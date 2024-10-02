Міноборони запровадить повістки з QR-кодом

Міністерство оборони запроваджує новий формат повісток, у них тепер буде QR-код.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU, передає Цензор.НЕТ.

Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

Зазначається, що QR-код буде розміщений на кожній повістці та дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа.

В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

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