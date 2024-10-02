Минобороны введет повестки с QR-кодом

Министерство обороны вводит новый формат повесток, в них теперь будет QR-код.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU, передает Цензор.НЕТ.

Нововведение введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность.

Отмечается, что QR-код будет размещен на каждой повестке и позволит через приложение Резерв+ мгновенно проверить силу документа.

В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

действие повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, который выдал повестку;

имя лица, подписавшего документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

