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Частина Рівного залишилася без світла через аварійне відключення

енергетика

Частина жителів м. Рівне залишилася без електропостачання внаслідок аварійного відключення в системі.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійне відключення сталося на одній із підстанцій "Укренерго". Через це без електропостачання залишилася велика частина Рівного, приблизно 7 тисяч абонентів.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб світло повернулося в оселі рівнян. Орієнтовний час відновлення електропостачання - 22:30", - повідомив чиновник.

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Рівне (574) енергетика (2602) електроенергія (6224)


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