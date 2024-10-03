РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости
785 1

Россияне утром ударили по пригороду Харькова, повреждены линии электропередач

У Харкові перебої з електроенергією

Под утро, около 5:25, российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В результате последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - отметил он.

Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Попали в многоэтажку. По состоянию на утро 3 октября известно о 10 пострадавших, в том числе 3-летнем ребенке.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": силы ПВО поразили ночью около полутора десятков дронов, атаковавших Киев

Автор: 

обстрел (29023) Харьков (7717) Тарифы на электроэнергию (2185)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в ответ по Білгороду тішина....
Зелуп Оманський відпрацьовує тридцять шекелєй від путіна..
показать весь комментарий
03.10.2024 09:26 Ответить
 
 