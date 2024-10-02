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Новини
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Міноборони запровадить повістки з QR-кодом

В Україні з'являться повістки з QR-кодом

Міністерство оборони запроваджує новий формат повісток, у них тепер буде QR-код.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU, передає Цензор.НЕТ.

Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

Зазначається, що QR-код буде розміщений на кожній повістці та дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа.

В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Читайте: Лист із повісткою має вигляд звичайного конверта, - голова "Укрпошти" Смілянський

Автор: 

Міноборони (7421) повістка (184)


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Топ коментарі
+10
Чому не сказали скільки мільярдів на цьому спишуть?
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02.10.2024 18:32
+10
QR-код - минулий день! Дайож повістку на блокчейні! І шоб виписував АІ.
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02.10.2024 18:35
+5
а, укрпошта сказала, пішло тцк нахер.
ми теж хочемо заробити. ми самі будемо слати повістки.
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02.10.2024 18:40
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Чому не сказали скільки мільярдів на цьому спишуть?
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02.10.2024 18:32 Відповісти
Зараз повістки з коробкою Apple iPhone 16 Pro Max в подарунок не допоможуть
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02.10.2024 19:34 Відповісти
QR-код - минулий день! Дайож повістку на блокчейні! І шоб виписував АІ.
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02.10.2024 18:35 Відповісти
а, укрпошта сказала, пішло тцк нахер.
ми теж хочемо заробити. ми самі будемо слати повістки.
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02.10.2024 18:40 Відповісти
Занадто вітєєвато,смс вистарчає
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02.10.2024 18:40 Відповісти
Стараються панове,думають та вигадують-чим би то ще холопів "розважити"щоб і "весело" й з прибутком!!
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02.10.2024 18:48 Відповісти
Може просто списки, що щодня вивішуються в ну наприклад будці на окружній. Обов'язок кожного зранку їздити та перевіряти. Персонально. Хто пропустив - штраф. Не приїхав з будь-яких причин - штраф.
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02.10.2024 18:50 Відповісти
Ахах... Шедевр. Т.е рассылаются повестки по почтовым ящикам. А вы уже сами при помощи приложения считав им код, подтвердили получение)))
На каких ослов это рассчитано?
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02.10.2024 18:52 Відповісти
Следующий этап это GPS трекер на каждой повестке
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02.10.2024 18:54 Відповісти
О!
Теперка ще й з курокодом!
А можна ще й для заманухи фото парнухи!
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02.10.2024 18:54 Відповісти
А у Катерини Чорногоренко статевий партнер де зараз знаходиться?🤔
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02.10.2024 18:58 Відповісти
Що цікаво, у неї доросла донька, як біженка, проживає в Нідерландах.
Отримує там допомогу, а може, ще й матусі трохи грошей посилає, бо тій міністерської зарплати на хліб не вистачає. )))
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02.10.2024 19:10 Відповісти
Led Zeppelin
@hunt1K
·
20 год
⚡️⚡️«молнія»⚡️⚡️
До биття дітей лінійкою по руках лишилось 3..2..1..

А вся відповідь у тому, що чмо, голова якого висить зверху, повинно було здати за всіх, бо саме він віддав пуштуну 9 мільярдів для захисту енергогенеруючих обʼєктів.

Подвійні стандарти влади дегенератів.
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02.10.2024 18:59 Відповісти
Треба ще бірки на вуха почепити як худобі.
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02.10.2024 19:02 Відповісти
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02.10.2024 19:16 Відповісти
На ..... собі нехай той код надрукують.
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02.10.2024 19:28 Відповісти
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
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02.10.2024 19:52 Відповісти
А по цьому QR-коду можна буде подивитись відео як тебе потім від…ть 10 тукашників і два мєнта? Чи не треба, бо один харківський спростує все?
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02.10.2024 20:23 Відповісти
 
 