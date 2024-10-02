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Новости
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ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых - 134 гражданина Украины

З Лівану евакуювали українців

1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба МИД.

Отмечается, что всего эвакуировали 179 человек, в том числе - 134 гражданина Украины.

Среди украинцев - 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей - граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще - двух собак и кота.

"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе - 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Выражаем благодарность Польше и авиакомпании SkyUp за содействие в проведении эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также: США поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", но призывают к дипломатии, - Остин

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT

Автор: 

Ливан (126) МИД (6968) украинцы (3865) эвакуация (2083) ГУР (444)


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Топ комментарии
+24
Я бачу тут не громадян України, а несвідомих громадянок, які своїми вчинками як і мільйони інших жінок що виїхали за роки незалежності послабили демографічну ситуацію в Україні, нарожавши мільйони дітей для іноземців.
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02.10.2024 01:53
+9
Нахєр ця хізбала нам всралася в Україні? Ці шльондри з Українськими паспортами ніщо інше як проститутки і ********.
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02.10.2024 07:26
+8
Може не хочуть?
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02.10.2024 01:39
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Правила форума Совет форумчан
А з Ізраїлю громадян України не забрали чомусь. Чи їх не обстрілюють?
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02.10.2024 01:35 Ответить
Може не хочуть?
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02.10.2024 01:39 Ответить
ГОЛОВНЕ!!! 2 собак і кота.я не можу евакуватися з донецької обл. бо в мене 2 собаки і кішка їх ніхто не хоче забирати а тут з лівану на літаку привезли.
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02.10.2024 09:17 Ответить
DW

Ліванський уряд у цій ситуації безсилий. У нього немає практично жодного впливу ні на дії Ізраїлю, ні на "Хезболлу". Події минулої ночі й усіх останніх днів демонструють хронічну слабкість ліванського уряду і ліванської держави загалом. У цієї слабкості - довга передісторія.

"Ліван був створений під патронажем Франції на початку ХХ століття певним чином як держава для ліванських християн-маронітів, - розповідає Маркус Шнайдер (Markus Schneider), керівник проєкту "Мир і безпека Середнього Сходу" представництва Фонду Фрідріха ******. - Недолік при цьому полягав у тому, що територія країни від самого початку охоплювала великі регіони, не населені маронітами. У підсумку конфесіоналізм став компромісом, необхідним для врахування інтересів інших груп населення. Але це перешкодило утворенню сильної національної держави".
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02.10.2024 01:37 Ответить
1975 року в Лівані вибухнула громадянська війна, в якій зіткнулися представники трьох найбільших конфесій країни - шиїти, суніти й християни-мароніти. Після закінчення війни 1990 року в Лівані зробили ставку на збалансовану конфесійну систему, покликану краще враховувати інтереси різних груп населення. "Але ця система призвела до того, що одні такі групи раз у раз намагаються відстоювати свої інтереси на шкоду інтересам інших груп, - каже Маркус Шнайдер. - Це послаблює державу, що проявляється, приміром, у тому, що з 2022 року в Лівані не можуть узгодити кандидатуру президента".

Внутрішня роз'єднаність сприяє зростанню корупції. "Коли немає сильної держави, що стримує відцентрові сили в країні, - пояснює Шнайдер, - виникає олігархічна система, у якій кожен дбає лише про себе й свої інтереси".
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02.10.2024 01:38 Ответить
До того ж у Лівані господарює шиїтське угруповання "Хезболла", визнане США, Німеччиною та іншими західними, а також кількома сунітськими арабськими країнами терористичною організацією. Угруповання виникло 1982 року під час громадянської війни в Лівані, і від самого початку Іран надавав йому масивну допомогу, насамперед - військову. У 2022 році вашингтонський Центр Вільсона назвав збройне крило "Хезболла" "найпотужнішим недержавним військовим гравцем на Близькому Сході, а, можливо, і в усьому світі".
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02.10.2024 01:39 Ответить
Слабкість держави проявляється і в пасивності ліванської армії. Перед дилемою вона опинилася насамперед на півдні країни. Згідно з резолюцією 1701 Ради Безпеки ООН, армія Лівану взаємодіє тут із миротворчими силами ООН UNFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Чисельність кожної зі сторін - 15 тисяч військовослужбовців.

Їхня присутність тут - наслідок війни 2006 року, коли Ізраїль зайняв позиції на півдні Лівану. Вважалося, що в разі відходу ізраїльської армії бути присутніми й контролювати ситуацію в цьому регіоні мають ліванські військовослужбовці разом із миротворцями ООН, не допускаючи появи тут інших ліванських недержавних збройних формувань. Але "Хезболла" не дотримується такої домовленості та, як і раніше, його бойовики присутні в цьому регіоні.

У військовому плані ліванська армія порівняно слабка. У світовому рейтингу індексу Global Firepower вона посідає 118 місце зі 145. Тож чинити серйозний опір армії Ізраїлю, що посідає в цьому рейтингу 17 місце, вона не може. Не в змозі ліванська армія взяти під контроль і збройні формування "Хезболли".
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02.10.2024 01:40 Ответить
так простіше
https://www.dw.com/uk/operacia-izrailu-na-pivdni-livanu-comu-ne-die-bejrut/a-70376029
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02.10.2024 11:37 Ответить
Я бачу тут не громадян України, а несвідомих громадянок, які своїми вчинками як і мільйони інших жінок що виїхали за роки незалежності послабили демографічну ситуацію в Україні, нарожавши мільйони дітей для іноземців.
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02.10.2024 01:53 Ответить
землю під мечеть для громадян "україни" вже виділили. туалети вкомплектуйте пляшками ПЕТ з водою для цих громадян
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02.10.2024 07:12 Ответить
що виїхали за роки незалежності послабили демографічну ситуацію в Україні, нарожавши мільйони дітей для іноземців.
Фу... А я вижу незрячего, решающего кому и что делать, с кем жить, как рожать и как жить. Прям совок наяву.
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02.10.2024 08:59 Ответить
Жека , та х.. з ними хай рожають від кого хочуть , просто хай не повертаються , вони тут нахер не потрібні з своїми личинками терористів .
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02.10.2024 10:55 Ответить
Они не меньше граждане Украины, чем все прочие. Кого и от кого они там рожали - это их дело.
Ваше:
хай не повертаються, вони тут нахер не потрібні з своїми личинками терористів.
Ответ:
Террористами не рождаются, а становятся. А люди Украине нужны, ибо они и есть Украина.
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02.10.2024 11:05 Ответить
Не згоден , ми громадяни України , ті хто живуть на території України утримуємо за свої податки державу , а хитрожопі паскуди з українським паспортом згадують про України тільки тоді коли шкуру спасать їхню треба .
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02.10.2024 11:10 Ответить
в тебе жінка є? Тобі її батьки презентували? І, головне, можу впевнено сказати, що доньки в тебе нема
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02.10.2024 11:39 Ответить
Цікаво , що є громадяни України, які вимушені роками жити й працювати закордоном, щоб утримувати своїх батьків та дітей в Україні...
І завдяки саме вони своєю добросовісною працею та поведінкою заробили позитивний імідж для України вцілому - тому весь світ готовий допомагати Україні.
А є громадяни України, які живуть в Україні та розкрадають її, щоб їхні діти, внуки, коханки та коханці жили за межами України, купуючи вілли, будинки, яхти, дорогі автівки...і вони не додають гарного іміджу Украхні своєю поведінкою.

Тільки перших вважають за лохів, а других - навпаки.
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02.10.2024 11:46 Ответить
ну не скажи що він не зрячий...він "побачив" мільйони дітей для іноземців!
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02.10.2024 11:33 Ответить
а ти хто? Чоловік чи жінка? бо з твого ніку *** зрозумієш? Маєш партнера(партнерку)? Мама привела?
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02.10.2024 11:35 Ответить
Добре що на фото не видно нікого закутаного з ніг до голови. А то я вже подумав про реекспорт Хезболли.

Проте ...
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02.10.2024 06:18 Ответить
Збільш фото і добре придивись , є в обмотках .
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02.10.2024 08:58 Ответить
Так, дві є.

Але я згадав, як з Палестини "наших" вивозили. Жах - купа діток і усі араби.
Жінки - вже і не скажеш що слов"янки.
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02.10.2024 14:24 Ответить
Нахєр ця хізбала нам всралася в Україні? Ці шльондри з Українськими паспортами ніщо інше як проститутки і ********.
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02.10.2024 07:26 Ответить
Дуже потужна фоточка, все, як зелені ******* - за податки людей в Україні, яким і так складно, вивезти купку задоволених чорнильниць, які пересидять цей двіж в європках і повернуться назад чорні х*ї полірувати.
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02.10.2024 08:03 Ответить
У них все добре - Україна не потрібна, починаються проблеми - різко згадують про неї і дістають паспорт. Гидко. Чорнильниці.
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02.10.2024 09:16 Ответить
Секстуристок привезли на родину. Яке щастя.
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02.10.2024 12:39 Ответить
 
 