Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова, пошкоджені лінії електропередач

Під ранок, близько 5:25, російські загарбники завдали ударів по передмістю Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", - зазначив він.

Нагадаємо, пізно ввечері, 2 жовтня, російські окупанти атакували керованими авіабомбами Харків. Влучили у багатоповерхівку. Станом на ранок 3 жовтня відомо про 10 постраждалих, зокрема 3-річну дитину.

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