ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых - 134 гражданина Украины
1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба МИД.
Отмечается, что всего эвакуировали 179 человек, в том числе - 134 гражданина Украины.
Среди украинцев - 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей - граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще - двух собак и кота.
"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе - 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Выражаем благодарность Польше и авиакомпании SkyUp за содействие в проведении эвакуации", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
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Ліванський уряд у цій ситуації безсилий. У нього немає практично жодного впливу ні на дії Ізраїлю, ні на "Хезболлу". Події минулої ночі й усіх останніх днів демонструють хронічну слабкість ліванського уряду і ліванської держави загалом. У цієї слабкості - довга передісторія.
"Ліван був створений під патронажем Франції на початку ХХ століття певним чином як держава для ліванських християн-маронітів, - розповідає Маркус Шнайдер (Markus Schneider), керівник проєкту "Мир і безпека Середнього Сходу" представництва Фонду Фрідріха ******. - Недолік при цьому полягав у тому, що територія країни від самого початку охоплювала великі регіони, не населені маронітами. У підсумку конфесіоналізм став компромісом, необхідним для врахування інтересів інших груп населення. Але це перешкодило утворенню сильної національної держави".
Внутрішня роз'єднаність сприяє зростанню корупції. "Коли немає сильної держави, що стримує відцентрові сили в країні, - пояснює Шнайдер, - виникає олігархічна система, у якій кожен дбає лише про себе й свої інтереси".
Їхня присутність тут - наслідок війни 2006 року, коли Ізраїль зайняв позиції на півдні Лівану. Вважалося, що в разі відходу ізраїльської армії бути присутніми й контролювати ситуацію в цьому регіоні мають ліванські військовослужбовці разом із миротворцями ООН, не допускаючи появи тут інших ліванських недержавних збройних формувань. Але "Хезболла" не дотримується такої домовленості та, як і раніше, його бойовики присутні в цьому регіоні.
У військовому плані ліванська армія порівняно слабка. У світовому рейтингу індексу Global Firepower вона посідає 118 місце зі 145. Тож чинити серйозний опір армії Ізраїлю, що посідає в цьому рейтингу 17 місце, вона не може. Не в змозі ліванська армія взяти під контроль і збройні формування "Хезболли".
https://www.dw.com/uk/operacia-izrailu-na-pivdni-livanu-comu-ne-die-bejrut/a-70376029
Фу... А я вижу незрячего, решающего кому и что делать, с кем жить, как рожать и как жить. Прям совок наяву.
Ваше:
хай не повертаються, вони тут нахер не потрібні з своїми личинками терористів.
Ответ:
Террористами не рождаются, а становятся. А люди Украине нужны, ибо они и есть Украина.
І завдяки саме вони своєю добросовісною працею та поведінкою заробили позитивний імідж для України вцілому - тому весь світ готовий допомагати Україні.
А є громадяни України, які живуть в Україні та розкрадають її, щоб їхні діти, внуки, коханки та коханці жили за межами України, купуючи вілли, будинки, яхти, дорогі автівки...і вони не додають гарного іміджу Украхні своєю поведінкою.
Тільки перших вважають за лохів, а других - навпаки.
Проте ...
Але я згадав, як з Палестини "наших" вивозили. Жах - купа діток і усі араби.
Жінки - вже і не скажеш що слов"янки.