік чи жінка? бо з твого ніку *** зрозумієш? Маєш партнера(партнерку)? Мама привела?
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02.10.2024 11:35 Відповісти
Добре що на фото не видно нікого закутаного з ніг до голови. А то я вже подумав про реекспорт Хезболли.

Проте ...
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02.10.2024 06:18 Відповісти
Збільш фото і добре придивись , є в обмотках .
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02.10.2024 08:58 Відповісти
Так, дві є.

Але я згадав, як з Палестини "наших" вивозили. Жах - купа діток і усі араби.
Жінки - вже і не скажеш що слов"янки.
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02.10.2024 14:24 Відповісти
Нахєр ця хізбала нам всралася в Україні? Ці шльондри з Українськими паспортами ніщо інше як проститутки і ********.
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02.10.2024 07:26 Відповісти
Дуже потужна фоточка, все, як зелені ******* - за податки людей в Україні, яким і так складно, вивезти купку задоволених чорнильниць, які пересидять цей двіж в європках і повернуться назад чорні х*ї полірувати.
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02.10.2024 08:03 Відповісти
У них все добре - Україна не потрібна, починаються проблеми - різко згадують про неї і дістають паспорт. Гидко. Чорнильниці.
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02.10.2024 09:16 Відповісти
Секстуристок привезли на родину. Яке щастя.
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02.10.2024 12:39 Відповісти
 
 