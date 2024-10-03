РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости
818 3

Зеленский и глава USAID Пауэр обсудили восстановление инфраструктуры и укрепление энергосистемы Украины

Володимир Зеленський та Саманта Пауер

Владимир Зеленский встретился с главой USAID - Агентства США по вопросам международного развития Самантой Пауэр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил США, Президента Джозефа Байдена, Конгресс за двухпартийную поддержку, а также отметил встречу с Самантой Пауэр и представителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний во время его визита в Соединенные Штаты на прошлой неделе.

"Я считаю, что та встреча была очень важной, полезной и продуктивной. Думаю, мы имели очень хороший разговор о зиме, энергетике, особенно с представителями американских компаний. Спасибо за организацию этой встречи", - отметил президент.

На встрече обсуждались, в частности:

  • реализация проектов по укреплению украинской энергосети,
  • восстановление объектов критической инфраструктуры,
  • усиление ПВО
  • и строительство школьных укрытий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: несколько раз говорил сегодня с Сырским. Прежде всего – относительно Донетчины

"Для нас очень важна ваша поддержка перед зимой и во время зимнего периода. Мы рассчитываем на вашу усиленную помощь. Я думаю, что это самый важный, самый большой приоритет", - подчеркнул Зеленский.

По словам Саманты Пауэр, USAID участвует в ремонте 10 тыс. школьных укрытий.

Кроме того, во время встречи обсудили внедрение реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

Напомним Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Также смотрите: Мы с международной коалицией можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) Пауэр Саманта (28) USAID (92) восстановления (169)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так виглядає президент України під час робочого візиту в США?
Після зустрічі з Самантою Пауер, Володимир Зеленський продовжив збирати порожні пляшки на вулицях США.
показать весь комментарий
03.10.2024 02:16 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 02:35 Ответить
обговорювали три рази, чи більше?
бо, зе!лідор з одного разу, не доганяє.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:41 Ответить
 
 