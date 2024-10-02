Частина Рівного залишилася без світла через аварійне відключення
Частина жителів м. Рівне залишилася без електропостачання внаслідок аварійного відключення в системі.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Аварійне відключення сталося на одній із підстанцій "Укренерго". Через це без електропостачання залишилася велика частина Рівного, приблизно 7 тисяч абонентів.
Наразі енергетики працюють над тим, щоб світло повернулося в оселі рівнян. Орієнтовний час відновлення електропостачання - 22:30", - повідомив чиновник.
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