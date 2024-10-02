ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых - 134 гражданина Украины

1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба МИД.

Отмечается, что всего эвакуировали 179 человек, в том числе - 134 гражданина Украины.

Среди украинцев - 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей - граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще - двух собак и кота.

"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе - 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Выражаем благодарность Польше и авиакомпании SkyUp за содействие в проведении эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также: США поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", но призывают к дипломатии, - Остин

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT