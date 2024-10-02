Ночью в Киевской области работали силы ПВО

В ночь на 2 октября 2024 года Киевскую область в очередной раз атаковали вражеские ударные беспилотники. В регионе были слышны взрывы, работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении в 3:31 ночи.

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Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы. О последствиях очередной дроновой атаки на Киевщину информации на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 30 сентября из-за атаки "шахедов" на Киевщине горел дом.

Также сообщалось, что вечером 1 октября оккупанты атакуют Украину "шахедами".