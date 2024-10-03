Зеленский и глава USAID Пауэр обсудили восстановление инфраструктуры и укрепление энергосистемы Украины
Владимир Зеленский встретился с главой USAID - Агентства США по вопросам международного развития Самантой Пауэр.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский поблагодарил США, Президента Джозефа Байдена, Конгресс за двухпартийную поддержку, а также отметил встречу с Самантой Пауэр и представителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний во время его визита в Соединенные Штаты на прошлой неделе.
"Я считаю, что та встреча была очень важной, полезной и продуктивной. Думаю, мы имели очень хороший разговор о зиме, энергетике, особенно с представителями американских компаний. Спасибо за организацию этой встречи", - отметил президент.
На встрече обсуждались, в частности:
- реализация проектов по укреплению украинской энергосети,
- восстановление объектов критической инфраструктуры,
- усиление ПВО
- и строительство школьных укрытий.
"Для нас очень важна ваша поддержка перед зимой и во время зимнего периода. Мы рассчитываем на вашу усиленную помощь. Я думаю, что это самый важный, самый большой приоритет", - подчеркнул Зеленский.
По словам Саманты Пауэр, USAID участвует в ремонте 10 тыс. школьных укрытий.
Кроме того, во время встречи обсудили внедрение реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.
Напомним Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після зустрічі з Самантою Пауер, Володимир Зеленський продовжив збирати порожні пляшки на вулицях США.
бо, зе!лідор з одного разу, не доганяє.