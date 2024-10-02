На Волыни будут судить участников преступной группы, которые присвоили 2,2 млн грн на ремонте военных объектов, - ГБР

На Волыни работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая присвоила более 2,2 млн бюджетных средств, выделенных на ремонт оборонных объектов. Обвинительный акт направлен в суд.

Детали преступления

Осенью прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел (КЭО) Минобороны на Волыни заключил 4 договора с частным предприятием на ремонт помещений для нужд одного из военных подразделений в регионе. На эти работы было выделено почти 10 млн грн.

Сделку организовал руководитель компании-подрядчика, который привлек к противоправной деятельности должностное лицо КЭВ и руководителя предприятия, осуществляющего надзор за выполнением работ.

В акты выполненных работ директор предприятия в течение 2023 года вносил ложные данные. В частности, завышал стоимость материалов, указывал работы, которые на самом деле предприятие не выполняло.

Готовить фальсифицированные акты помогал руководитель предприятия по надзору за выполнением работ, а подписывал их начальник КЭВ. После этого средства поступали на счета подрядчика. Из-за таких махинаций бюджету был нанесен ущерб на более чем 2,2 млн грн.







Статьи, по которым обвиняют злоумышленников

Чиновника и двух руководителей частных предприятий обвиняют в служебном подлоге и присвоении имущества (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины)

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования были возмещены все нанесенные убытки.