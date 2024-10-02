На Волині судитимуть учасників злочинної групи, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті військових об’єктів, - ДБР

На Волині працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка привласнила понад 2,2 млн бюджетних коштів, виділених на ремонт оборонних об’єктів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Деталі злочину

Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ (КЕВ) Міноборони на Волині уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень для потреб одного з військових підрозділів у регіоні. На ці роботи було виділено майже 10 млн грн.

Оборудку організував керівник компанії-підрядника, який залучив до протиправної діяльності посадовця КЕВ та керівника підприємства, яке здійснює нагляд за виконанням робіт.

До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані. Зокрема, завищував вартість матеріалів, вказував роботи, яких насправді підприємство не виконувало.

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Готувати фальсифіковані акти допомагав керівник підприємства з нагляду за виконанням робіт, а підписував їх начальник КЕВ. Після цього кошти надходили на рахунки підрядника. Через такі махінації бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.







Статті, за якими обвинувачують зловмисників

Посадовця та двох керівників приватних підприємств обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України)

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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Під час досудового розслідування було відшкодовано усі завдані збитки.