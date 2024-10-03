Зеленський та голова USAID Пауер обговорили відновлення інфраструктури та зміцнення енергосистеми України

Володимир Зеленський зустрівся з головою USAID - Агентства США з питань міжнародного розвитку Самантою Пауер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував США, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу за двопартійну підтримку, а також відзначив зустріч із Самантою Пауер і представниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній під час його візиту до Сполучених Штатів минулого тижня.

"Я вважаю, що та зустріч була дуже важливою, корисною та продуктивною. Думаю, ми мали дуже хорошу розмову про зиму, енергетику, особливо з представниками американських компаній. Дякую за організацію цієї зустрічі", - зазначив президент.

На зустрічі обговорювались, зокрема:

реалізація проєктів зі зміцнення української енергомережі,

відновлення об’єктів критичної інфраструктури,

посилення ППО

та будівництво шкільних укриттів.

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"Для нас дуже важлива ваша підтримка перед зимою та під час зимового періоду. Ми розраховуємо на вашу посилену допомогу. Я думаю, що це найважливіший, найбільший пріоритет", - наголосив Зеленський.

За словами Саманти Пауер, USAID бере участь у ремонті 10 тис. шкільних укриттів.

Крім того, під час зустрічі обговорили впровадження реформ і підтримку малого й середнього бізнесу в Україні.

Нагадаємо Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Також USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

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