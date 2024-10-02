РУС
Минобороны введет повестки с QR-кодом

В Україні з'являться повістки з QR-кодом

Министерство обороны вводит новый формат повесток, в них теперь будет QR-код.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU, передает Цензор.НЕТ.

Нововведение введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность.

Отмечается, что QR-код будет размещен на каждой повестке и позволит через приложение Резерв+ мгновенно проверить силу документа.

В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

  • действие повестки;
  • дату и номер документа;
  • ТЦК, который выдал повестку;
  • имя лица, подписавшего документ;
  • назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

Читайте также: Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

+10
Чому не сказали скільки мільярдів на цьому спишуть?
02.10.2024 18:32 Ответить
+10
QR-код - минулий день! Дайож повістку на блокчейні! І шоб виписував АІ.
02.10.2024 18:35 Ответить
+5
а, укрпошта сказала, пішло тцк нахер.
ми теж хочемо заробити. ми самі будемо слати повістки.
02.10.2024 18:40 Ответить
Зараз повістки з коробкою Apple iPhone 16 Pro Max в подарунок не допоможуть
02.10.2024 19:34 Ответить
Занадто вітєєвато,смс вистарчає
02.10.2024 18:40 Ответить
Стараються панове,думають та вигадують-чим би то ще холопів "розважити"щоб і "весело" й з прибутком!!
02.10.2024 18:48 Ответить
Може просто списки, що щодня вивішуються в ну наприклад будці на окружній. Обов'язок кожного зранку їздити та перевіряти. Персонально. Хто пропустив - штраф. Не приїхав з будь-яких причин - штраф.
02.10.2024 18:50 Ответить
Ахах... Шедевр. Т.е рассылаются повестки по почтовым ящикам. А вы уже сами при помощи приложения считав им код, подтвердили получение)))
На каких ослов это рассчитано?
02.10.2024 18:52 Ответить
Следующий этап это GPS трекер на каждой повестке
02.10.2024 18:54 Ответить
О!
Теперка ще й з курокодом!
А можна ще й для заманухи фото парнухи!
02.10.2024 18:54 Ответить
А у Катерини Чорногоренко статевий партнер де зараз знаходиться?🤔
02.10.2024 18:58 Ответить
Що цікаво, у неї доросла донька, як біженка, проживає в Нідерландах.
Отримує там допомогу, а може, ще й матусі трохи грошей посилає, бо тій міністерської зарплати на хліб не вистачає. )))
02.10.2024 19:10 Ответить
Led Zeppelin
@hunt1K
·
20 год
⚡️⚡️«молнія»⚡️⚡️
До биття дітей лінійкою по руках лишилось 3..2..1..

А вся відповідь у тому, що чмо, голова якого висить зверху, повинно було здати за всіх, бо саме він віддав пуштуну 9 мільярдів для захисту енергогенеруючих обʼєктів.

Подвійні стандарти влади дегенератів.
02.10.2024 18:59 Ответить
Треба ще бірки на вуха почепити як худобі.
02.10.2024 19:02 Ответить
02.10.2024 19:16 Ответить
На ..... собі нехай той код надрукують.
02.10.2024 19:28 Ответить
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
02.10.2024 19:52 Ответить
А по цьому QR-коду можна буде подивитись відео як тебе потім від…ть 10 тукашників і два мєнта? Чи не треба, бо один харківський спростує все?
02.10.2024 20:23 Ответить
 
 