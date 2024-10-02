Минобороны введет повестки с QR-кодом
Министерство обороны вводит новый формат повесток, в них теперь будет QR-код.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU, передает Цензор.НЕТ.
Нововведение введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность.
Отмечается, что QR-код будет размещен на каждой повестке и позволит через приложение Резерв+ мгновенно проверить силу документа.
В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:
- действие повестки;
- дату и номер документа;
- ТЦК, который выдал повестку;
- имя лица, подписавшего документ;
- назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.
ми теж хочемо заробити. ми самі будемо слати повістки.
На каких ослов это рассчитано?
Теперка ще й з курокодом!
А можна ще й для заманухи фото парнухи!
Отримує там допомогу, а може, ще й матусі трохи грошей посилає, бо тій міністерської зарплати на хліб не вистачає. )))
@hunt1K
·
20 год
⚡️⚡️«молнія»⚡️⚡️
До биття дітей лінійкою по руках лишилось 3..2..1..
А вся відповідь у тому, що чмо, голова якого висить зверху, повинно було здати за всіх, бо саме він віддав пуштуну 9 мільярдів для захисту енергогенеруючих обʼєктів.
Подвійні стандарти влади дегенератів.