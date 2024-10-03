Россияне утром ударили по пригороду Харькова, повреждены линии электропередач

Под утро, около 5:25, российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В результате последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - отметил он.

Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Попали в многоэтажку. По состоянию на утро 3 октября известно о 10 пострадавших, в том числе 3-летнем ребенке.

