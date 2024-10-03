У районі Глибокого ворог проводить логістичне забезпечення підрозділів, у Вовчанську фіксують прибуття новоприбулого особового складу у ворожі підрозділи, - ОТУ "Харків"

За добу оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює спроби проведення заходів логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях.

В районі Стариці противник проводить заходи інженерного обладнання позицій, провів евакуацію санітарних втрат.

У районі Вовчанська фіксується прибуття новоприбулого особового складу у підрозділи управління БпЛА та артилерійські підрозділи

82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії 6 армії. Відмічено налаштування взаємодії між підрозділами на передових позиціях. У нічний час противник проводив заходи щодо відновлення та налаштування зв’язку, здійснив підвіз провізії та БК. Відмічається низька забезпеченість особового складу противника теплими речами та медикаментами.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 8 авіаударів з використанням 17 КАБів та завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 324 обстріли позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 59 істот, з них безповоротні - 17, санітарні - 41, полонені - 1.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

бойова броньована машина;

4 артилерійські системи;

15 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

43 БпЛА.

Знищено:

64 укриття для особового складу;

стартовий майданчик запуску БпЛА;

місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.

