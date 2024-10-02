Міноборони запровадить повістки з QR-кодом
Міністерство оборони запроваджує новий формат повісток, у них тепер буде QR-код.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU, передає Цензор.НЕТ.
Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.
Зазначається, що QR-код буде розміщений на кожній повістці та дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа.
В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:
- чинність повістки;
- дату та номер документа;
- ТЦК, який видав повістку;
- ім’я особи, яка підписала документ;
- призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.
Топ коментарі
+10 CrossFirenko
показати весь коментар02.10.2024 18:32
+10 Зэлэный_Змий
показати весь коментар02.10.2024 18:35
+5 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар02.10.2024 18:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми теж хочемо заробити. ми самі будемо слати повістки.
На каких ослов это рассчитано?
Теперка ще й з курокодом!
А можна ще й для заманухи фото парнухи!
Отримує там допомогу, а може, ще й матусі трохи грошей посилає, бо тій міністерської зарплати на хліб не вистачає. )))
@hunt1K
·
20 год
⚡️⚡️«молнія»⚡️⚡️
До биття дітей лінійкою по руках лишилось 3..2..1..
А вся відповідь у тому, що чмо, голова якого висить зверху, повинно було здати за всіх, бо саме він віддав пуштуну 9 мільярдів для захисту енергогенеруючих обʼєктів.
Подвійні стандарти влади дегенератів.