Зеленский и глава USAID Пауэр обсудили восстановление инфраструктуры и укрепление энергосистемы Украины

Владимир Зеленский встретился с главой USAID - Агентства США по вопросам международного развития Самантой Пауэр.

Зеленский поблагодарил США, Президента Джозефа Байдена, Конгресс за двухпартийную поддержку, а также отметил встречу с Самантой Пауэр и представителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний во время его визита в Соединенные Штаты на прошлой неделе.

"Я считаю, что та встреча была очень важной, полезной и продуктивной. Думаю, мы имели очень хороший разговор о зиме, энергетике, особенно с представителями американских компаний. Спасибо за организацию этой встречи", - отметил президент.

На встрече обсуждались, в частности:

реализация проектов по укреплению украинской энергосети,

восстановление объектов критической инфраструктуры,

усиление ПВО

и строительство школьных укрытий.

"Для нас очень важна ваша поддержка перед зимой и во время зимнего периода. Мы рассчитываем на вашу усиленную помощь. Я думаю, что это самый важный, самый большой приоритет", - подчеркнул Зеленский.

По словам Саманты Пауэр, USAID участвует в ремонте 10 тыс. школьных укрытий.

Кроме того, во время встречи обсудили внедрение реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

Напомним Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

