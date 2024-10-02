Часть Ривного осталась без света из-за аварийного отключения
Часть жителей г. Ривне осталась без электроснабжения в результате аварийного отключения в системе.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Аварийное отключение произошло на одной из подстанций "Укрэнерго". Из-за этого без электроснабжения осталась большая часть Ривного, примерно 7 тысяч абонентов.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы свет вернулся в дома горожан. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 22:30", - сообщил чиновник.
