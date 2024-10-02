Частина Рівного залишилася без світла через аварійне відключення

Частина жителів м. Рівне залишилася без електропостачання внаслідок аварійного відключення в системі.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійне відключення сталося на одній із підстанцій "Укренерго". Через це без електропостачання залишилася велика частина Рівного, приблизно 7 тисяч абонентів.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб світло повернулося в оселі рівнян. Орієнтовний час відновлення електропостачання - 22:30", - повідомив чиновник.

Також читайте: USAID надасть допомогу Україні на понад 1 млрд дол., з них 825 млн на енергетику