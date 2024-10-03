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Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова, пошкоджені лінії електропередач

У Харкові перебої з електроенергією

Під ранок, близько 5:25, російські загарбники завдали ударів по передмістю Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", - зазначив він.

Нагадаємо, пізно ввечері, 2 жовтня, російські окупанти атакували керованими авіабомбами Харків. Влучили у багатоповерхівку. Станом на ранок 3 жовтня відомо про 10 постраждалих, зокрема 3-річну дитину.

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обстріл (28732) Харків (5637) електроенергія (6224)


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А в ответ по Білгороду тішина....
Зелуп Оманський відпрацьовує тридцять шекелєй від путіна..
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03.10.2024 09:26 Відповісти
 
 