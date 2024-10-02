Вночі на Київщині працювали сили ППО

У ніч на 2 жовтня 2024 року Київщину вчергове атакували ворожі ударні безпілотники. У регіоні було чути вибухи, працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні о 3.31 ночі.

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Наразі у регіоні оголошено відбій загрози. Про наслідки чергової дронової атаки на Київщину інформації на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 30 вересня через атаку "Шахедів" на Київщині горів будинок.

Також повідомлялося, що ввечері 1 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".