Россияне утром ударили по пригороду Харькова, повреждены линии электропередач
Под утро, около 5:25, российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В результате последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", - отметил он.
Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Попали в многоэтажку. По состоянию на утро 3 октября известно о 10 пострадавших, в том числе 3-летнем ребенке.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зелуп Оманський відпрацьовує тридцять шекелєй від путіна..