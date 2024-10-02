РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8727 посетителей онлайн
Новости
2 126 7

На Волыни будут судить участников преступной группы, которые присвоили 2,2 млн грн на ремонте военных объектов, - ГБР

На Волыни работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая присвоила более 2,2 млн бюджетных средств, выделенных на ремонт оборонных объектов. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Детали преступления

Осенью прошлого года квартирно-эксплуатационный отдел (КЭО) Минобороны на Волыни заключил 4 договора с частным предприятием на ремонт помещений для нужд одного из военных подразделений в регионе. На эти работы было выделено почти 10 млн грн.

Сделку организовал руководитель компании-подрядчика, который привлек к противоправной деятельности должностное лицо КЭВ и руководителя предприятия, осуществляющего надзор за выполнением работ.

В акты выполненных работ директор предприятия в течение 2023 года вносил ложные данные. В частности, завышал стоимость материалов, указывал работы, которые на самом деле предприятие не выполняло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присвоил почти 1 млн грн на строительстве военного объекта: экс-чиновнику КЭВ сообщено о подозрении, - ГБР

Готовить фальсифицированные акты помогал руководитель предприятия по надзору за выполнением работ, а подписывал их начальник КЭВ. После этого средства поступали на счета подрядчика. Из-за таких махинаций бюджету был нанесен ущерб на более чем 2,2 млн грн.

На Волині зловмисники наживались на ремонтів військових об'єктів
На Волині зловмисники наживались на ремонтів військових об'єктів
На Волині зловмисники наживались на ремонтів військових об'єктів

Статьи, по которым обвиняют злоумышленников

Чиновника и двух руководителей частных предприятий обвиняют в служебном подлоге и присвоении имущества (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины)

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: С начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части, - Минобороны

Во время досудебного расследования были возмещены все нанесенные убытки.

Автор: 

ремонт (1184) злоупотребление (93) ГБР (3178) Волынская область (1030)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злочинна група, з адміністрації президента привласнила мільярди грн і нікого не судять!
показать весь комментарий
02.10.2024 16:38 Ответить
Якісь слабенькі шахраі - не вспіли розвернутися
показать весь комментарий
02.10.2024 16:41 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2024 16:41 Ответить
відпустять під заставу 20 тис
показать весь комментарий
02.10.2024 16:53 Ответить
Зачем их судить, если там ремонт? В бетон закатать заживо - и все дела. Сразу коррупция и воровство пойдут вниз. Кому же захочется быть в стену замурованным при жизни.
показать весь комментарий
02.10.2024 16:58 Ответить
Злочинне угрупування імені зеленського продовжує мародерити!
показать весь комментарий
02.10.2024 17:22 Ответить
Якою огидною тварюкою треба бути щоб красти у військових.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:27 Ответить
 
 