Часть Ривного осталась без света из-за аварийного отключения

Часть жителей г. Ривне осталась без электроснабжения в результате аварийного отключения в системе.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Аварийное отключение произошло на одной из подстанций "Укрэнерго". Из-за этого без электроснабжения осталась большая часть Ривного, примерно 7 тысяч абонентов.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы свет вернулся в дома горожан. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 22:30", - сообщил чиновник.

Ровно (535) энергетика (2592) Тарифы на электроэнергию (2185)
